Polska a NFT

N ajnowsze dane on-chain pokazują, że z rynku Bitcoina po 8 miesiącach niemal nieprzerwanych spadków uciekają nawet bardzo długoterminowi inwestorzy.

Wraz z utratą psychologicznego wsparcia na 30 tys. dolarów, górnicy i posiadacze długoterminowi znaleźli się pod silną presją, która tylko narastała wraz z upływem czasu. Wskaźnik Long-Term Holder Spent Output Profit Ratio, który pokazuje wartość zysku długoterminowych inwestorów, aktualnie jest na poziomie 0.67, co oznacza, że przeciętny długoterminowy posiadacz Bitcoina, zamykając swoją pozycję, realizuje około 33% straty.

Pod koniec czerwca Three Arrows złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, co stało się w wyniku krachu na rynku walut cyfrowych. Three Arrows zbankrutowało po spłaceniu 670 milionów dolarów pożyczki udzielonej przez brokera kryptowalut Voyager Digital, który również ogłosił upadłość. Na podstawie wniosku sądowego wiemy, że Three Arrows posiadało aktywa o wartości 3 miliardów dolarów i 10 miliardów dolarów w kryptowalutach na początku tego roku. Problem w tym, że likwidatorzy wyznaczeni przez sąd, którzy odwiedzili biuro firmy w Singapurze, twierdzą, że nikt nie był w siedzibie firmy od końca maja. Rosną więc obawy, że aktywa Three Arrows, które składają się głównie z gotówki, kryptowalut i NFT, mogą być łatwo przeniesione i nie wypłacone wierzycielom.

Według prognozy ERCOT, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Teksasie, częściowo spowodowane działaniem klimatyzatorów w ekstremalnym upale, może przewyższyć dostępną podaż. Wielu górników kryptowalut w stanie ogłosiło, że już ograniczyło lub zawiesiło swoją działalność w oczekiwaniu na koniec upałó w i większe dostawy prądu. W poniedziałkowym poście na Twitterze Core Scientific napisało, że do odwołania wyłączyło wszystkie swoje ASIC-i znajdujące się w tym stanie. Firmy tego typu działające w Teksasie w miesiącach zimowych borykają się z podobnymi problemami, kiedy niskie temperatury powodują zamknięcie całej sieci.

Według danych z Twittera, Polska jest krajem najbardziej przeciwnym NFT na świecie. Na każde tysiąc tweetów o tematyce NFT z tego kraju, aż 227 wyraża o nich negatywną opinię. Czy jest to spowodowane skojarzeniami z piramidami finansowymi? Co myślicie o niewymienialnych tokenach?

Bitcoin oscyluje wokół poziomu 20 tys. USD, najbliższe znaczące poziomy to 17,5 tys. USD oraz 22 tys. USD.

Ethereum, podobnie jak BTC, utrzymuje się w dość ciasnym zakresie, wsparcie leży na 1050 USD, a opór na 1250 USD.

Bitcoin Cash, po korekcie do poziomu 114 USD, spadł poniżej 100 USD, co otwiera drogę do dołka z grudnia 2018 r. na 74 USD. Wystąpienie reakcji popytowej może doprowadzić tę kryptowalutę do 108 USD.

Ripple ponownie znajduje się na wysokości 0,31 USD za walor, którego utrzymanie powinno pozwolić na powrót do poziomu 0,36 USD. Rozbicie wsparcia będzie przemawiać za dalszymi spadkami w stronę 0,29 USD, a nawet 0,243 USD.

Litecoin zbliża się do kluczowego wsparcia na 42 USD, jego wyłamanie pozwoli na ponowny test dołka przy 40 USD i może pozwolić na zejście do 38,7 USD. Celem dla kupujących prawdopodobnie jest ostatni szczyt przed dołkiem na 55 USD.

Dash zakończył korektę utworzeniem formacji objęcia bessy i dynamicznymi spadkami z 48 USD do 40 USD. Nastawienie do rynku kryptowalut pozostaje negatywne, co przemawia za rozbiciem dołków na 38 USD i ruchem w stronę poziomu 30 USD. Pierwszym sygnałem po kolejnej wzrostowej korekcie będzie przebicie przez 41,66 USD



