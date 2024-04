Po danych o inflacji konsumenckiej, które wskazały, że przed Rezerwą Federalną jest jeszcze sporo pracy, na wartości zyskała amerykańska waluta. CMC USD Index w środę szybkim ruchem pokonał opór na poziomie 1077 i od trzech dni zmierza na północ. Kolejnym celem dla USD jest poziom 1088. Dolar często jest postrzegana jako bezpieczna przystań na trudne czasy i tym można tłumaczyć aprecjację waluty. Umocnienie dolara do euro, funta, czy jena ma swoje przełożenie na wzrost indeksu dolara. Gwałtowny wzrost inflacji w USA w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. może prowadzić do utrzymania przez Fed wysokich stóp procentowych, dłużej niż oczekiwał rynek

Niedawne załamanie na giełdzie sprawiło, że S&P 500 po raz pierwszy od października zszedł poniżej linii trendu oraz po raz pierwszy od pięciu miesięcy znalazł się w niewielkiej odległości od 50-cio okresowej średniej kroczącej. Może to wskazywać, że indeks znalazł się w decydującym momencie dla cen akcji. Jeśli indeks spadnie poniżej tego progu, może to sygnalizować, że jest gotowy są na dalsze spadki. S&P 500 wzrósł o ponad 25% od końca października do środowego zamknięcia. Wzrost ten był początkowo inspirowany oczekiwaniami na agresywne obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co wydaje się teraz znacznie mniej prawdopodobne, po trzech wyższych niż oczekiwano odczytach inflacji.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.04.2024.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na danych z Wielkiej Brytanii. Poznamy odczyty PKB oraz dane o produkcji i przetwórstwie przemysłowym. Po południu poznamy wstępne dane Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumentó w. Oczekuje sią, że indeks nastrojów wzrośnie z 76,5 do 79,

Główne giełdy w poszukiwaniu kierunku. Widmo korekty coraz bardziej realne.

Dane inflacyjne z USA, tak jak można było się spodziewać wprowadziły podwyższoną zmienność na ryzykownych aktywach. Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się przeceną. Wszystkie wiodące indeksy finiszowały pod kreską, gdy inwestorzy rozważają możliwe oddalenie w czasie obniżek stóp przy wciąż gorącej inflacji. Najwięcej straciły giełdy południa. Madryt i mediolan zostały przecenione odpowiednio o 1,16% i 0,96%. Pozostałe benchmarki spadły od 0,27% (CAC 40) do 0,79% (Dax).

Inwestorzy z Wall Street mają nad czym rozmyślać. Po środowym tąpnięciu, wczorajszy odczyt PPI poprawił nieco nastroje. Niemniej tak oczekiwane cięcia stóp procentowych prawdopodobnie oddaliły się w czasie. Dow Jones Industrial Average stracił 2 pkt., czyli 0,01%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,74%. Nasdaq Composite zyskał 1,68%.

W Azji przewaga czerwieni.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą, gdy inwestorzy trawią pakiet danych z USA i rozważają o przyszłych krokach Fed. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,48%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,27%. Południowokoreański KOSPI traci 0,67%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,69%), Szanghaj (-0,04%), Singapur (-0,2%), Sensex (-0,16%). Indeks Asia Dow w dół o 0,21%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Jeszcze na otwarciu, gdzie WIG i WIG20 otarły się o najwyższe poziomy od 52-dwóch tygodni z nadzieją na wyższe poziomy, do akcji wkroczyła strona podażowa i już po godzinie sprowadziła benchmarki pod kreskę. Wraz z upływem czasu, indeksy zsuwały się na coraz to niższe poziomy, by ostatecznie zakończyć notowania na dziennych minimach. Podobnie zachowywały się główne giełdy Europy, dzie dax został przeceniony o 0,8%, a giełdy w Madrycie i mediolanie o 1%. Rodzi się pytanie, czy to czas na korektę ostatniego rajdu, czy tylko krótka przerwa w drodze na wyższe poziomy. Po dynamicznych wzrostach, pojawienie się korekty nie byłoby niczym szczególnym, a wręcz byłoby czymś pożądanym dla uspokojenia nastrojów. Osobna kwestią jest to, jak głeboka będzie ewentualna korekta.

Zarówno WIG, jak i WIG20 zamknęły się na minimach dziennego zakresu wahań. 11 spółek wchodzących w skład WIG20 zyskało na wartości. Spadki odnotowały banki, które jeszcze wczoraj napędzały rynek.

Z punktu widzenia technicznego, zrealizował się zasięg dla korekty pędzącej, czyli pokonanie szczytu z lutego. W takim układzie będzie można spodziewać się wystąpienia korekty, której nieśmiałą zapowiedź widzieliśmy w środę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,38 mld zł. WIG stracił 1,08%. Indeks blue chipów spadł o 1,28%. WIG20fut stracił 1,05% osiągając na zamknięciu wartość 2460 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,05%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,23%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.