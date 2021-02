Spółki gamingowe

Inwestowanie w akcje firm produkujących gry video zyskało w ostatnim czasie na popularności, pomimo niekorzystnych okoliczności, w tym Covid-19 i związanej z nim niestabilności politycznej i gospodarczej. Nic dziwnego, że przy trwającym lockdownie, który zmusza ludzi do pozostania w domu, branża gier video odnotowała znaczny wzrost i rekordową sprzedaż.

W 2019 roku wartość rynku gier video została oszacowana na około 150 miliardów dolarów, a prognozy wskazują na jeszcze większy wzrost w przyszłości. Zgodnie z prognozami sektor ten prawdopodobnie osiągnie 300 miliardów dolarów do 2025 roku.

Mobilne gry video już wyprzedziły rynek konsol do gier i komputerów PC. W nadchodzących latach, dzięki zwiększonej szybkości i niezawodności przesyłania strumieniowego (wspieranej przez technologię 5G), rozszerzaniu usług w chmurze i platformom gier mobilnych, które wypełniają lukę technologiczną w stosunku do ich bezpośrednich konkurentów, coraz więcej graczy będzie kierować się w stronę smartfonów i innych podobnych urządzeń. Spowoduje to dalsze rozszerzenie rynku z 70 miliardów dolarów odnotowanych w 2019 roku do ponad 100 miliardów dolarów w 2022 roku.

Dlaczego więc warto kupować akcje spółek gamingowych? Jest to mniej trywialne pytanie, niż mogłoby się wydawać, zwłaszcza, że sektor ten jest dość złożony, z pewnymi osobliwościami i interesującymi elementami. Nic więc dziwnego, że staje się on przedmiotem zainteresowania tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfolio i podążać na fali branży technologicznej. W tym artykule przedstawimy przegląd produktów oferowanych na naszej platformie oraz różne sposoby inwestowania w spółki produkujące gry

Rynek gier video

Według Nathana Meyera, analityka rynku akcji i zarządzającego portfelem, branża gier stanowi najszybciej rozwijający się segment globalnej branży medialnej. W rzeczywistości gry video stają się zjawiskiem masowym: rozwój transmisji strumieniowych i bezpłatnych gier otworzył rynek dla większej liczby graczy niż kiedykolwiek wcześniej. Nathan Meyer podkreśla, że „nie chodzi już tylko o nastolatków grających w gry video w swoim domu, ale o duży biznes, który przyciąga wiele typów graczy, w każdym wieku, każdego pochodzenia i wykształcenia, a także inwestorów z całego świata”.

Według Entertainment Software Association ponad 164 miliony dorosłych w Stanach Zjednoczonych gra w gry video i wydaje około 43 miliardy dolarów na zakupy związane z tą kategorią produktów. Chiny to rynek o najszybszym tempie ekspansji na świecie, z rocznym tempem wzrostu około 14%. Według badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Niko Partners, istnieje obecnie 598 milionów chińskich graczy, a około 95% z nich gra na urządzeniach mobilnych.

Inwestycje w spółki gier video

Inwestowanie w branżę gier może być interesującym sposobem na dywersyfikację portfela. Oferujemy cztery sposoby inwestowania w akcje spółek gamingowych:

Inwestowanie w akcje: ten sposób pozwala na zakup i sprzedaż akcji spółek z branży gamingowej w oczekiwaniu na zyski z inwestycji.

Inwestowanie w koszyki akcji: nasz platforma oferuje koszyk akcji gamingowych. Jest to mini portfel, który zawiera CFD na akcje zapewniające ekspozycję na kilka różnych aktywów i które są dobierane przez naszych traderów i analityków rynkowch

CFDs (kontrakty różnic kursowych): trading kontraktami CFD daje Ci możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen akcji spółek gamingowych.

Kontrakty CFD to lewarowane produkty, które wymagają operowania tylko cząstkowym zabezpieczeniem, co jest bardzo ryzykownym procesem i może skutkować dużą stratą kapitału. Bardzo ważne jest posiadanie efektywnej strategii zarządzania ryzykiem przed rozpoczęciem tradingu. Dzięki CFD nie stajesz się realnym posiadaczem aktywów, ale zamiast tego inwestujesz na ruchach ich cen.

Popularne spółki gamingowe

Zynga to firma zajmująca się tworzeniem gier video z siedzibą w San Francisco w Kalifornii. Tworzy gry dla przeglądarek internetowych i platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Zynga uruchomiła swoją najsłynniejszą grę FarmVille na Facebooku w 2009 roku, docierając do 10 milionów aktywnych użytkowników dziennie w ciągu dwóch miesięcy. W 2019 roku Zynga miała 95 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i 30 milionów aktywnych użytkowników dziennie.

