To będzie pracowity tydzień dla traderów. Banki centralne Australii, Szwajcarii, Norwegii i Anglii zdecydują o wysokości kosztu pieniądza. Na chwile obecną, wszystkie banki centralne miszą rozważyć, czy w dalszym ciągu priorytetem będzie dalsza walka z inflacją, której efektem są wysokie koszty finansowania działalności przedsiębiorstw i potencjalne negatywne skutki dla gospodarki. Oprócz decyzji banków, będziemy mieli wysyp istotnych danych makroekonomicznych.

Warto też będzie spojrzeć na rynek walutowy. W siłę rośnie dolar. CMC USD Index, który osiągnął najwyższy poziom od 1 maja. Czy będzie dalej preferowany przez inwestorów? Należy pamiętać, że USD traktowany jako bezpieczna przystań.

Na rynkach widać duże zainteresowanie inwestorów obligacjami. Rentowności europejskich i amerykańskich indeksów przez cały tydzień spadały, a co za tym, idzie ich cena rosła. Dziesięcioletnie papiery dłużne rządu USA wzrosły do 110 USD, najwyższego poziomu od końca marca, a 10-letnie obligacje Niemiec, w cztery dni wymazały całość spadków od 19 kwietnia.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Kolejny tydzień wyprzedaży na głównych parkietach Starego Kontynentu odchodzi do historii. W Europie utrzymują się słabe nastroje. Piątkowy handel przebiegał zgodnie z tendencją ostatnich tygodni. Najlepiej wśród wiodących benchmarków wypadł FTSE 100, który stracił “tylko” 0,21%. Germany 40 zamknął się na okrągłym poziomie 18000 punktów, tracąc 1,44%. Jeszcze gorzej wiedzie się bykom z Paryża i Mediolanu. Italy 40 tarcąc 2,66% zaliczy piąty z rzędu tydzień spadków. Liderem spadkó był FTSE MIB ze strata 2,81%.

Na Wall Street wciąż panuje optymizm związany ze spółkami technologicznymi i tylko dzięki kilku firmom S&P500 i Nasdaq 100 utrzymują się na fali. Piątkowa sesja po słabym otwarciu była próbą odrabiania strat, co udało się tylko na giełdzie Nasdaq. Dow Jones, któremu wciąż nie udaje się wyjść powyżej poziomu 39000 pkt., spadł o 58 pkt., czyli 0,15%. S&P 500 stracił 0,04%. Nasdaq Composite zakonczył dzień spadkiem o 0,34%.

Na giełdach w Azji przewaga spadków. Indyjski Sensex bije kolejne rekordy.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w gorszych nastrojach, na co ma wpływ pogorszenie globalnego sentymentu do rynku akcji. Indeks giełdy w Tokio traci 2,17%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,13%. Południowokoreański KOSPI traci 0,49%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,09%), Szanghaj (-0,60%), Singapur (-0,81%), Sensex (0,24%). Indeks Asia Dow w dół o 0,65%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami cztery spadkowe tygodnie na GPW i wszystko wskazuje na to, że niedźwiedzie przejęły kontrolę nad rynkiem. Ta seria przecen WIG20 miała swój początek w Meksyku, gdzie po wyborach tamtejsza giełda zapikowała, a inwestorzy hurtowo wyprzedawali rynki wschodzące. Jeśli do tego dołożyć wyprzedaż na głównych parkietach Europy oraz spadki Dow Jones, mamy gotowy przepis na paniczne zachowanie co poniektórych inwestorów. Choć piątkowa sesją przyniosła pewną ulgę, miniony tydzień w przecenił indeks. Patrząc spekulacyjnie, można pokusić się o tezę że wygasająca w najbliższy piątek czerwcowa seria kontraktów na WIG20 uruchomi tych inwestorów, którzy od jej rozpoczęcia trzymają długie pozycje i nie pozwolą sobie na utratę zarobionych pieniędzy. Ostatnia sesja minionego tygodnia może dawać taką nadzieję. Po spokojnym otwarciu, do południa nic ciekawego się nie działo, a benchmark w niewielkiej zmienności oscylował wokół zera. Wtedy próba spuszczenia WIG20 na niższe poziomy zakończyła się kontrą byków. Do końca sesji udało się utrzymać indeks nad kreską nieco powyżej okrągłego poziomu 2400 punktów.

Z grona blue chipów, 14 spółek zameldowało się na plusie. Ponownie najlepiej wypadło JSW, które po wzroście o 4,31% dołożyło 2,75%. Dobrze też wypadły PKN Orlen i Dino zyskując odpowiednio 1,93% i 1,38%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się akcje Allegro ze stratą 1,53%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,31 mld zł. WIG zyskał 0,21%. Indeks blue chipów wzrósł o 5%. WIG20fut zyskał 0,58%, osiągając na zamknięciu wartość 2417 pkt. W dalszym ciągu pod presja były średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,04%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,04%.

Od początku ubiegłego tygodnia złoty pozostaje pod presją.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,18.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,38.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,09.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,50.



