W piątek po południu było już niemal pewne, że Iran jest gotowy do ataku rakietowego na Izrael. Rynki zareagowały wzrostem cen ropy w związku z eskalacją napięcia w regionie. Cena baryłki WTI wzrosła do blisko 88 USD. Również złoto zareagowało wzrostem ceny uncji do rekordowego poziomu 2432 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.04.2024.

Inwestorzy sprzedawali akcje nie chcąc trzymać w portfelu gorących papierów. Dziś wydaje się sytuacja stabilizuje się. W niedzielę kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy nieznacznie wzrosły, gdy inwestorzy zdawali się odetchnąć z ulgą, że sobotnie bombardowanie Izraela przez Iran nie przyniosło większych strat. W piątek Dow Jones odnotował największą tygodniową stratę od marca 2023 r. w związku z obawami związanymi z oczekiwaniem irańskiego odwetu za rzekomy izraelski nalot na teren ambasady Iranu w Damaszku.

W niedzielę prezydent Joe Biden wezwał Izrael do powściągliwości w ewentualnych działaniach odwetowych, a Stany Zjednoczone dały jasno do zrozumienia, że nie będą brać udziału w żadnych izraelskich środkach ofensywnych przeciwko Iranowi. Podczas gdy niektórzy eksperci spodziewają się w tym tygodniu bardzo niestabilnego handlu ropą, w dużej mierze zależnego od potencjalnego odwetu Izraela, inni twierdzą, że sposób, w jaki Iran przeprowadził atak, może zmniejszyć to ryzyko. MZS Irni oświadczyło, że cele zostały osiągnięte i dalsze ataki na Izrael nie są planowane. Chociaż atak dronów trafił na pierwsze strony gazet, jego bezpośredni wpływ na rynki światowe, w szczególności na ceny ropy i obawy o inflację, może być ograniczony. W rezultacie oczekuje się, że wpływ na rynek ropy naftowej, kluczowy wyznacznik dynamiki globalnej inflacji, będzie nieco stłumiony.

Giełdy w Europie i USA mogą odetchnąć z ulgą. Spodziewane jest zielone otwarcie.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy przebiegała w optymistycznych nastrojach, do czasu gdy pojawiła się informacja o możliwym weekendowym ataku rakietowym na Izrael. Wszystkie wiodące indeksy gwałtownie spadły, Jednak tylko Dax i CAC 40 finiszowały pod kreską tracąc odpowiednio 0,13% i 0,16%. Pozostałe indeksy zdołały utrzymać się na zielonym terytorium. Najlepiej wypadł FTSE 100 z zyskiem 0,91%. Pozostałe benchmarki zyskały od 0,14% (Stoxx 600) do 0,34% (IBEX 35).

Inwestorzy z Wall Street zareagowali zdecydowanie bardziej nerwowo. Dow Jones Industrial Average stracił 476 pkt., czyli 1,24%. Indeks S&P500 spadł o 1,46%. Nasdaq Composite stracił 1,62%. Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują średnio 0,3%.

W Azji przewaga czerwieni.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą, gdy inwestorzy trawią potencjalne skutki eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednak po niskim otwarciu nie widać, że inwestorzy chcą wyprzedawać akcje. Indeks Nikkei 225 spada o 1%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,46%. Południowokoreański KOSPI traci 0,47%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,72%), Szanghaj (1,07%), Singapur (-0,98%), Sensex (-0,64%). Indeks Asia Dow w dół o 1,04.

Podsumowanie sesji na GPW.

Kończąca tydzień sesja na GPW ponownie przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Od samego początku notowań, chętnych na kupowanie akcji było jak na lekarstwo. Jeszcze na WIG20 zyskiwał około 1% to przez cały dzień widać było obsuwanie się indeksu na coraz to niższe poziomy. Wzrost obaw o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie dopełnił dzieła i ostatecznie zarówno WIG jak I WIG20 zakończyły dzień na dziennych minimach. Podobnie zachowywały się główne giełdy Europy oraz Wall Street. Rodzi się pytanie, czy to czas na głębszą korektę ostatniego rajdu, czy tylko krótka przerwa w drodze na wyższe poziomy. Po dynamicznych wzrostach, pojawienie się korekty nie byłoby niczym szczególnym, a wręcz byłoby czymś normalnym. Osobna kwestią jest to, jak głęboka będzie ewentualna korekta.

Tylko 5 spółek wchodzących w skład WIG20 zyskało na wartości. Wciąż świetnie radzi sobie KGHM, którego akcje zwyżkują w ślad za wzrostem cen srebra i miedzi.

Z punktu widzenia technicznego, zrealizował się zasięg dla korekty pędzącej, czyli pokonanie szczytu z lutego. W takim układzie będzie można spodziewać się wystąpienia korekty, której nieśmiałą zapowiedź widzieliśmy w środę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld zł. WIG stracił 0,75%. Indeks blue chipów spadł o 0,9%. WIG20fut stracił 1,26% osiągając na zamknięciu wartość 2429 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,48%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,29%.

Po piątkowej przecenia, złoty stabilizuje się do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,40.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,25.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.