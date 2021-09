Rosnące ceny wzniecają obawy o stagflację

W ciągu ostatnich kilku tygodni rynki akcji osiągały znaczne zyski, pomimo wciąż narastających obaw dotyczących wielu różnych czynników, jednak od lipca coraz częściej widzimy, że indeksy chwieją się w obie strony.

Obawy o otoczenie regulacyjne w Chinach, gwałtownie rosnące ceny energii, debaty na temat tego, czy inflacja jest przejściowa, czy trwała, jak bardzo globalna gospodarka zwalnia i czy banki centralne ograniczą swoje programy skupu aktywów, coraz bardziej nękają inwestorów. W zeszły piątek FTSE100 zamknął się poniżej 7000 po raz pierwszy od lipca, a S&P500 zszedł poniżej 50-dniowego MA po raz pierwszy od 18 czerwca. Inną cechą charakterystyczną dla wyprzedaży z zeszłego tygodnia był gwałtowny wzrost wolumenu. Wszystkie trzy główne indeksy DAX, FTSE100 i S&P 500 odnotowały najwyższe dzienne wolumeny od marca. Prawdopodobnie było to spowodowane wygaśnięciem różnych opcji, a także napływem kapitału do DAXa, który od dzisiaj będzie odzwierciedlać zmiany 40 składników zamiast wcześniejszych 30.

Widać, że narasta niepokój o perspektywy gospodarcze, ponieważ coraz więcej firm patrzy na rosnące koszty i możliwe spadki marży zysku w czasie, gdy banki centralne znajdują się przed ważnymi decyzjami związanymi z obecnymi środkami stymulacyjnymi. Mając to na uwadze, najważniejszym wydarzeniem z tego tygodnia będzie posiedzenie Rezerwy Federalnej. Ostatnie dane gospodarcze z USA są co najmniej mieszane, ale wydaje się, że na rynku pracy są powody do optymizmu. Ciągle rosną oczekiwania inflacyjne, które już zachwiały zaufaniem konsumentów, wraz z obawami o to, jak gospodarki będą radzić sobie z wariantem delta. Obawy o stagflację stają się coraz wyraźniejsze, a zarówno Rezerwa Federalna, jak i Bank Anglii, prawdopodobnie będą musiały wyrobić sobie opinię na ich temat, podczas spotkań w tym tygodniu. Jednym ze znaczących produktów ubocznych ostatnich kilku tygodni było to, że brytyjskie 2-letnie i 5-letnie rentowności osiągnęły najwyższy poziom od marca zeszłego roku. Może być wiele przyczyn tych zmian, w tym obawy o nowe prawo podatkowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące ceny energii oraz wszelkie kroki, które Bank Anglii może podjąć w celu ich rozwiązania. Wzrost rentowności 5-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych był znacznie skromniejszy, ale nadal osiągnęły one najwyższy poziom od 2 lipca.

Dzisiejsza sesja azjatycka była bardzo słaba, ponieważ narastająca ilość niewiadomych dotyczących chińskiej firmy zajmującej się nieruchomościami - Evergrande - silnie ciągnie Hang Seng w dół. W konsekwencji dzisiejszy początek sesji europejskiej może być negatywny, a FTSE100 może się otworzyć na najniższym poziomie od 22 lipca. Wydaje się, że zobaczymy pierwszy miesiąc strat dla S&P500 i DAX od stycznia tego roku, przy czym ważniejsze jest to, czy już widzieliśmy tegoroczne szczyty, czy może jest to kolejna okazja do kupna w dołku?

EURUSD – nadal wygląda słabo, możemy zbliżyć się do sierpniowych minimów na 1,1660. Do czasu wzrostu powyżej 1,1845 ruch spadkowy będzie niezagrożony.

GBPUSD – spadł poniżej wsparcia z linii trendu z okolic 1,3780 i ponownie przetestował minima z tego miesiąca na 1,3725, zejście poniżej 1,3720 zwiększa ryzyko ruchu w kierunku 1,3670 i sierpniowych minimów na 1,3600.

EURGBP – nadal utrzymuje się w pobliżu 0,8500/10, jednak nastawienie pozostaje do dalszych spadków w kierunku 0,8460. Wyjście powyżej 0,8560 otworzy drogę do 0,8610.

USDJPY – wsparcie z linii trendu rozciągniętej od kwietniowych minimów zostało utrzymane się w zeszłym tygodniu, musimy zobaczyć przebicie do 109.00, aby wyznaczyć 108,60 jako kolejny cel dla tej pary walutowej. Opór znajduje się przy 110,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 53 punkty niżej, na poziomie 6910.

DAX – oczekuje się otwarcia 140 punktów niżej, na poziomie 15350.

CAC40 – możliwe otwarcie 65 punktów niżej, poziomie 6505.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.