Jen japoński nadal traci na wartości, pod wpływem oznak powrotu awersji do ryzyka. Co więcej, członek zarządu Banku Japonii Seiji Adachi utrzymał swoje gołębie stanowisko podczas przemówienia, potencjalnie przyczyniając się do spadku JPY i wspierając parę USD/JPY.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.05.2024

Adachi z BoJ podkreślił potencjalne konsekwencje częstych zmian w polityce pieniężnej w celu ustabilizowania ruchów walutowych, ostrzegając, że znaczne wahania stóp procentowych mogą zakłócić inwestycje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Adachi podkreślił również, że BoJ nie jest jeszcze przekonany o trwałym osiągnięciu celu cenowego, stąd konieczność utrzymania warunków akomodacyjnych.

Dolar amerykański przebudził się po uwagach Neela Kashkariego, prezesa Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis, sugerujących możliwość podwyżki stóp procentowych. Kashkari powiedział: „nie sądzę, by ktokolwiek całkowicie wykluczył możliwość podniesienia stóp”, wyrażając wątpliwości co do trendu dezinflacyjnego.

Beżowa Księga Fed zostanie opublikowana w środę, przedstawiając przegląd obecnej sytuacji gospodarczej USA w oparciu o wywiady z kluczowymi kontaktami biznesowymi, ekonomistami, ekspertami rynkowymi i innymi źródłami z 12 okręgów Rezerwy Federalnej.

Podsumowanie sesji w Europie.

Wtorkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach, podczas niej korygowano wzrosty ze wtorku. Wszystkie wiodące indeksy straciły, a sam przebieg notowań wskazywał na powrót niedźwiedzi do gry. Od samego początku indeksy traciły na wartości od 0,72% (Stoxx 600) do 0,29% (FTSE MIB).

Spokojny handel na giełdach w Azji.

Dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w słabych nastrojach po próbie obrony kursu podczas poprzedniego dnia. Indeks giełdy w Tokio traci 0,77%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,30%. Południowokoreański KOSPI traci 1,63%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,78%), Szanghaj (-0,11%), Singapur (-0,06%), Sensex (0,78%). Indeks Asia Dow w dół o 1,45%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się wyhamowaniem spadków odnotowanych w ubiegłym tygodniu, jednak wczorajsza sesja przyniosła powrót do ruchu na południe, przy znacznej aktywności inwestorów. Osiągnięty w ubiegły poniedziałek poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, co spowodowało cofnięcie WIG20 do wsparcia przy 2500 pkt.

Wczorajsza sesja wpłynęłą na obraz rynku. Od samego początku handlu na WIG20, to sprzedający rozdawali karty. Po wysokim otwarciu, w niecałą godzinę indeks osiągnął dzienne maksimum, a następnie spadał aż do końca sesji i zamknięcia w okolicach dziennego minimum. Z punktu widzenia analizy technicznej mamy pierwszą zmianę nastawienia inwestorów. Kluczowe lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. zostało rozbite, co może być zapowiedzią utworzenia trendu spadkowego, szczególnie jeśli z globalnych parkietów nie napłyną pozytywne sygnały.

Z grona blue chipów, tylko 2 spółki odnotowały wzrost. Liderem było JSW, którego akcje zyskały 0,34%, na drugim miejscu znalazło się LPP z zyskiem w wysokości 0,12%. Tabelę zamykał Budimex (-7,22%) oraz PGE (-4,46%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,25 mld zł. WIG stracił 0,75%. Indeks blue chipów stracił 0,95%. WIG20fut stracił 0,77%, osiągając na zamknięciu wartość 2520 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,82%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,02%.

Złoty stabilny na poziomach wsparcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,29.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.