Na zakończenie pełnego emocji tygodnia, inwestorzy będą czekać czekać na raport Departamentu Pracy. Poza inflacją PCE, to jeden z najważniejszych raportów zarówno dla Fed jak i uczestników rynku. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell, podczas swoich konferencji prasowych zwracał uwagę, że napięty rynek pracy i wzrost zatrudnienia i płac, szczególnie w sektorze usług jest jedną z przyczyn wysokiej inflacji i przeszkodą w odchodzeniu od odchodzenia od restrykcyjnej polityki Fed.

Fed będzie czekał z obniżkami stóp dopóki inflacja nie spadnie do celu na poziomie 2%. Słabsze od oczekiwań payrollsy znów mogą zwiększyć oczekiwania na cięcie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Jak na razie inflacja PCE spada. Środowe dane ADP o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw prywatnych sugerują, że jednak jest możliwa marcowa obniżka stóp. Raport ADP pokazał spadek zatrudnia do 107 tys. przy oczekiwanym spadku do 145 tys. i zrewidowanym w dół poprzednim odczycie. Drugi tydzień z rzędu wzrosła powyżej oczekiwań liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Sygnały te sugerują, że Amerykanie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy. Po raporcie NFP oczekuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 3,8%. Oczekuję się również, że miesiąc do miesiąca spadnie dynamika wynagrodzeń. Niezależnie od NFP oczekiwania ekonomistów wskazują na miesięczny spadek zamówień fabrycznych z 2,6% do 0,2%. Zatem do godz. 14:30 można spodziewać się spokojnego handlu zarówno na kontraktach na indeksy giełdowe jak i na parach z dolarem. Od połowy stycznia indeks dolara poszukuje kierunku i pozostaje w ruchu bocznym.

Źró dło: opracowanie własne, stan na dzień 02.02.2024.

Inwestorzy z Wall Street zareagowali na Fed pozbywaniem się akcji.

Wczorajsza sesja na głównych europejskich parkietach, po udanym początku zakończyła się spadkami. Ostatnia faza handlu sprowadziła wiodące benchmarki pod kreskę. Największa przecenę o 0,89% odnotował CAC40. Za nim uplasował się IBEX 35 ze strata 0,63%. Pozostałe indeksy spadły od 0,11% (FTSE100) do 0,37% (Stoxx 600).

Sesja na Wall Street upłynęła na odrabianiu strat z poprzedniego dnia. Dow Jones Industrial Average zyskał 370 pkt., czyli 0,97%. Indeks S&P500 wzrósł o 1,25%. Nasdaq Composite zyskał 1,3% po stracie 2,23% dzień wcześniej.

W Azji dominują solidne wzrosty.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za udaną sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,63%. Chińskie giełdy pozostają pod presją, pomimo, że Chiny tworzą fundusz, który ma zapobiec dalszej wyprzedaży. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,47%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 2,61%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,05%), Szanghaj (-1,59%), Singapur (1,25%), Sensex (1,46%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,59%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po nudnym początku tygodnia na GPW, trzecia sesja z rzędu, która przyniosła solidne wzrosty i co ważne przy zwiększonej aktywności inwestorów. Nie oglądając się na główne europejskie giełdy, wszystkie indeksy zakończyły dzień w zieleni, tym samym przecząc tezie, że byki wywiesiły białą flagę. Na pewno kupujących wspierał umacniający się złoty Wzrost WIG20 to również zasługa banków, które już wcześniej pokazywały, że mają ochotę pomaszerować na północ, a PKO BP i Pekao ustanowiły historyczne maksima. Jednak wczorajszy dzień należał do PGE i Orlenu. Rynek z entuzjazmem przyjął odejście prezesa Obajtka.

Tak silne wzrosty zasadniczo zmieniły obraz rynku, aż prosi się, żeby WIG20, który pokonał poziom 2300 pkt. zaatakował 52-tygodniowe maksima. Oczekiwana głębsza korekta na razie odeszła w zapomnienie.

Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,4 mld zł. WIG zyskał 1,29%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,15%. WIG20fut wzrósł o 1%, osiągając na zamknięciu wartość 2322 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 2,12%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,84%.

Tydzień umocnienia złotego?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.