Powrót Luny

T erra 2.0 wystartowała i z powodzeniem rozpoczęła produkcję bloków. Wiele giełd wsparło airdrop dla posiadaczy LUNA, a następnie uruchomiło możliwość handlu nowym tokenem. Kurs tej kryptowaluty osiągnął szczyt na poziomie 30 dolarów, skąd ponownie spadł w okolice 4 USD.

W dniu 25 maja, trudność wydobycia Bitcoina spadła o 4,33% do 29,9T. Był to największy spadek tej metryki od lipca 2021 roku. Średnia szybkość hashowania w okresie około dwóch tygodni wynosiła 214 EH/s. W listopadzie 2021 r. górnicy mogli zarobić 500 dolarów zużywając 1 MWh energii, obecnie kwota ta spadła do zaledwie 146 USD.

JPMorgan podtrzymał swoje stanowisko wobec wartości godziwej Bitcoina na poziomie 38 tys. USD. Sugeruje to, że kryptowaluta ciągle ma trochę miejsca na wzrosty. Instytucja twierdzi, że kryptowaluty ucierpiały bardziej niż tradycyjne aktywa, co zwiększa atrakcyjność ich cen.

Obecnie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, banki wymagają co najmniej 20-procentowego wkładu własnego, jeśli osoba lub para chce kupić dom albo mieszkanie. Zainteresowani nabywcy domów, którzy chcą wykorzystać swoje aktywa kryptowalutowe do zakupu domu, mogą korzystać z ofert firm takich jak Milo i Abra. W przyszłości także Figure Technologies oraz Ledn zamierzają zaoferować produkty hipoteczne zabezpieczone kryptowalutami, dodatkowo drugi co do wielkości pożyczkodawca hipoteczny w USA, United Wholesale Mortgage, już blisko rok temu ogłosił, że zaakceptuje Bitcoina jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

SEC odrzucił kolejny wniosek o uruchomienie funduszu ETF opartego na bitcoinie. W zawiadomieniu wskazano, że głównym powodem odmowy jest fakt, iż propozycja nie spełnia wymogów określonych w Ustawie o Giełdach i Zasadach Postępowania Komisji dotyczących bezpieczeństwa.

Bitcoin utworzył wsparcie na poziomie 28,5 tys. USD, skąd kryptowaluta wzrosła w okolice 32,5 tys. USD. Kluczowy opór ciągle znajduje się na wysokości 40 tys. USD, do czasu jego pokonania BTC pozostaje w trendzie spadkowym.

Ethereum nie potrafi wzrosnąć powyżej 2 tys. USD, co przemawia za kontynuacją spadków stronę 1700, a następnie 1560 USD.

Bitcoin Cash ciągle jest poniżej linii trendu spadkowego rozciągniętej od szczytu z 31 marca, najbliższe poziomy wsparcia znajdują się na 170, 150 i 135 USD.

Ripple konsoliduje pomiędzy wsparciem na 0,365 USD, a oporem stawianym przez 0,464 USD. Wybicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Litecoin zachowuje się podobnie do XRP, kluczowe poziomy znajdują się na 52,6 USD oraz 74,5 USD.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia odnotował słabe odbicie, ale do czasu wzrostu powyżej 80 USD ta kryptowaluta pozostaje w trendzie spadkowym. Wsparcia znajdują się na 52,5 i 43,5 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.