Spokojne otwarcie Europy w oczekiwaniu na dane JOLTS z USA

W czoraj odbyła się kolejna solidna sesja na rynkach w Europie, podczas której FTSE100 osiągnął nowy 20-miesięczny szczyt, a Stoxx600 i niemiecki DAX po raz kolejny ustanowiły nowe ATH, po otrząśnięciu się ze środowego szoku wywołanego publikacją CPI USA.

Rynki amerykańskie notowały znacznie bardziej mieszaną sesję z odbiciem na Nasdaq i Russell 2000. S&P 500 i Dow walczyły o utrzymanie się w pobliżu szczytów, kiedy amerykańskie rynki obligacji były zamknięte z powodu Dnia Weteranów.

Na dzisiejszym otwarciu giełd prawdopodobnie zobaczymy wzrosty po dobrej sesji w Azji, podczas której chińskie rynki wzrosły dzięki rekordowej sprzedaży wywołanej tamtejszą wersją “Black Friday”.

Wydarzenia z tego tygodnia, zwłaszcza o temacie inflacyjnym, wywołują coraz większą dyskusję na temat tego, czy banki centralne będą zmuszone do zmiany swojego stanowiska politycznego, aby przeciwdziałać obserwowanym podwyżkom cen.

Od miesięcy zapewniają rynki, że inflacja jest przejściowa, tylko po to, by z każdym kolejnym posiedzeniem podnosić swoje prognozy CPI.

Jednym z elementów, które uległy zmianie w ciągu ostatnich kilku dni były oczekiwania dotyczące podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną, co wywołało gwałtowny wzrost wartości dolara amerykańskiego do najwyższego poziomu w stosunku do koszyka walut od lipca 2020 r. USD prawdopodobnie jeszcze się umocni.

Przy głównym wskaźniku CPI na najwyższym poziomie od 31 lat, wydaje się, że rynki zaczynają wyceniać perspektywę dwóch podwyżek stóp w USA, które mogą zostać wprowadzone w 2022 r.

Ten tydzień był dobry dla europejskich akcji. FTSE100 zbliżył się do poziomu 7400 i osiągnął trzeci z rzędu tygodniowy wzrost. Równie pozytywnie zapowiada się zakończenie dla indeksu DAX, chociaż wzrosty były słabsze niż te z poprzednich tygodni.

Podczas dzisiejszego dnia jedyne warte uwagi dane dotyczą rynku pracy w USA i zaufania konsumentów z listopada.

Powszechnie oczekiwano, że wrzesień może przynieść duży wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, w związku z wycofaniem różnych rządowych środków stymulacyjnych. Chociaż pierwotna liczba została zrewidowana do 312 tys. ze 194 tys., ciągle prawdopodobny jest ponowny wzrost wakatów w związku z utrzymaniem płac na niezmienionych poziomach.

Oczekuje się, że liczba wakatów spadnie do nieco ponad 10 mln, jednak nie byłoby zaskoczeniem, gdybyśmy zobaczyli ruch w przeciwnym kierunku, biorąc pod uwagę ostatnie słabe raporty o zatrudnieniu.

Dzisiejszy raport Michigan na temat zaufania konsumentów ma pokazać poprawę do 72,5 z 71,7, ale oczekiwania inflacyjne osiągną 5%.

EURUSD – po rozbiciu wsparcia na 1,1500 porusza się w kierunku 1,1400, ale spadki mogą dotrzeć nawet do 1,1170. Najbliższy opór znajduje się na 1,1620, wzrost powyżej niego pozwoli na stabilizację.

GBPUSD – znajduje się poniżej 1,3400 i najniższych poziomów odnotowanych w tym roku, istnieje ryzyko dalszych spadków w kierunku 1,3160. Powrót powyżej 1,3420 będzie pierwszą informacją o potencjalnych wzrostach do 1,3600.

EURGBP – nadal znajduje opór na 200-dniowym MA i 0,8580. Zejście poniżej 0,8520 otworzy drogę do 0,8470.

USDJPY – jest gotowe na powrót do maksimów przy 114,75 przy utrzymaniu poniżej 114,20 ciągle możemy zobaczyć powrót do okolic 113,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty wyżej, na poziomie 7387.

DAX – oczekuje się otwarcia 17 punktów wyżej, na poziomie 16100.

CAC40 – możliwe otwarcie 3 punkty wyżej, na poziomie 7062.



