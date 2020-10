Sprzedaż detaliczna z Wlk. Brytanii w centrum uwagi przed październikowymi odczytami PMI

Aż trudno uwierzyć, że amerykańscy inwestorzy nadal oczekują, że pojawi się jakaś forma umowy stymulacyjnej, nawet na tak późnym etapie przed wyborami. Mimo wszystkich zapewnień i optymizmu przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, faktem jest, że wciąż istnieją duże luki w kluczowych kwestiach państwowych i lokalnych przepisów dotyczących finansowania i odpowiedzialności. Co więcej, luki te prawdopodobnie nie zostaną szybko rozwiązane, co oznacza, że jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawach dyskutowanych do tej pory, jest mało prawdopodobne, aby transakcja doszła do skutku przed wyborami, a nawet w tym roku.

Rynkom amerykańskim udało się jednak zakończyć sesję na plusie, do czego przyczyniły się wzrosty w sektorze ropy i gazu, a także na rynkach finansowych, którym sprzyjał gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich papierów skarbowych. Ostatnia debata prezydencka, która miała miejsce tej nocy nie przyniosła znacznie więcej informacji na temat kandydatów. Prezydent Trump jak zwykle zachowywał się hałaśliwie, podczas gdy Joe Biden spokojnie realizował swój plan prezentacji. Doszło do dyskusji na różne tematy, w tym w kwestii pandemii, finansów osobistych, krajowej płacy minimalnej i opieki zdrowotnej, jednak żaden z uczestników nie wybił się szczególnie, ani nie zadał konkurentowi poważnego ciosu.

Podczas gdy rynki amerykańskie zakończyły dzień pozytywnie, pomimo rosnących wskaźników infekcji w wielu stanach, rynki w Europie notowały znacznie bardziej mieszaną sesję, z powodu obaw zdrowotnych i coraz bardziej restrykcyjnych obostrzeń, w tym godziny policyjnej we Francji, Holandii i Grecji. Pozytywne zakończenie sesji w USA najprawdopodobniej wpłynie dziś rano na pozytywne otwarcie na europejskich giełdach, jednak niepewność gospodarcza w Europie może znaleźć odzwierciedlenie w dzisiejszych odczytach PMI dla przemysłu i usług z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o Francję i Niemcy, już zaczęliśmy dostrzegać dowody na znaczną słabość sektora usług w wyniku powrotu wirusa we wrześniu. W ostatnich wrześniowych PMI raporty przedstawiały mieszany obraz dla niemieckiej gospodarki, gdzie usługi wykazały spowolnienie do 50,6, po przyzwoitym szczycie w lipcu. We Francji sytuacja wyglądała podobnie, gdy usługi spadły do 47,5 z 57,3 w lipcu, ponieważ rosnące wskaźniki infekcji spowodowały lokalne blokady i ograniczenia nakładane w całym kraju. Rozpoczynając czwarty kwartał, widzimy wyraźnie, że ożywienie obserwowane po skurczach w drugim kwartale było mocne, jednak gwałtowne pogorszenie się wrześniowych wskaźników PMI zwiększa obawy o wstrząs gospodarczy, gdy zbliżamy do okresu zimowego. Oczekuje się, że działalność usługowa zmniejszy się w obu przypadkach, przy czym Francja ma osiągnąć wynik 47, a Niemcy 49,6. Z drugiej strony produkcja osiągnęła dobre wyniki zarówno w Niemczech, jak i we Francji, pomagając zrównoważyć spowolnienie. Nie ma jednak gwarancji, że to zjawisko zostanie utrzymane, chociaż oczekiwania wskazują na odczyty odpowiednio 55 i 51,3.

W Wielkiej Brytanii gospodarka okazała się znacznie bardziej odporna, choć jest to spowodowane późniejszym wyjściem z blokady, a także akcją „jedzenia poza domem” w sierpniu. Gospodarka Wielkiej Brytanii nadal radziła sobie dobrze w okresie po lockdownie, a po lepszych wynikach z sierpnia, wrzesień również przyniósł przyzwoite odczyty. We wrześniu aktywność w usługach spadła nieznacznie do 56,1, podczas gdy przemysł osiągnął wynik 54,1, co pokazuje, że kraj radził sobie wyjątkowo dobrze w III kwartale. Wydaje się mało prawdopodobne, że sytuacja taka utrzyma się w czwartym kwartale, a październikowe odczyty mogą się nieco pogorszyć, po całkowicie niezrozumiałej polityce komunikacyjnej rządu, dotyczącej różnych nowych obostrzeń w sektorze hotelarskim. Zachęcając ludzi do korzystania z okresu wakacyjnego, ministrowie zniszczyli zaufanie konsumentów przez nieudolne przekazy i słabą komunikację, co może znaleźć odzwierciedlenie w niektórych kiepskich raportach w tym miesiącu. Obecne szacunki wydają się dość optymistyczne w przypadku przemysłu, wskazując na odczyt 53,2, jednak w usługach może nastąpić wyraźniejsze spowolnienie niż przewidywane 53,4. Wcześniej oczekujemy również na najnowsze dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień. Wielkim znakiem zapytania na koniec trzeciego kwartału jest to, czy dzisiejsze odczyty za wrzesień zakończą kolejny miesiąc wzrostów wraz z końcem lata. Generalnie nastawienie mogłoby być pozytywne, jeśli oceniać je wyłącznie na podstawie ostatnich danych PMI. Niektóre ankiety dotyczące sprzedaży detalicznej stanowią w tym wypadku pewną zachętę. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży British Retail Consortium za wrzesień pokazały wzrost o 6,1%, znacznie powyżej odczytu 4,7% w sierpniu, a spowodowany on był głównie zwiększonymi wydatkami w pubach, a także wyższymi wydatkami na majsterkowanie i powrót do szkoły. Wszystko to przed ostatnim kwartałem, który może jednak okazać się trudny. Prognozy sprzedaży wskazują na wzrost o 0,4%, choć nie byłoby zaskoczeniem, gdyby był on nieco wyższy.

EURUSD – para zanotowała spadek z 1,1880 ze wsparciem w okolicy 50-dniowej MA i 1,1780.Poziom ten musi zostać utrzymany, aby możliwy był powrót w okolice szczytów przy 1,2010, z ważnym oporem na poziomie 1,1910.

GBPUSD – po dotarciu do szczytu przy 1,3176 w tym tygodniu, funt zanotował spadek. Wsparcie znajduje się przy 1,3070 i jeśli zostanie przełamane, możemy zobaczyć wówczas zjazd w kierunku 1,2980. Kolejnym celem jest 1,3250.

EURGBP – para nie pokonała bariery 0,9160 w tym tygodniu, testowaliśmy natomiast wsparcie przy 0,9010. Spadek poniżej 0,9000 otworzy drogę powrotną na 0,8920.

USDJPY – musi dojść do powrotu powyżej 105,20, by ściągnąć presję sprzedażową z kursu, w innym przypadku para może obrać kierunek na 102,00, po przełamaniu poniżej 104,00.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów do 5,800

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów do 12,573

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 9 punktów do 4,860



