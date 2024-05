Po dniu wolnym z okazji Dnia Pamięci amerykańscy inwestorzy wracaja do gry, podobnia jak i brytyjscy, gdy giełełda w Londynie była zamknięta z powodu Summer Bank Holiday.

W dalszej części tygodnia uwaga inwestorów skupi się na danych z USA. W czwartek poznamy wstępny odczyt PKB. Oczekiwania wskazują na spadek wzrostu gospodarczego do 1,3% z 3,2% w poprzednim okresie. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Utrzymanie takie tempa wzrostu w rozwiniętej gospodarce jest prawie niemożliwe. Konsumpcja wewnętrzna słabnie, a popyt krajowy jest ważną składową wzrostu gospodarczego. Konsumenci są coraz bardziej ostrożni w wydawaniu pieniędzy, jak pokazały ostanie dane o sprzedaży detalicznej. W piątek uwaga uczestników rynku skupi się na inflacji PCE, która jest główną miarą Fed oraz na danych wyrównanych sezonowo o indywidualnej konsumpcji. Oczekuje się spadku z 0,8% do 0,3%.

W ostatnim czasie niezależnie od napływających danych i uwagach urzędników z Fed, inwestorzy są wciąż bardzo optymistyczni. Giełdy rosną, a każde cofnięcie wykorzystywane jest jako okazja do zakupów. Hossa trwa na metalach przemysłowych, a stopa zwrotu z kilku miesięcy jest wręcz imponująca. Jest wielce prawdopodobne, że do wygaśnięcia czerwcowej serii kontraktów, boom na akcje i metale utrzyma się.

Podsumowanie sesji w Europie.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w dobrych nastrojach. Po spadkach w poprzednich dniach, wszystkie wiodące indeksy zyskały, a sam przebieg notowań wskazywał na powrót byków do gry. Od samego początku indeksy zyskiwały na wartości od 0,32% (Stoxx 600) do 0 79% (FTSE MIB).

Spokojny handel na giełdach w Azji.

Dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w stonowanych nastrojach po piątkowych solidnych wzrostach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,18%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,25%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,08%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,57%), Szanghaj (0,01%), Singapur (0,36%), Sensex (0,10%). Indeks Asia Dow w górę o 0,81%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Tydzień na parkiecie przy Książęcej rozpoczął się wyhamowaniem spadków odnotowanych w ubiegłym tygodniu. Tak jak można było się spodziewać wczorajsza sesja pod nieobecność inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii oraz perspektywa dnia wolnego, zmienność znacząco spadła. Spadła też również aktywność graczy, co widać było po najmniejszych obrotach od kilkunastu dni. Osiągnięty w ubiegły poniedziałek poniedziałek poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, co spowodowało cofnięcie WIG20 do wsparcia. Ta kilkudniowa korekta była wręcz pożądana do uspokojenia nastrojów.

Źródło: opracowanie własne, stan na 28.05.2024.

Wczorajsza sesja nie wpłynęłą na obraz rynku. Początek handlu na WIG20 należał do byków. Po wysokim otwarciu, w niecałą godzinę wdrapał się w okolice 2550 pkt., i jak się później okazało, to było wszystko na było stać stronę popytową. Od tego czasu WIG20 w niemrawym handlu cofnął się do do poziomu odniesienia i nawet na chwilę zszedł poniżej piątkowego zamknięcia. W ostatniej godzinie popyt wyciągną benchmark na zielone terytorium. Z punktu widzenia analizy technicznej nic się nie zmieniło Kluczowe na ten moment lokalne wsparcie w okolicach 2520-2525 pkt. trzyma i jak na razie nie ma co mówić o odwróceniu trendu. Jeśli z globalnych parkietów nie napłyną niepokojące sygnały, jest duża szansa na kontynuację marszu na północ.

Z grona blue chipów, 12 spółek odnotowało wzrost. Liderem wzrostu był Cyfrowy Polsat, którego akcje zyskały 2,74%. Pekao i Santander wzrosły o 1,64% i 1,14%. Tabelę zamknęło JSW, które straciło 5,18% oraz Pepco przecenione o 3,73% po wzroście 16,12% dzień wcześniej.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,15 mld zł. WIG stracił 0,04%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,05%. WIG20fut stracił 0,12%, osiągając na zamknięciu wartość 2540 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,19%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,20%.

Złoty stabilny na poziomach wsparcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,29.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,00.



