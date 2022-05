Po CPI czas na inflację producencką z USA

W czorajsze dane o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych narobiły sporo zamieszania na rynku ryzykownych aktywów.

CPI w największej gospodarce globu utrzymuje się na najwyższym poziomie od czterech dekad i zapewne pozostanie na nim przez dłuższy czas zanim zacznie spadać. Przy gorącym rynku pracy, to walka z rosnącą inflacją stała się dla Fedu głównym zadaniem, o czym wspominał prezes Powell i inni urzędnicy banku centralnego. Analitycy oczekiwali, że kwietniowy CPI ogółem, jak i CPI bazowy, wskażą na hamowanie wzrostu cen towarów i usług. Tak też się stało, ale oba odczyty wypadły poniżej oczekiwań ekonomistów. To, co najbardziej napędza wzrost cen w USA, to według danych Departamentu Pracy benzyna, energia i używane samochody. Inflacja CPI co prawda spadła z 8,5% do 8,3%, jednak wypadła poniżej oczekiwanego 8,1%. W pierwszej reakcji rynki akcyjne zareagowały silnym spadkiem, by za chwilę wymazać całość strat.

Giełdy w Europie i USA znalazły się na odmiennych biegunach. Główne indeksy Starego Kontynentu solidnie wzrosły. Frankfurt, Paryż, Madryt i Mediolan zyskały grubo ponad 2%. Inwestorzy oczekiwali korekcyjnego odbicia. Tak się też stało, jednak sentyment pozostaje niekorzystny dla byków. Zupełnie inaczej wyglądało to za oceanem. Po dobrym starcie wszystkie benchmarki spadły pod kreskę, a skala przeceny było znaczna. Dow spadł o 320 punktów. S&P500 ponownie finiszował poniżej psychologicznej bariery 4000 pkt. Spółki technologiczne, które są pod najsilniejszą presją, straciły 3,18%. Również małe spółki z indeksu Russell 2000 nie znalazły uznania w oczach inwestorów. Indeks spadł o 2,48%.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym uwagę przyciągnie odczyty PKB z Wielkiej Brytanii oraz inflacja producencka z USA. Oczekuje się spadku kosztów zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Rentowności amerykańskich obligacji lekko cofnęły się i ustabilizowały po silnej zmienności wywołanej danymi o inflacji, jednak wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Zapowiedź zacieśniania polityki Fed pchnęła je w górę. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosiła dziś rano 3,042%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,894%. Dwuletnie papiery, które są obserwowane w relacji do T-Note, osiągnęły rentowność 2,643%.

Giełdy w Azji tracą w ślad z Wall Street, po danych Departamentu Pracy o inflacji konsumenckiej za kwiecień. Wśród inwestorów panują obawy, że podwyżki stóp procentowych w USA w celu walki z inflacją mogą zahamować wzrost gospodarczy. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują wycenić wpływ blokad w Chinach, skalę spowolnienia wzrostu gospodarczego, przerwy w łańcuchu dostaw i wciąż rosnąca inflację. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,43%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,53%, a południowokoreański spada o KOSPI -1,00%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,34%), Szanghaj (-0,01%), Singapur (-0,84%), Nowa Zelandia (-0,50%), Indonezja (-2,12%). Indeks Azja Dow spada o 1,55%.

Wczorajsza sesja na GPW ponownie pokazała, że byki są jeszcze zbyt słabe na korekcyjne odbicie, ale w przeciwieństwie do poprzednich sesji dużo się działo.

Nie był to już ruch jednostajnie przyspieszony, a inwestorzy wreszcie mieli sporo emocji i szansę na pierwsze od wielu dniu odbicie lub choćby zatrzymanie spadków, kiedy od dawna WIG i WIG20 z sesji na sesje zaliczały 52-tygodniowe minima. Szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej wciąż istnieje. WIG20 jak na razie broni ważnego poziomu 1700 pkt. i robi to dość skuteczne. Niestety wszystkie benchmarki poza sWIG80 (0,47%) finiszowały pod kreską, ale z przebiegu sesji nie wyglądało to już tak źle, jak w poprzednich dniach. Po neutralnym otwarciu, indeks blue chipów rósł w siłę w ślad za benchmarkami w Europie. Jednak rozczarowujące dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych zakończyły rajd na północ. Inwestorów niepokoi dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Co gorsza, działania rządu, który co chwile wlewa w rynek pusty pieniądz w ramach tzw. tarczy inflacyjnej, napędza procesy inflacyjne. Warszawskich byków nie wspiera globalny risk-off związany z obawami o globalne spowolnienie światowej gospodarki. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 0,29%, meldując się na poziomie 1723 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień w okolicach minimów dziennego zakresu wahań, co oznacza stratę odpowiednio o 0,10% i 0,07%.

Złoty spokojnie rozpoczął tydzień w okolicach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,44.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,46.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 29,05.



