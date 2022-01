Samsung zainteresował się rynkiem NFT?

W ostatnim czasie dużo się mówi o cyfrowych dziełach sztuki, których wartość osiąga milionowe kwoty.

Unikatowe kolekcjonerskie dzieła w stokenizowanej wersji tworzą nowy segment na rynkach aukcyjnych i podbijają kolejne regiony świata. Rynkiem niewymiennych tokenów zainteresował się również Samsung, który zapowiedział na 2022 r. wypuszczenie trzech modeli swoich telewizorów, które będą powiązane z NFT. Ogłoszone nowe modele mają mieć wbudowaną „intuicyjną, zintegrowaną platformę do odkrywania, kupowania i handlu dziełami sztuki cyfrowej”.

MicroStrategy ogłosiło kolejny zakup BTC, tym razem było to 1914 monet za około 94,2 mln USD przy średniej cenie zakupu wynoszącej 49,2 tys. USD. Aktualnie firma posiada 124.391 Bitcoinów o wartości około 3,75 mld USD, których średnia cena zakupu wynosi około 30,16 tys. USD. Jest to już kolejny zakup w ciągu ostatnich miesięcy, pod koniec listopada firma nabyła 7002 BTC za 414,4 mln USD. Warto zauważyć, że w tamtym czasie kurs znajdował się bliżej ATH, a średnia cena zakupu 1 BTC wynosiła ponad 59 tys. USD. Michael Saylor, założyciel MicroStrategy, w przeszłości wielokrotnie okazywał swoją wiarę w pierwotną kryptowalutę, a podczas jednego z wywiadów oświadczył, że on lub jego firma nie sprzedadzą swoich udziałów w BTC, bez względu na to, co będzie się działo z ceną.

Jedna z największych firm miningowych – Marathon Digital Holdings, kupiła 78 tys. koparek Antminer S-19 XP od chińskiego producenta Bitmain, na zakup tego sprzętu wydała prawie 900 mln USD. Zgodnie z raportem złożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spółka otrzyma maszyny w drugiej połowie 2022 roku w partiach po 13 tys. od lipca do grudnia. Jak twierdzi sama firma, po otrzymaniu wszystkich maszyn, będzie posiadać ich łącznie aż 200 tys. Cena akcji tej spółki utworzyła wsparcie na poziomie 32 USD, skąd udało jej wzrosnąć ponad ostatni szczyt przed dołkiem. Czy oznacza to powrót do trendu wzrostowego?

Bitcoin zareagował na wsparcie z okolic 45,5 tys. USD, które wraz z oporem stawianym przez 52 tys. USD stanowi ograniczenie dla aktualnego trendu bocznego. Wybicie jednej z tych wartości podyktuje dalszy kierunek zmian ceny tego aktywa.

Ethereum po zejściu do okolic 3630 USD powróciło do ruchu wzrostowego. Najbliższe znaczące poziomy dla tej kryptowaluty to 3680, 3760 i 3900 USD.

Bitcoin Cash nie udało się przebić przez wsparcie na na poziomie 420 USD, którego pokonanie otworzyłoby drogę do równego poziomu 400 USD. Wartości, na których może wystąpić silniejsza reakcja podażowa to 450, 460 i 475 USD.

Ripple utrzymuje bardzo niską zmienność, od tygodnia pozostając pomiędzy 0,8 a 0,85 USD.

Litecoin podobnie jak Ripple porusza się w konsolidacji, której ograniczeniami są 143 i 152 USD. Zmienność może powrócić w piątek w związku z publikacją danych o zatrudnieniu w USA.

Dash wygląda dość interesująco, gdyż na jego wykresie utworzyła się korekta pędząca, która może pomóc wzrosnąć cenie tej kryptowaluty powyżej 143 USD. Do osiągnięcia tego celu kluczowe będzie utrzymanie powyżej 132 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.