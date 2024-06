Niepisaną tradycją jest, że podczas gdy amerykańscy inwestorzy mają wolne na rynkach niewiele się dzieje. Inwestorzy mogą cieszyć się dniem odpoczynku z powodu święta Juneteenth. Ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem wzrostu inwestycji w sztuczną inteligencję, krótkotrwałym powrotem zmienności na memestocks oraz ciągłą walką Rezerwy Federalnej z inflacją. Giełda nowojorska i giełda Nasdaq będą dziś nieczynne. Zamknięte zostaną także rynki pozagiełdowe i rynek amerykańskich obligacji. Handel kontraktami na amerykańskie indeksy i obligacje będzie skrócony do godz. 19, a surowcami przemysłowymi do godz. 20:30. Rynek surowców rolnych również będzie nieczynny.

Zdecydowanie ciekawie wygląda sytuacja na jenie. Wczoraj, po danych o sprzedaży detalicznej, jen umocnił się do dolara. Wciąż nie jest jasna ścieżka dalszych ruchów BoJ. USDJPY wzrósł do okolic, gdzie pod koniec kwietnia Bank Japonii przeprowadził interwencję w obronie japońskiej waluty. Jak wynika z opublikowanego dziś protokołu z posiedzenia BoJ, niektórzy członkowie zarządu Banku Japonii byli zdania, że w przypadku zmiany perspektyw aktywności gospodarczej i cen w związku ze zmianą jena konieczna będzie interwencja, jeśli zmiany kursów wymiany walut miałyby wpływ na średnio- i długoterminowe oczekiwania inflacyjne oraz zachowanie przedsiębiorstw. Protokół ukazał się po tym, jak gubernator Kazuo Ueda powiedział niedawno parlamentowi, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w lipcu, w zależności od dostępnych wówczas danych ekonomicznych i inflacyjnych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.06.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Po kilku tygodniach wyprzedaży na głównych parkietach Starego Kontynentu, nadeszła oczekiwana korekta ostatniej fali spadkowej. Posiadaczy długich pozycji ucieszyło to, że wszystkie wiodące indeksy wzrosły, jednak można odnieść wrażenie, że inwestorzy nie kwapili sie do hurtowego kupna akcji, a cały wzrost zawdzięczają tylko wysokimi otwarciu. Dax utrzymał się powyżej poziomu 18000 punktów zyskując 0,35%. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,6% (FTSE 100) do 1,24 (FTSE MIB).

Inwestorzy z Wall Street są wciąż optymistycznie nastawieni do spółek związanych ze sztuczną inteligencją i tylko dzięki kilku firmom S&P500 i Nasdaq 100 utrzymują się na fali wzrostowej. Wczorajszy handel za oceanem wyglądał tak, jakby gracze przygotowywali się do dzisiejszego święta. Powiew optymizmu wykorzystał też Dow Jones zyskując 0,15%, jednak wciąż nie udaje się wyjść powyżej poziomu 39000 pkt. S&P 500 zyskał 0,25%. Nasdaq Composite zakonczył dzień wzrostem o symboliczne 0,03%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w ślad za wczorajszą niemrawą sesją na Wall Street. Jedynie giełda w Hong Kongu wystrzeliła. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,21%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,93%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,84%), Szanghaj (-0,36%), Singapur (0,37%), Sensex (-0,30%). Indeks Asia Dow w górę o 1,2%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po czterech spadkowych tygodniach na GPW, w poniedziałek byki wreszcie mogły odetchnąć z ulgą, kiedy to warszawski parkiet był najsilniejszym w Europie. Jednak już podczas wczorajszej sesji pojawiły się wątpliwości co do jakości tego odbicia Podobnie jak w Europie, WIG20 otworzył się sporych rozmiarów luką wzrostową, jednak to ostatnia godzina notowań okazała się realizacją zysków i do głosu doszedł obóz niedźwiedzi spychając indeks pod kreskę. Cieszyć może to, że WIG20 utrzymuje się powyżej poziomu 2450 pkt. Patrząc czysto spekulacyjnie, można pokusić się o tezę, że wygasająca w najbliższy piątek czerwcowa seria kontraktów na WIG20 uruchomi tych inwestorów, którzy od jej rozpoczęcia trzymają długie pozycje i nie pozwolą sobie na utratę zarobionych pieniędzy. Zatem jest duża szansa, że kolejne dni będą wzrostowe.

Z grona blue chipów 6 spółek zameldowało się na plusie. Tym razem najlepiej wypadł sektor finansowy. PKO BP i Santander zyskały ponad 1%. PZU i Alior wzrosły odpowiednio o 0,81% i 0,54%. Po przeciwnej stronie znalazły się Pepco ze stratą 6,11% i JSW przecenione o 4,79%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,25 mld zł. WIG stracił 0,03%. Indeks blue chipów spadł o 0,15%. WIG20fut stracił 0,41%, osiągając na zamknięciu wartość 2451 pkt. Zdecydowanie lepiej spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,26%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,4%.

Złoty próbuje odrabiać straty z ubiegłego tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57

PLNJPY – para handlowana jest po 39,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.