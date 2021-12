Rosnące obawy związane z inflacją

R ynki europejskie spędziły koniec poprzedniego tygodnia w ruchu spadkowym związanym z realizacją zysków z dynamicznych wzrostów z poniedziałku i wtorku.

Giełdy amerykańskie wypadły o wiele lepiej, z S&P500 odnotowującym nowe rekordowe zamknięcie. Podczas gdy obawy rynków dotyczące Omicrona wydają się maleć, obawy rządów dotyczące tego wariantu koronawirusa ciągle rosną. Rząd Wielkiej Brytanii chce wdrożyć kolejne ograniczenia do końca tego tygodnia, a także przyspieszyć kolejną dawkę szczepień. Budzi to obawy, że politycy reagują przesadnie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w USA, ponieważ niektóre stany rozważają ponownie nałożenie środków ochronnych w związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zachorowań. Na razie wydaje się, że rynki pozostają pozytywnie nastawione pomimo, że inflacja w USA osiągnęła najwyższy poziom od 39 lat, a z której wzrostem nie potrafi sobie poradzić bank centralny.

W tym tygodniu poznamy informacje ze spotkania Rezerwy Federalnej, Banku Japonii, Banku Anglii i Europejskiego Bank Centralny. Wszystkie będą dotyczyć zmian w ich aktualnej polityce. Listopadowy wskaźnik CPI z USA pokazał odczyt na poziomie 6,8%, w tym czasie 2-letnie rentowności obligacji skarbowych w USA spadły ze szczytu na poziomie 0,724%. Niemniej jednak CPI w USA wzrosło o 1,4% tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a PPI, który zwykle jest wiodącym wskaźnikiem, jest znacznie wyższy i oczekuje się, że podczas jutrzejszej publikacji pokaże wynik na poziomie 9,2%. Daje to decydentom amerykańskiego banku centralnego dużo do przemyślenia podczas spotkania w tym tygodniu, będą zmuszeni ustalić, jak szybko powinni wprowadzić zmiany do swojego programu wsparcia gospodarki. FOMC może zaskoczyć jastrzębim nastawieniem. Nie tylko Rezerwa Federalna ma problem z inflacją, podobnie jest w przypadku Banku Anglii, gdzie CPI prawdopodobnie zbliży się do poziomu 5%, a presja wzrostowa może się utrzymać przez dłuższy czas. Wielu analityków uważa, że jego ostatnie działania w zakresie ograniczenia wzrostu inflacji były żałosne i że przegapiono okazję do podniesienia stóp procentowych w listopadzie. Znalazło to odzwierciedlenie w niedawnej słabości funta, która została dodatkowo spotęgowana przez wprowadzenie nowych ograniczeń związanych z Covid-19.

EURUSD – do tej pory nie udało mu się powrócić powyżej 1,1385, utrzymując presję spadkową. Kluczowe wsparcia utrzymują się na listopadowych dołkach na 1,1185, a także na 1,1160. Przejście przez 1,1420 będzie oznaczać powrót do 1,1520.

GBPUSD – pozostaje ponad 1,3160, co może zapowiadać cofnięcie do okolic 1,3400. Rozbicie tego wsparcia może oznaczać zejście do 1,300.

EURGBP – powróciło poniżej 200-dniowego MA, wsparcie utrzymuje się na poziomie 0,8480 i dopiero zejście poniżej niego będzie zapowiedzią głębszych spadków.

USDJPY – poziom 114,00 ponownie powstrzymał wzrosty, jego rozbicie pozwoli obrać 115,00 na kolejny cel dla tej pary walutowej. Wsparcie w pobliżu 112,50 wygląda dość solidnie, zejście poniżej niego będzie zapowiadać ruch do 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów wyżej, na poziomie 7311.

DAX – oczekuje się otwarcia 60 punktów wyżej, na poziomie 15683.

CAC40 – możliwe otwarcie 24 punkty wyżej, poziomie 7015.



