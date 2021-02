Rosnący optymizm dotyczący ożywienia napędza rynki

Ponieważ rynki w USA były wczoraj zamknięte z okazji Dania Prezydenta, dzisiaj będą miały do nadrobienia znaczące zaległości po wczorajszej znakomitej sesji w Europie. Nikkei225 po raz pierwszy od 1990 r. wybił się ponad 30 000 pkt. podczas sesji azjatyckiej, co napędzało rynki europejskie, które bardzo dobrze rozpoczęły nowy tydzień, na czele z FTSE100 i FTSE250, które osiągnęły lepsze wyniki niż ich europejskie odpowiedniki. Bardzo dobrze radził sobie również funt, osiągając najwyższy od trzech lat poziom w stosunku do dolara amerykańskiego. FTSE250 dotarł do najwyższego poziomu od 24 lutego ubiegłego roku i wygląda na to, że zbliża się do przed pandemicznego szczytu z 2020 r. przy poziomie 21 950, podczas gdy FTSE100 odnotował najlepsze zamknięcie od ponad miesiąca i drugi co do wielkości jednodniowy wzrost w tym roku. W ostatnich tygodniach giełdy nie radziły sobie tak dobrze, dlatego obecnie ruch w kierunku styczniowych szczytów i poziomu 7000 na FTSE100 może się utrzymać, o ile będziemy obserwować kontynuację postępów na froncie szczepionek oraz dalszy ostry spadek wskaźników zakażeń koronawirusem. Do osiągnięcia lepszych wyników FTSE100 przyczynił się również gwałtowny wzrost cen surowców, ponieważ ceny miedzi, platyny i ropy osiągnęły maksima z wielu lat lub przynajmniej z kilku miesięcy. Może się to wydarzyć szczególnie teraz, kiedy różnego rodzaju ograniczenia w Wielkiej Brytanii obowiązujące od 6 stycznia, prawdopodobnie zostaną złagodzone. Może to nastąpić już 8 marca, gdy plan wyjścia z lockdownu zacznie nabierać kształtu, a niektóre szkoły zostaną ponownie otwarte. Inwestorzy oczekują ogłoszenia w przyszły poniedziałek możliwego harmonogramu ożywienia gospodarczego. Oczekiwanie to przyniosło znaczące wzrosty we wszystkich sektorach, w tym właściciela British Airways - IAG i Premier Inn - Whitbread. Shell i BP napędziły sektor towarowy w górę, ponieważ ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od ponad roku, z powodu arktycznej zimowej burzy, która groziła zakłóceniem produkcji ropy w USA. Dobrze radziły sobie również banki z Barclays na czele. Rentowność 10-letnich obligacji w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od 11 miesięcy, zwiększając lukę między stopami krótko- i długoterminowymi, poprawiając w ten sposób perspektywy przyszłej rentowności.

Dzisiejsze otwarcie w Europie zapowiada się pozytywnie, po kolejnej silnej sesji w Azji. Nikkei225 dalej rośnie, a wzrosty na początku tygodnia i pozytywne informacje na froncie szczepionek stanowią katalizator, który może przynieść nowe rekordy dla światowych giełd akcji w nadchodzących dniach. Jeśli chodzi o dane, dziś dowiemy się czy strefie euro grozi podwójne dno recesji, wraz z danymi o PKB za IV kwartał, wskazującymi na spadek -0,7%. Chociaż nie wiemy jeszcze czego się spodziewać w pierwszym kwartale tego roku, jest mało prawdopodobne, aby był on dużo lepszy, biorąc pod uwagę obostrzenia, które obowiązują we Francji, Niemczech i pozostałych krajach Europy od początku roku. Liczby te potwierdziłyby również, że gospodarka strefy euro skurczyła się o -5,1% w 2020 roku, a zatrudnienie spadło o -2,3%. Oczekuje się, że bezrobocie we Francji wzrośnie do 9,1% w IV kwartale. Przewiduje się, że najnowszy indeks oczekiwań gospodarczych z Niemiec - ZEW - spadnie nieznacznie w lutym do 59 5, po niespodziewanym skoku do 61,8 w styczniu. Większy niż oczekiwano skok w styczniu mógł wynikać z dość szybkiego ponownego otwarcia się gospodarki niemieckiej. Niestety perspektywy psuje powolny proces wdrażania programu szczepień w Niemczech, a także obawy związane z uporczywie wysokimi wskaźnikami hospitalizacji i infekcji.

EURUSD – wsparcie znajduje się przy 1,2070 z 50-dniową MA jako oporem dla ruchu w górę, przy 1,2170. Dopóki znajdujemy się poniżej 1,2170 istnieje ryzyko spadków do 1,2060 i dalej w kierunku 1,1800.

GBPUSD – para dalej rośnie, zbliżając się do 1,4000 po wybiciu 1,3750 w zeszłym tygodniu. Przełamanie 1,4000 niesie potencjał do ruchu w kierunku szczytów z 2018 roku przy 1,4380. Wsparcie znajduje się przy 1,3750 i dalej, w okolicy 1,3600.

EURGBP – możliwe są dalsze spadki w okolice 0,8600, dopóki znajdujemy się poniżej 0,8860. Wsparcie znajduje się przy dołkach z maja 2020, na poziomie 0,8670, natomiast opór leży w okolicy 0,8770.

USDJPY – obecne wzrosty na dolarze mogą doprowadzić do wybicia powyżej 200-dniowej MA, przy 105,60 i skierować kurs dalej, na 105,80 i 106,30. Wsparcie znajduje się przy linii trendu poprowadzonej od dołków ze stycznia i obecnie wypada w okolicach 104,40/50.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 34 punkty do 6,790

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 35 punktów do 14,144

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 14 punktów do 5,800