Dochód: 1,32 mld usd

Kapitalizacja rynkowa: 12,04 mld USD

Glu Mobile

Glu Mobile Inc. to amerykańska firma zajmująca się tworzeniem mobilnych gier video na smartfony i tablety. Firma oferuje produkty na wiele platform, takich jak Amazon, iOS, Android, Google Chrome i Windows Phone.

Dochód: 411,4 mln USD

Kapitalizacja rynkowa: 2,18 mld USD

Electronic Arts to amerykańska firma, której gry wideo obejmują w zasadzie wszystkie gatunki, w tym sport, akcję, strategię, symulację, arkadę, RPG i przygodę. Portfolio EA obejmuje światowe hity sportowe, takie jak FIFA Soccer, Madden NFL i NBA Live. Marka EA obejmuje całkowicie zastrzeżone tytuły, takie jak Mass Effect i Dragon Age, a także gry oparte na znanych licencjach filmowych, takich jak Harry Potter, James Bond, The Godfather, Lord of the Rings i wiele innych.

Dochód: 5,537 mld USD

Kapitalizacja rynkowa: 41,59 mld USD

Take Two Interactive Software

Take Two Interactive Software, Inc. to nowojorska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją gier video i akcesoriów komputerowych. W jej skład wchodzą również spółki zależne, a mianowicie 2K Games, K Sports i Grand Theft V, która jest również najlepiej sprzedającą się grą w historii firmy w najkrótszym czasie, z 800 mln dolarów zebranych pierwszego dnia.

Dochód: 1,414 mld USD

Kapitalizacja rynkowa: 23,01 mld USD

Nexon

Nexon to południowokoreański/japoński wydawca gier video z biurami w Stanach Zjednoczonych, Tajwanie i Tajlandii. Nexon specjalizuje się w grach video na komputery PC i urządzenia mobilne. Obecnie firma posiada ponad 80 tytułów. Maple History jest jedną z gier odnoszących największe sukcesy, która została zlokalizowana w wielu różnych krajach, takich jak Japonia, Tajwan, Chiny, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Kanada, Stany Zjednoczone, Europa i Brazylia.

Dochód: 253,7 mld JPY

Kapitalizacja rynkowa: 2,94 mld JPY

Chińskie spółki gier video

IGG

IGG Inc. to chińska firma z siedzibą w Singapurze oraz oddziałami w USA, Chinach, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Białorusi, Tajlandii, Filipinach oraz Hong Kongu. IGG koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu gier wideo na urządzenia mobilne, co w rzeczywistości stanowi największy udział w portfolio. Najpopularniejsze gry to Lords Mobile, Deck Heroes, GodsWar Online. W 2019 roku, spółka miała ponad 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie.

Dochód: 3,79 mld HKD

Kapitalizacja rynkowa: 16,63 mld HKD



Huya Live

Huya Live to chińska firma oferująca usługi streamingu video na żywo. Jej strona internetowa jest jedną z największych w Chinach, natomiast poza Chinami działa jako Nimo TV. Podobnie jak inne usługi tego typu, witryna koncentruje się głównie na transmisji strumieniowej gier video na żywo i transmituje różnorodne wydarzenia, takie jak zawody sportowe, sesje gotowania i transmisje „z życia wzięte”.

Dochód: 1,203 mld USD

Kapitalizacja rynkowa: 4,902 mld USD

Bilibi

Bilibi to chińska witryna do udostępniania filmów poświęcona animacji, komiksom i grom (ACG). W czerwcu 2019 r. rejestrowała 28 milionów aktywnych użytkowników dziennie tylko w Chińskiej Republice Ludowej, przyciągając w ten sposób uwagę Sony Corporation. W rezultacie w kwietniu 2020 r. firma Sony zainwestowała 400 milionów dolarów, aby zabezpieczyć 4,98% udziałów w tej chińskiej spółce z branży rozrywkowej. Sony nie jest jedyną firmą, która zainwestowała w Bilibili. Wcześniej inwestycję podjęli również tacy giganci jak Tencent i Alibaba.

Revenue: 9,74 mld USD

Kapitalizacja rynkowa: 13,077 mld USD

Cheetah Mobile

Cheetah Mobile Inc. to chińska firma zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych z siedzibą w Pekinie w Chinach. Opracowała niektóre z najpopularniejszych na świecie aplikacji i ma ponad 634 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Niektóre z jej najpopularniejszych gier to Piano Titles, Piano Titles 2 i Dancing Line.

Revenue: 764,6 mln USD

Kapitalizacja rynkowa: 458,57 mln USD



