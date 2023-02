Po zamieszaniu z NFP czas na zamieszanie z inflacją CPI w USA?

W piątek Bureau of Labor Statistics opublikowało swoje roczne rewizje indeksu cen konsumpcyjnych za grudzień, z niektórymi rewizjami sięgającymi 2018 roku. Rewizje te pojawiły się tuż przed styczniowym CPI, który zostanie opublikowany we wtorek.

To, co faktycznie zostało zrewidowane, to dostosowania sezonowe, a tym samym sezonowo dostosowane odczyty CPI miesiąc do miesiąca, o których wszyscy mówią jako o miarach bieżącej inflacji.

Korekty dla grudniowych odczytów miesiąc do miesiąca były wszystkie na plus, w tym: Ogólny wskaźnik CPI (CPI-U), stary -0,1%; nowy +0,1%. W związku z tym. "Core CPI" (bez żywności i energii), stare +0,3%; nowe +0,4", "Services CPI", stare: +0,6%; nowy +0,7%. Dodatkowo w górę zrewidowano odczyty za październik i listopad, odbierając nieco ze scenariusza "dezinflacji". Indeksy zostały też zrewidowane dla niektórych miesięcy sięgających 2018 roku, niektóre miesiące w górę, niektóre w dół, ale za październik, listopad i grudzień wszystkie zostały zrewidowane w górę. Pod względem wielkości, niekoniecznie kierunku, grudniowe rewizje były zgodne z rewizjami w poprzednich latach, powiedział BLS.

Chcemy więc przyjrzeć się dwóm najważniejszym korektom, jeśli chodzi o ocenę tego, jak głęboko inflacja przeniknęła do całej gospodarki i jaki może być jej kierunek. Wskaźnik CPI dla usług został skorygowany do poziomu +0,7% za grudzień z listopada (pierwotnie 0,6%), a także został zrewidowany w górę za listopad i październik. CPI bazowy również został zrewidowany w górę za październik, listopad i grudzień, pokazując znacznie mniejszą "dezinflację" w październiku i listopadzie oraz przyspieszenie inflacji w grudniu. Rewizje usunęły również część skoków w latach 2022 i 2021.

Dezinflacja oznacza inflację, ale raczej łagodzącą niż pogarszającą się. Te rewizje za ostatnie trzy miesiące pokazują, że dezinflacja w październiku i listopadzie była mniejsza, niż podawano, a w grudniu nastąpiło zwiększenie inflacji.

W celu poprawy dokładności i użyteczności Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (CPI), BLS zaplanował aktualizację wag wydatków na bazie rocznej przy użyciu informacji z jednego roku kalendarzowego. Różni się to od wcześniejszej metody, która aktualizowała wagi przy użyciu danych o wydatkach co dwa lata. Amerykański indeks CPI za styczeń 2023 r. zostanie obliczony przy użyciu danych o wydatkach konsumentów z 2021 r.

W konsekwencji dane te jeszcze bardziej mogą przykuwać uwagę inwestorów, a zaskoczenie podobne do NFP, nie byłoby niczym zaskakującym.



