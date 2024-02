Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell, podczas swojej środowej konferencji prasowej, zanegował oczekiwania rynku, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe w marcu. Fed będzie czekał z obniżkami stóp dopóki inflacja nie spadnie do celu na poziomie 2%. Jednak trzeba pamiętać, że Powell zmieniał kilkakrotnie zdanie, a rok wyborczy sprawia, że do Fed wkracza polityka. Przedstawiciele Fed twierdzą, że polityka nie będzie miała wpływu na ich decyzje. Nie powstrzymuje to analityków od przypuszczeń, że wybory mogą mimo wszystko wpłynąć przynajmniej na moment obniżki stóp. Choć działania Fed mogą zawsze zmienić wyniki gospodarcze, a co za tym idzie, polityczne, w tym roku potencjał ten jest większy ze względu na nietypową ścieżkę, jaką podąża inflacja i stopy procentowe. Kiedy inflacja po raz pierwszy wzrosła w 2021 r., wkrótce po objęciu urzędu przez Bidena, Fed uważał, że inflacja jest przejściowa i wkrótce spadnie, w związku z czym podnoszenie stóp procentowych z okolic zera było powolne. Kiedy w końcu Fed zrozumiał swój błąd, zrobił to radykalnie, podnosząc stopy procentowe w najszybszym tempie od czterech dekad. Dane ADP o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw prywatnych sugerują, że jednak jest możliwa marcowa obniżka stóp.

Powszechnie oczekuje się, że Bank Anglii pójdzie w ślady Rezerwy Federalnej i pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inflacja w Wielkiej Brytanii zbliża się celu banku. Pytanie brzmi, czy BoE może zacząć myśleć o obniżkach stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy. To posiedzenie powinno wyznaczyć początek zwrotu w kierunku cyklu obniżek, który powinien rozpocząć się w sierpniu i przebiegać powoli. Tak twierdzą stratedzy z Bank of America. Pewne wskazówki poznamy w zaktualizowanych projekcjach makroekonomicznych, które zostaną opublikowane wraz z decyzją. Od listopada inflacja kształtuje się poniżej prognoz, a wzrost gospodarczy jest słabszy.

Inwestorzy z Wall Street zareagowali na Fed pozbywaniem się akcji.

Wczorajsza sesja na głównych europejskich parkietach zakończyła się w mieszanych nastrojach, a wszystko to w związku z oczekiwaniem na komunikat Fed i wystąpienie Powella. FTSE100 , dax i CAC40 straciły od 0,27% do 0,47%. IBEX 35 i FTSE MIB zyskały 0,38% i 0,40%.

Przesłanie płynące z Fed pociągnęło w dół amerykańskie benchmarki. Dow Jones Industrial Average stracił 317 pkt., czyli 0,82%. Indeks S&P500 spadł o 1,61%. Nasdaq Composite stracił 2,23%.

W Azji przewaga spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,82%. Chińskie giełdy pozostają pod presją, pomimo, że Chiny tworzą fundusz, który ma zapobiec dalszej wyprzedaży. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,20%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,70%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,67%), Szanghaj (-0,44%), Singapur (-0,35%), Sensex (0,18%). Indeks Asia Dow traci 0,67%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po nudnym początku tygodnia na GPW, wtorkowa i wczorajsza sesja przyniosła solidne wzrosty, przy zwiększonej aktywności inwestorów w stosunku do poprzednich sesji. Nie oglądając się na główne globalne giełdy, wszystkie indeksy zakończyły dzień w zieleni, tym samym przecząc tezie, że byki złożyły broń. WIG20 był wczoraj najmocniejszym indeksem na Starym Kontynencie. Na pewno kupujących wspierał umacniający się złoty. Wzrost WIG20 to również zasługa banków, które już wcześniej pokazywały, że mają ochotę pomaszerować na północ. PKO BP i Pekao ustanowiły historyczne maksima, a udział sektora bankowego w indeksie jest spory.

W tych okolicznościach, aż prosi się, żeby WIG20, który pokonał poziom 2250 pkt. podążał w okolice 2300 pkt.

Od samego startu notowań zarówno WIG, jak i WIG20 wspinały się na coraz to wyższe poziomy, a oba benchmarki zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,4 mld zł. WIG zyskał 1,77%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,97%. WIG20fut wzrósł o 1,95%, osiągając na zamknięciu wartość 2299 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,89%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,31%.

Szansa na umocnienie złotego?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,60.



