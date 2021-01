W USA może wejść w życie podatek od giełdy. Chodzi o wstępne opodatkowanie niezrealizowanych zysków z akcji. Sugestia ta wyszła od Janet Yellen, która została nominowana na stanowisko sekretarza skarbu USA. Jeszcze nie podano szczegółów tego projektu, ale ma on być oparty na metodzie mark-to-market oraz metodzie rachunkowej, w której do wyceny aktywów przyjmuje się bieżącą cenę rynkową zamiast wartości księgowej. Pierwszy raz takie rozwiązanie zaprezentował w 2019 roku senator Ron Wyden, który niedawno został szefem senackiej komisji finansów, wtedy mówiono o stopie opodatkowania sięgającej nawet 37%.

Zapowiedziano zwiększenie podatków dla najbogatszych mieszkańców U.S. oraz dla korporacji. Prezydent Joe Biden z kolei nawołuje do ciągłych wydatków budżetowych, bo sądzi, że korzyści z nich płynące przekroczą koszty podwyższenia opodatkowania.

Dyrektor generalna ARK Invest Cathie Wood uważa obecnego Bitcoina jako swoiste zabezpieczenie przed inflacją. W nowym wywiadzie dla Yahoo Finance stwierdziła, że spodziewa się, że BTC będzie nadal osiągać lepsze wyniki niż złoto. Podkreśliła również, że jest pod wrażeniem odrodzenia rynku kryptowalut po załamaniu z 2018 r.

Firma Mitsubishi Electric łączy siły z wiodącym japońskim uniwersytetem naukowo-technologicznym Tokyo Tech, w celu zbudowania platformy opartej na blockchainie, która ma służyć do handlu energią. Twórcy projektu mają na celu zapewnienie ludziom ułatwionych sposobów kupowania i sprzedawania nadwyżek energii. Nowy ekosystem oparty na blockchainie ma automatycznie optymalizować zamówienia na podstawie podaży i popytu. Nie jest to pierwszy pomysł powiązania blockchaina i OZE. Latem 2019 r. firma Clearway Energy Group rozpoczęła realizację programu handlu certyfikatami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, całość miała być oparta na technologii blockchain. Rynki technologii blockchain i odnawialnych źródeł energii mają ze sobą wiele wspólnego. Do kopania BTC potrzebny jest bowiem tani prąd. Stąd też wykorzystywanie OZE jest tu jak najbardziej na miejscu. Firma analityczna CoinShares szacuje obecnie, że nawet 74,1 proc. wydobycia Bitcoinów jest zasilane za pomocą właśnie energii odnawialnej. Stwierdzono to w półrocznym raporcie dot. miningu z 5 czerwca 2019 r.

Bitcoin po spadkach z poprzedniego tygodnia przechodzi w konsolidację między wartościami 33600 USD, a 31500 USD. Aktualnie jesteśmy ponad wsparciem 31500 USD.

Ethereum, po korekcie do 1108 USD, ponownie rusza w górę. W momencie odczytu jesteśmy ponad wsparciem z okrągłego poziomu 1400 USD, kolejnym ważnym poziomem cenowym może być oporowe 1425 USD.

Bitcoin Cash w ostatnim tygodniu spada z 496 USD do 408 USD i jeszcze nie widać pierwszych oznak zatrzymania tego spadku. Najbliższe wsparcie mamy na wysokości 400 USD, a opór znajduje się w okolicy 415 USD.

Ripple spada do wsparcia 0,2632 USD, kolejnymi ważnymi poziomami mogą być 0,267 i 0,255 USD.

Litecoin wycofuje się do wsparcia na 130 USD, kolejne może się pojawić w okolicy dołka z zeszłego tygodnia na 129 USD. Najbliższy opór jest na poziomie 135 USD.

Dash w ostatnim tygodniu stracił prawie 17% swojej wartości. Aktualnie znalazł wsparcie na poziomie psychologicznym 100 USD. Najbliższy opó r jest na 103 USD, a kolejne wsparcie jest na 98 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.