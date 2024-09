Rozpoczął się wrzesień — statystycznie bardzo słaby miesiąc dla rynku akcji, w tym GPW w Warszawie

Spoglądając na statystyki ostatnich 20 lat, wrzesień nie wygląda najlepiej, ponieważ w większości przypadków osiągana była ujemna stopa zwrotu. Od 2004 r. najlepsze wrześnie miały miejsce w 2005 oraz 2010 r. jeśli chodzi o szeroki indeks GPW w Warszawie, czyli WIG. Wtedy mogliśmy obserwować wzrosty wynoszące ponad 7%. Natomiast o wiele gorzej wygląda statystyka ostatnich lat. Od 2015 r. tylko we wrześniu 2019 r. WIG osiągał dodatnią stopę zwrotu wynoszącą 1,02%. W pozostałych przypadkach spadki sięgały od -1.05% we wrześniu 2017 r. do ponad 8% spadku w 2022 r. Rok temu we wrześniu WIG osiągnął stopę zwrotu -4,43%.

S&P 500 również z negatywnym średnim wynikiem we wrześniu

Spoglądając na amerykański główny indeks S&P 500 również nie obserwujemy sytuacji, w której sezonowość mogłaby pomagać notowaniom we wrześniu. Co więcej, spadki indeksu S&P 500 mogły być obserwowane także w roku wyborczym. Statystycznie średnia spadków w roku wyborczym była nawet większa niż ogólna średnia z ostatnich 20 lat.

Z tej perspektywy statystyki pokazują, że rynek akcji może utrzymywać się jeszcze relatywnie wysoko do połowy września, a następnie może zniżkować do 11 października lub nawet do 26 października. Tymczasem połowa września to decyzja Fed, która będzie mieć miejsce 18 dnia tego miesiąca, a rynek jeszcze się nie zdecydował, czy cięcie będzie wynosić 25 czy 50 punktów.

Obligacje także pod presją września

Statystyka dla rynku obligacji, w tym dla popularnego ETFa na długoterminowe obligacje, czyli TLT, także nie wskazują na najlepszy czas dla tego rynku. Łącząc to ze spadkami na rynku akcji, można dojść do wniosku, że wrzesień bywał miesiącem "na przeczekanie", aby następnie zdecydować, co dalej zrobić z gotówką w końcówce roku.

Z perspektywy ostatnich 10 lat ETF TLT wykazał się dodatnią stopą zwrotu tylko we wrześniu 2015 oraz 2020 r. W innych przypadkach występowały spadki od -1,51% do -8,23%. Średnio spadek we wrześniu TLT w ostatnich 10 latach wynosił -2,78%.

Jaki będzie ten wrzesień? Z pewnością gorący, ponieważ już niebawem pojawią się dane z rynku pracy USA, a następnie inwestorzy będą spekulować na temat działań Fed 18 września.

___



