PMI dla usług i protokół z posiedzenia FOMC w centrum uwagi

Po piątkowym zdumiewającym raporcie o płacach w USA zarówno DAX, jak i Stoxx600 wczoraj odnotowały nowe rekordy. Podobna rekordowa sesja wystąpiła w USA w poniedziałek, podczas której FTSE250 zamknął się w bliskiej odległości od swoich maksimów. FTSE100 również nie pozostawał daleko w tyle. W Chinach i Stanach Zjednoczonych sektory usług radziły sobie bardzo dobrze. Ponadto wskaźnik ISM dla usług w USA osiągnął w tym tygodniu rekordowy poziom. Inaczej sytuacja wyglądała w Europie, gdzie sektor ten wciąż odczuwał efekty pandemii. Zwiększenie ilości miejsc pracy w działalności usługowej nawet w najlepszych przypadkach z trudem dorównało wynikom z USA. Oczekuje się, że najnowsze dane dotyczące usług z Hiszpanii i Włoch pozostaną na poziomie poniżej 50 punktów, chociaż wyniki powinny się nieznacznie poprawić od lutego, odpowiednio do 45,6 i 49,2 punktu. Powolne wdrażanie programu szczepień w całej Europie, a szczególnie we Francji i Niemczech, hamuje aktywność gospodarczą w dwóch największych gospodarkach Europy. Wstępne wskaźniki PMI z zeszłego miesiąca wskazują na niewielki wzrost w porównaniu z bardzo słabymi danymi z lutego. Oczekuje się, że Francja odnotuje wzrost z 43,6 do 47,8, podczas gdy Niemcy mają się odbić z 45,7 do 50,8. Jeśli te liczby się sprawdzą, potwierdzi się również ciągła rozbieżność między sektorem usług a sektorem produkcji, który nadal wykazuje dość przyzwoite wyniki gospodarcze.

Ponieważ restauracje i bary we Francji pozostaną zamknięte przez kolejne cztery tygodnie, a Niemcy nadal znajdują się pod wieloma restrykcjami, trudno będzie się dopatrzyć jakiegokolwiek przyzwoitego ożywienia w kwietniu. Z tego powodu istnieje bardzo realne ryzyko, że w przypadku europejskiego sektora turystycznego możemy spodziewać się kolejnego rozpaczliwego sezonu letniego.

Pomimo różnych wiadomości poprawiających nastroje inwestorów, opóźnienia we wprowadzaniu szczepionek oznaczają, że nie będzie znaczącego wzrostu aktywności gospodarczej do czasu, gdy ograniczenia nie zostaną złagodzone W przeciwieństwie do problemów w Europie, Wielka Brytania wydaje się być w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ gospodarka zmierza w kierunku zniesienia ograniczeń związanych z Covid-19 w przyszłym tygodniu. Widzieliśmy już dowody na to, że firmy przygotowują się do ponownego otwarcia gospodarczego we wstępnych wynikach, które napłynęły pod koniec ubiegłego miesiąca. Wzrost aktywności usługowej do 56,8, z 49,5 w lutym i najniższego poziomu wynoszącego 39,5 na początku roku, powinien zostać potwierdzony w dalszej części dzisiejszego dnia. To odbicie w aktywności sugeruje, że firmy gromadzą zapasy, a także przygotowują się do ogólnego zwiększenia aktywności w drugim kwartale. Sklepy detaliczne zostaną ponownie otwarte za 5 dni, a puby ponownie będą mogły świadczyć usługi na świeżym powietrzu. Mieszkańcy czekają na spotkania przy piwie i profesjonalne strzyżenie, choć niekoniecznie w tej kolejności.

Na swoim ostatnim posiedzeniu Rezerwa Federalna stanęła przed trudnym zadaniem, jak zmniejszyć nadmierny optymizm związany z ożywieniem gospodarczym w USA, jednocześnie nie dając rynkom wrażenia, że władze chcą się wycofać z ogłoszonych zmian dotyczących polityki pieniężnej. Pojawiły się obawy, że rynki mogą niewłaściwie przyjąć wiadomości pochodzące od urzędników Fed i przenieść swoje prognozy dotyczące możliwej podwyżki stóp procentowych z 2024 r. na 2023, lub 2022 r., w związku z optymizmem co do zaktualizowanych prognoz gospodarczych i ze względu na nowo podpisany bodziec fiskalny oraz przyspieszony program szczepień. Czterech urzędników Fed spodziewa się podwyżki stóp w 2022 r., a siedmiu w 2023 r. Rentowności dziesięcioletnich obligacji USA są teraz wyższe niż w czasie ostatniego posiedzenia, a urzędnicy wydają się na razie dość zadowoleni z wyższych oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego. Powell skomentował, że Fed był zadowolony z przekroczenia poziomu inflacji przed podjęciem jakichkolwiek działań. Uspokoiło to obawy inwestorów, więc rentowności obligacji spadły mimo piątkowego rekordowego raportu o płacach. Na razie 2-letnie rentowności utrzymują się w pobliżu 0,15%, a rynki prawdopodobnie będą tolerować wyższe rentowności długoterminowych obligacji w krótkim okresie. Charakter wszelkich dyskusji prowadzonych przez różnych członków FOMC zostanie dokładnie przeanalizowany, aby zobaczyć, czy są prawdopodobne jakiekolwiek zmiany w czasie obniżenia lub podwyżki stóp procentowych. Prezes Fed z Atlanty, Raphael Bostic, zasugerował, że Fed może zacząć myśleć nad podwyżkami stóp w 2023 r. Aktualnie jest to mało prawdopodobne, ale przy utrzymaniu wyników z ostatniego piątku, kiedy pojawiło się 916 tys. nowych miejsc pracy, scenariusz stanie się bardziej prawdopodobny. Kilka kolejnych miesięcy zwiększających ilość miejsc pracy o około 1 mln byłoby znacznie trudniejsze do zignorowania.

EURUSD – nadal rośnie z minimów przy 1,1704, przesuwając się w kierunku 200-dniowego MA z potencjałem do ruchu w kierunku 1,1920. Nadal utrzymuje się nastawienie na ruch w kierunku poprzednich minimów na poziomie 1,1615, gdyż jesteśmy poniżej 1,1880.

GBPUSD – odrzucił obszar 1,3920 i wycofał się do wsparcia z 1,3750. Ruch poniżej 1,3710 może oznaczać ponowny spadek do okolic 1,3670. Wzrost ponad poziom 1.3920 otworzy drogę do 1.4020.

EURGBP – znalazł wsparcie w okolicy 0,8470, po czym powrócił powyżej 0,8540. Ruch może być kontynuowany do okolic 0,8620, ale nastawienie pozostaje na zjazd w kierunku 0,8400.

USDJPY – spadł poniżej 111,00 w zeszłym tygodniu i od tego czasu kontynuował spadki. Wartość tej pary walutowej zeszła poniżej 110,20 i wsparcie na tej wysokości zamieniło się w opór. Kontynuacja spadków poniżej 109,70 może spowodować ruch z powrotem w kierunku 108,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 6833.

DAX – oczekuje się otwarcia 12 punktów niżej, na poziomie 15200.

CAC40 – możliwe otwarcie 3 punkty niżej, na poziomie 6128.



