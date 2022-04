Przed nami bogaty w ważne wydarzenia tydzień

Oboje przeszli do drugiej tury. We wtorek uwaga inwestorów skupi się na danych o inflacji konsumenckiej w USA. Dzień później poznamy dane z Chin o dynamice eksportu i importu, po tym jak dzisiejsze dane z Państwa środka wskazały na wzrost inflacji. Ważne odczyty inflacyjne poznamy z gospodarek Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz inflację producencką w USA. Jednak uwaga graczy skupi się na Banku Nowej Zelandii i Banku Kanady. Oba banki centralne podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych. Dzień później EBC poinformuje o swojej polityce na następne miesiące. Oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, a od lipca wygasną programy pomocowe, uruchomione podczas pandemii. Poza tym poznamy dane z australijskiego rynku pracy oraz sprzedaż detaliczną w USA. Jakby tego było mało, od środy rusza sezon wyników amerykańskich korporacji. Tradycyjnie na pierwszy ogień idą banki, a sezon zainauguruje JP Morgan. W czwartek wyniki pokażą Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley i Wells Fargo.

Ropa zaskoczyła inwestorów dynamicznym spadkiem ceny. Cena baryłki WTI dotarła do 95 USD za baryłkę i od czwartku jej cena pozostaje w zakresie 95 - 100 USD. Na spadek cen miało wpływ przesłuchanie w Senacie szefów największych spółek wydobywczych, którym zarzucono dbałość o zyski i akcjonariuszy i celowe zmniejszanie wydobycia oraz decyzja Bidena o uzupełnienie niedoborów surowca w ilości 1 mln baryłek dziennie pochodzących ze strategicznych zapasów.

Rentowności amerykańskich obligacji przyspieszają wzrost, wspierane od momentu opublikowania dobrego raportu o zatrudnieniu oraz po gwałtownych wzrostach zakupów na koniec kwartału. Dla akcji dobra wiadomość jest taka, że oprocentowanie dwuletnich obligacji rządu USA cofnęło dziś poniżej dziesięciolatek. Trend na rynku długu pokazuje wzrost oprocentowania rządowych papierów dłużnych. Rentowność 3- 5- i 7-letnich obligacji znacznie przekroczyła oprocentowanie dziesięcio- i trzydziestoletnich papierów. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosi dziś rano 2,763%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,776%. Dwuletnie papiery, które są najbardziej wrażliwe na stopy procentowe, osiągnęły rentowność 2,590%.

Rynki azjatyckie są dziś w kiepskich nastrojach po tym, jak piątkowa sesja na Wall Street pokazała słabość byków. Rosnące rentowności obligacji, wojna na Ukrainie, wybuch epidemii koronawirusa w Chinach i utrzymująca się wysoka inflacja wzbudzają niepokój inwestorów. Handel pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują ocenić co dalej z inflacją i światową gospodarką. Indeks giełdy w Tokio traci 0,79%, australijski S&P/ASX 200 oscyluje wokół zera, a południowokoreański KOSPI spada o 0,45%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-2,95%), Szanghaj (-2,08%), Singapur (-0,56%), Nowa Zelandia (-1,11%), Indonezja (0,40%). Indeks Azja Dow spada o 1,05%.

Wciąż wydaje się, że byki mogą mieć poważny problem w dalszej wspinaczce na północ. Zarówno WIG, jak i WIG20, podążały za głównymi giełdami Starego Kontynentu, jednak skala wzrostów to tylko ułamek tego, co osiągnęły wiodące parkiety Europy. Słabość byków widoczna była w trakcie notowań. Po dobrym otwarciu tylko przez godzinę kupujący utrzymywali wzrost. Od tego czasu indeks blue chipów zsuwał się na południe, by na 15 minut przed końcowym gongiem znaleźć się pod kreską. Dopiero na fixingu udało się wyprowadzić benchmark na plus. Zarówno WIG, jak i WIG20, finiszowały wokół środka dziennego zakresu wahań, zyskując odpowiednio 0,31% i 0,41%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2097 pkt. Bykom nie udało się powrócić powyżej kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Jest to poziom, który od jakiegoś czasu wyznaczał równowagę pomiędzy popytem a podażą. Wszystko wskazuje na to, że to miśki jak na razie nadają ton, co może skutkować testem kolejnych poziomów wsparć w okolicach 2060 i 2000 pkt. Najbliższe sesje pokażą, czy byki złożyły broń, oddając inicjatywę niedźwiedziom, czy jest to okazja do zakupów na niższych poziomach.