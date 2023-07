To wczorajsze odczyty inflacji w USA napędzały globalne rynki. Byki dostały dużą porcję paliwa po tym, jak CPI w czerwcu wyniósł poniżej oczekiwań analityków, co wraz ze spowalniającym rynkiem pracy na pewno ucieszyło Rezerwę Federalną.

Od dziś, inwestorzy będą przyglądać się wynikom kwartalnym amerykańskich korporacji. Oczekuje się, że zyski spółek z indeksu S&P500 odnotują spadek zysków o ponad 6%. Jeśli tak, będzie to kolejny kwartał spadku zysków. Dziś przed sesją wynikami pochwali się PepsiCo. W piątek, również przed sesją, uczynią to trzy banki z wielkiej szóstki: CitiGroup, JP Morgan i Wells Fargo. Będzie to okazją do oceny, czy zawirowania związane ze średnimi bankami wpłynęły na ich wyniki i jakie przedstawią prognozy na kolejne kwartały. Akcje banków nie cieszyły się uznaniem inwestorów. Koszyk akcji Banki USA stracił od lutego 30%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.07.2023

W odwrocie pozostaje dolar amerykański, który traci do większości walut. Korzysta na tym euro, funt, a przede wszystkim jen, który w kilka dni zyskał do dolara sześć figur. CMC Dollar Index spadł do najniższego poziomu od połowy maja.

Giełdy w Europie i Wall Street dostały wiatru w żagle

Chociaż indeks Fear & Greed już wskazuje na ekstremalną chciwość, to wczorajsza sesja potwierdziła, że popyt na akcje nie chce słabnąć. Miniony tydzień na globalnych parkietach należał do niedźwiedzi, jednak od początku tygodnia widać odreagowanie spadków na głównych europejskich parkietach, a wczorajsza sesja to był prawdziwy popis optymistów. Wszystkie wiodące indeksy solidnie zyskały. Najlepiej wypadł sobie FTSE100, który zyskał 1,83%. Pozostałe benchmarki również nie odstawały i wzrosły od 1,31% (IBEX35) do 1,57% (CAC40).

Jankowscy gracze nie byli już tak optymistyczni, a wzrost indeksów zawdzięczają tylko wysokiemu otwarciu. Dow Jones zyskał 86 pkt., czyli 0,25%, S&P500 i Nasdaq Composite odnotowały zysk odpowiednio o 0,74% i 1,15%.

W Azji przewaga wzrostów

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku czwartek przynosi wzrosty na zdecydowanej większości giełd. Inwestorzy analizują na dane o inflacji w USA oraz wyczekują na rozpoczęcie sezonu wyników amerykańskich spółek. Nikkei 225 zyskuje 1,44%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,95%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,81%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,49%), Szanghaj (0,86%) Singapur (1,60%), Sensex (0,90%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,96%.

Podsumowanie sesji na GPW

Lipiec wcale nie musi oznaczać marazmu. Za nami czwarta z rzędu sesja wzrostowa, przy nieco większej aktywności inwestorów niż w poniedziałek i wtorek. Bywalcy przy Książęcej opuszczali parkiet z podziwem dla determinacji byków. Skala wzrostów na Wisłą mogła zadowolić nawet największych optymistów. Po blisko 100 punktowym spadku w ubiegłym tygodniu, WIG20 odrobił prawie całość straty. Oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że to dane z USA wpłynęły na szerokie otwarcie kieszeni i pęd do zakupu akcji. Od piątku wszystko jak na razie układa się po myśli byków, gdzie wszystkie najważniejsze benchmarki zyskują. Jeśli nie napłyną rozczarowujące dane z USA, jest spora szansa na atak na tegoroczne maksimum. WIG20 i WIG20fut z marszu przebiły lokalny opór na poziomie 2080 pkt., tym samym otwierając sobie drogę na północ. Od początku notowań do ostatniego gongu WIG20 zyskiwał z każdą minutą, by ostatecznie zakończyć dzień na maksimum dziennego zakresu wahań.

W gronie blue chipów tylko Dino nie znalazło uznania w oczach inwestorów i jako jedyna spółka zamknęła się pod kreską ze skromnym spadkiem o 0,13%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,11 mld zł. WIG zyskał 2,55%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 2,93%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 3,03%, finiszując na poziomie 2108 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 2,32%. sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,43%. Słabość dolara spowodowała, że WIG20USD wystrzelił o 4,09%.

Złoty wciąż zaskakująco mocny do dolara. USDPLN poniżej bariery 4 zł

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,60.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.