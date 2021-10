Ponowna akceptacja BTC przez Teslę

Z godnie z trzecim kwartalnym raportem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Tesla może ponownie przystąpić do akceptowania krypto płatności.

Według Bitcointreasuries, firma już posiada około 43,2 tys. BTC o szacunkowej wartości 2,7 i jest drugim co do wielkości korporacyjnym posiadaczem Bitcoina. Przed nią znajduje się tylko MicroStrategy, która posiada około 114 tys. BTC. W lipcu Elon Musk powiedział, że Tesla ponownie zaakceptuje płatności w Bitcoinie, jeżeli mining będzie zasilany energią odnawialną przynajmniej w 50%. Trend ten ma już miejsce od czasu wprowadzenia zakazów w Chinach, gdzie wydobycie było w znacznej części zasilane energią pochodzącą z węgla.

Mastercard wkrótce ogłosi start nowej usługi, która zapewni integrację systemów bankowych z kryptowalutami. Ma ona pozwolić na powiązanie kryptowalut z wieloma produktami np. kartami kredytowymi, aby umożliwić płatności Bitcoinem w każdym miejscu.

Od początku roku skumulowana kapitalizacja rynkowa stablecoinów znacznie przekroczyła oczekiwania. Szybki wzrost i ograniczona przejrzystość wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród inwestorów, jak i regulatorów. Oczekuje się jednak, że nadchodzący raport rzuci nieco światła na uprawnienia regulacyjne Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Departamentu Skarbu dotyczące kryptowalut powiązanych w stosunku 1:1 z walutą fiat, takich jak Tether (USDT). Oprócz uwzględnienia tych agencji, raport, o którym mowa, będzie również starał się wyjaśnić, w jaki sposób Kongres planuje uregulować sektor stablecoinów.

Shiba inu (SHIB), odnotowała wyższy wolumen obrotu niż Ethereum, które w ostatnim czasie wspięło się na nowy historyczny szczyt. Według danych, wolumen obrotu Shiba inu wynió sł ponad 15,3 miliarda dolarów, podczas gdy wolumen Ethereum około 14,3 miliarda dolarów. Większe zainteresowanie miały jedynie Tether (USDT), który wygenerował wolumen obrotu w wysokości 60 miliardów i Bitcoin z obrotem na poziomie 26 miliardów.

Bitcoin ciągle znajduje się w ruchu korekcyjnym po osiągnięciu ATH, reakcja wzrostowa może wystąpić w okolicach 58 tys. USD, lub na wsparciu z 54 tys. USD. Kolejnym celem dla tej kryptowaluty w trendzie wzrostowym prawdopodobnie będzie równy poziom 70 tys. USD.

Ethereum po wspięciu się na nowy historyczny szczyt zeszło poniżej kluczowego wsparcia na 4 tys. USD. Spadki mogą się zatrzymać na wcześniej respektowanej wartości 3800 USD, silny opór jest w pobliżu 4400 USD.

Bitcoin Cash spadł do wsparcia na 530 USD, najbliższe znaczące poziomy to opory na 570 USD i 650 USD oraz dalsze wsparcie z 470 USD.

Ripple po wyłamaniu wsparcia na 1,05 USD zszedł poniżej 1 USD i oparł się na wysokości 0,95 USD, jego pokonanie otworzy drogę do dołków z końca września, a potencjalne wzrosty mogą się zakończyć przy 1,05 USD.

Litecoin nie potrafił się utrzymać powyżej poziomu 195 USD, pojawienie się podaży wywołało dynamiczne spadki do 172 USD, gdzie widzimy ponowne pojawienie się popytu. Do czasu rozbicia 195 USD nastawienie rynku pozostaje do dalszych spadków.

Dash w trakcie ostatniego tygodnia stracił prawie 9% swojej wartości załamując swój trend wzrostowy. Obecnie kluczowymi poziomami, które mogą kształtować dalszą zmianę ceny tego aktywa to 170 i 215 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.