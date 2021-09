Payrollsy w centrum uwagi

W czorajszy dzień upłynął w niewielkiej zmienności na prawie wszystkich klasach aktywów. Inwestorzy ciągle mają w głowie słowa Powella, który na wirtualnej konferencji w Jackson Hole zapowiedział, że Fed przygotowuje się do taperingu, czyli ograniczania skupu aktywów.

O ile inflacyjny cel Fed został dwukrotnie przestrzelony, kluczową kwestią do normalizacji polityki Fed pozostaje sytuacja na rynku pracy. Powell wielokrotnie wskazywał, że dopiero powrót do pełnego zatrudnienia będzie czynnikiem wymuszającym podwyżki stóp procentowych i równoważenia bilansu Fed. Zatem rządowe dane o nowych miejscach pracy są tak uważnie wyczekiwane przez uczestników rynków. Sytuacja jest mocno skomplikowana, bowiem przy 9 mln wakatów, firmy kuszą wyższymi pensjami, co sprawia, że potencjalni pracownicy szukają jak najkorzystniejszych ofert i nie spieszą się z decyzją o powrocie na rynek. Sprzyjają temu również wysokie oszczędności Amerykanów za sprawą hojnych zasiłków otrzymywanych w czasie lockdownu. Środowy raport ADP o nowych miejscach pracy w sektorze prywatnym wyraźnie rozczarował, wskazując na wzrost 374 tys., przy oczekiwaniach 613 tys. wobec 330 tys. miesiąc temu. Jednak średnio co dwa - trzy miesiące ADP rozjeżdża się z danymi rządowymi, a te poznamy dziś po południu.

W oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy dolar oraz surowce przemysłowe pozostają w wąskim zakresie wahań. Złoto oscyluje wokół poziomu 1813 USD za uncję. Ropa WTI, pomimo bałaganu jakiego narobił huragan Ida, pozostaje nieznacznie poniżej 70 USD. Pozostałe surowce jak miedź, platyna czy pallad również poruszają się w ruchu bocznym.

Na rynku długu od dłuższego czasu ró wnież jest bardzo spokojnie. Dziś rano rentowność amerykańskich obligacji trzydziestoletnich wynosiła 1,910%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymuje się nieznacznie poniżej 1,3%.

Poza IBEX 35, który finiszował pod kreską ze stratą 0,11%, pozostałe główne parkiety Europy zakończyły dzień niewielkimi wzrostami: FTSE 100 (0,20%), DAX30 (0,10%), CAC40 (0,06%), FTSE MIB 0,20%). Stoxx 600 wzrósł o 0,31%. Niemniej od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym.

Za to nie brak optymizmu wśród bywalców na Wall Street. Najważniejsze benchmarki zakończyły handel w zieleni. Dow Jones zyskał 131 pkt., czyli 0,37%. S&P500 wzrósł 0,28%, a technologiczny Nasdaq zyskał 0,14%. Najlepiej wypadły małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 0,74%.

Azjatyckie giełdy w większości rosną, ponieważ niektórzy inwestorzy mają nadzieję, że NFP będą na tyle słabe, aby przekonać Rezerwę Federalną do odłożenia w czasie stymulacji gospodarczej. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 2% po tym, jak premier Yoshihide Suga nie będzie kandydował na stanowisko lidera partii, co prawdopodobnie oznacza zmianę w fotelu premiera. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,47%, południowokoreański KOSPI zyskuje 0,69%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,74%), Szanghaj (-0,46%), Singapur (-0,18%), Tajwan (1,04%), Indonezja (0,14%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,76%.

Hossa w Warszawie trwa w najlepsze. Wrzesień rozpoczął się byczo na parkiecie przy Książęcej i na chwilę obecną wydaje się, że nic nie jest w stanie powstrzymać naporu rodzimych byków. Przez 3/4 sesji benchmarki oscylowały wokół poziomu odniesienia, jednak ostatnia część handlu to pokaz determinacji byków i maksima na WIG i WIG20.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,01 mld złotych. Indeks WIG zyskał 0,61%. Znacznie większy zysk odnotował WIG20. W ostatniej fazie handlu benchmark wystrzelił na północ, zbliżając się na niespełna 8 punktów do pułapu 2400 pkt. Zamknięcie wypadło na poziomie 2391,94 pkt., na minimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,86%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,60%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,79%. W zieleni zakończyła dzień druga liga. mWIG40 wzrósł o 0,12%. Niestety ta sztuka nie udała się maluchom. sWIG80 stracił 0,05%.

W gronie blue chipów 14 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CD Projekt (11,52%), JSW (7,27%) i LPP (4,65%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Asseco, PGE i Allegro. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,48%, 2,58% i 1,92%.

WIG20fut otworzył się powyżej wczorajszego maksimum. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,08%.

Złoty umocnił się ale ciągle pozostaje pod presją.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,26.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,51.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,80.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,16.

PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.