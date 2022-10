Przegląd wyników: Czy Tesla stoi przed wąskim gardłem w dalszych wzrostach?

Dzisiaj, po zamknięciu sesji w Stanach Zjednoczonych, Tesla przedstawi swoje wyniki za III kwartał. Producent samochodów elektrycznych minął się z szacunkami dotyczącymi dostaw, wciąż jednak osiągnął rekordowy wynik w trzecim kwartale. Przy oczekiwaniach, że wzrost przychodów będzie spowalniał, akcje Tesli znajdują się na kluczowym poziomie wsparcia technicznego, po spadku o 28% od czasu splitu 3 do 1 pod koniec sierpnia. W horyzoncie długoterminowym, perspektywy popytu mogą stanowić powód do zmartwienia dla inwestorów. Stąd też przewidywania co do wzrostu spółki będą kluczowym punktem jej najbliższego raportu o wynikach.

Rekordowe liczby dostaw, przy jednoczesnym spadku marży

Po słabych wynikach w drugim kwartale z powodu blokady Szanghaju, Tesla dostarczyła 343 830 pojazdów elektrycznych w trzecim kwartale, mniej niż szacowane 358 000, wciąż jest to jednak rekordowy kwartał pod względem liczby dostaw. Firma dostarczyła 83 135 EV we wrześniu w Chinach, a to 8% wzrostu w stosunku do sierpnia, dzięki modernizacji produkcji w fabryce w Szanghaju. Całkowita liczba dostaw osiąga teraz ponad 900 000, co zbliża do przekroczenia granicy 1 miliona w 2022 roku.

Niepowodzenie w wypełnieniu oczekiwań w zakresie dostaw w III kwartale Tesla przypisuje przestojom w łańcuchu dostaw i problemom z wysyłką. Średnie szacunki dotyczące EPS Tesli wynoszą około 1 USD w trzecim kwartale lub 61% wzrostu w stosunku do tego samego okresu w 2021 roku, ale ze spowolnieniem ze 148% wzrostu w 2020 roku. Rosnące koszty surowców i logistyki to główne obszary, które zaszkodziły marży zysku. Jednak wzrost cen mógł zrównoważyć niektóre czynniki związane ze wzrostem kosztów. Szacunkowe przychody to około 22 miliardy dolarów za trzeci kwartał, czyli 59% wzrostu rok do roku, to więcej niż w poprzednim roku przy 57% wzroście w tym samym okresie. Ogólnie rzecz biorąc oczekuje się, że firma utrzyma silny wzrost w trzecim kwartale, ale przy spadku marży zysku.

Perspektywy popytowe mogą martwić

Część analityków podejrzewa, że brak wyników w trzecim kwartale może sugerować osłabienie popytu w obliczu trudności makro, zwłaszcza dramatycznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach. Podczas gdy zdolność produkcyjna została poprawiona w fabryce w Szanghaju, niższa niż oczekiwano liczba dostaw może wywołać obawy, że popyt konsumencki w Chinach spowalnia, a pamiętać należy, że Chiny są jednym z największych rynków Tesli. Lokalni chińscy producenci EV, tacy jak BYD, NIO i Xpeng mogą również zabrać część udziału Tesli w rynku chińskich nabywców. Jednocześnie rosnące stopy procentowe i oznaki wzrostu stopy bezrobocia na Zachodzie mogą osłabić siłę nabywczą drogich samochodów elektrycznych. Stąd oczekiwania spółki na czwarty kwartał będą kluczowe dla wyników jej akcji.

Analiza techniczna

Akcje Tesli mogą kontynuować odbicie od kluczowego poziomu wsparcia 203, jak wskazuje RSI, który jest już na terytorium wyprzedania, wraz ze skokiem wolumenu. Potencjalnym celem krótkoterminowym może być okolica 252, przy zniesieniu Fibonacciego 23,6%, a następnie 264, które było ceną zamknięcia przed luką cenową po opublikowaniu nietrafionej liczby dostaw w trzecim kwartale.

Z drugiej strony przełamanie przez niedźwiedzie kluczowego wsparcia na poziomie 203 USD może spowodować, że cena akcji będzie kierować się do strefy na poziomie 180 USD.



