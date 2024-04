Tydzień rozpoczął się przeceną akcji Tesli o 5,59%. Akcje Tesli spadły w poniedziałek, gdy inwestorzy przetrawili wiadomości o dużych zwolnieniach, odejściu kolejnego dyrektora i problemach z produkcją. Choć redukcja zatrudnienia to większy problem, spadek cen akcji w równym stopniu zależy od tego, kto odchodzi i ile osób straci pracę. Jak wynika z aktualizacji firmy przesłanej przez dyrektora generalnego Elona Muska, firma planuje zwolnić ponad 10% swojej globalnej siły roboczej. Ze stanowiska ustępuje Drew Baglino, szef działu napędów i inżynierii energetycznej. Pracuje w Tesli od 18 lat i jest jednym z niewielu dyrektorów, o których inwestorzy słyszą na wydarzeniach dla inwestorów. Inwestorzy chcieliby, aby odgrywał on większą rolę w spółce, a nie całkowicie ją opuścił. Odejście Baglino następuje po odejściu w sierpniu dyrektora finansowego Zachary'ego Kirkhorna. Tesla straciła co najmniej jeszcze jednego dyrektora. Dyrektor ds. rozwoju biznesu Rohan Patel napisał na Twitterze , że on również odchodzi.

Połączenie słabego popytu i innych negatywnych czynników zagraża wycenie Tesli. Tesla jest notowana w wysokości 44-krotności zysku na akcję, jaki ma wygenerować w 2025 r. Wzrost będzie problemem dla Tesli w 2024 r. Firma dostarczyła w pierwszym kwartale około 387 tys. pojazdów, co oznacza spadek o prawie 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rozczarowujący wynik nastąpił kilka tygodni po tym, jak w marcu firma ograniczyła produkcję w swoim zakładzie w Szanghaju. Globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła w pierwszym kwartale o około 10% rok do roku. Dla porównania, w czwartym kwartale wzrost wyniósł około 35% Tesla zakończyła rok 2023 zatrudniając nieco ponad 140 tys. pracowników i sprzedając około 1,8 miliona pojazdów. Oznacza to, że na koniec 2023 r. Tesla dostarczała 13 pojazdów na każdego zatrudnionego pracownika. General Motors dostarczył 38 pojazdów na pracownika, a Ford Motor 25.

Wiadomość o zwolnieniach pojawiła się po doniesieniach, że Tesla wstrzymała produkcję Cybertrucka, aby rozwiązać pewne problemy produkcyjne. Produkcja Cybertrucków wynosiła ostatnio kilkaset sztuk tygodniowo. Tesla ma nadzieję podnieść ich ilość do 5000 samochodów tygodniowo, ale Musk niedawno powiedział, że ilość ta zostanie osiągnięta dopiero w 2025 r. Akcje Tesli spadły od początku roku o ponad 30%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.04.2024.

Czy to czas na korektę na światowych giełdach?

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy miała dwa oblicza. Wzrostowy początek to efekt uspokojenia obaw o eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Jednak już początek notowań za oceanem wymazał zyski z pierwszej części handlu. I choć większość indeksów zakończyła dzień nad kreską, to przebieg sesji miał charakter niedźwiedzi. FTSE 100 stracił 0,38%. Pozostałe indeksy zdołały utrzymać się na zielonym terytorium, a benchmarki zyskały od 0,01% (IBEX 35) do 0,56% (FTSE MIB). Jednak kontrakty na indeksy zaświeciły na czerwono.

Po dobrym otwarciu na Wall Street inwestorzy zaczęli pozbywać się akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 248 pkt., czyli 0,65%. Indeks S&P500 spadł o 1,20%. Nasdaq Composite stracił 1,79%.

W Azji wyprzedaż.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku solidnie tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Indeks Nikkei 225 spada o 2,16%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 2%. Południowokoreański KOSPI traci 2,38%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,93%), Szanghaj (-1,42%), Singapur (-1,29%), Sensex (-0,42%). Indeks Asia Dow w dół o 2,47%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Nerwowo zrobiło się w końcówce sesji na GPW. Indeksy co prawda utrzymały się na zielonym terytorium, jednak wyglądało to na przygotowanie się niedźwiedzi do pogłębienia korekty. Po wysokim otwarciu, gdy inwestorzy odetchnęli z ulgą, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do skutku i podążaniu na północ w ślad za zyskującymi głównymi giełdami Europy oraz rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy, w końcówce handlu, benchmarki oddały cały zysk, po tym, jak jankescy gracze rozpoczęli dzień od pozbywania się akcji. A wszystko to działo się przy zmniejszonej aktywności graczy znad Wisły. Dzisiejsze spadki w Azji mogą sugerować niskie otwarcie przy Książęcej, a co za tym idzie pogłębienie korekty bo wyraźnie spadkowym poprzednim tygodniu. Po dynamicznych wzrostach, pojawienie się korekty nie byłoby niczym szczególnym, a wręcz czymś normalnym. Jednak na globalnych parkietach widać, że optymizm co do dalszych wzrostów wyraźnie słabnie.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,1 mld zł. WIG zyskał 0,37%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,29%. WIG20fut zyskał 0,37% osiągając na zamknięciu wartość 2438 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,77%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,32%.

Od końca ubiegłego tygodnia złoty traci na wartości.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,07.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,45.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,95.



