Payrollsy pokażą kolejny wysoki wynik

M inął prawie tydzień od komentarzy Powella w Jackson Hole i od tamtej pory akcja cenowa była jednokierunkowa, chociaż przed wczorajszym zamknięciem w USA widzieliśmy odbicie od dołków dnia i zarówno Dow, jak i S&P500 zdołały odnotować skromne zyski.

Te późne wzrosty powinny przełożyć się na pozytywne otwarcie Europy. Nie tylko słyszeliśmy jak prezes Fed, Jay Powell, wygłasza jednoznaczny komunikat, że Rezerwa Federalna będzie nadal podnosić stopy procentowe, dopóki inflacja nie zostanie pokonana, ale od tego czasu każdy urzędnik Fed wypowiadał się w podobnym tonie. Stopy procentowe prawdopodobnie nie zaczną spadać przed 2024 r. Dane gospodarcze z tego tygodnia z USA posłużyły jedynie złagodzeniu obaw, że gospodarka nie jest gotowa na kolejne działania ze strony Fed. Wczoraj tygodniowe odczyty dotyczące bezrobotnych spadły do 232 tys., podczas gdy sierpniowy sondaż ISM dla przemysłu przyniósł dodatnie dane, a także niższą inflację i silniejsze komponenty zatrudnienia. Nawet raport ADP, który odnotował rozczarowujący wynik na poziomie 128 tys., wykazał, że płace rosły w tempie 7,6%, co wskazuje, że inflacja staje się coraz bardziej osadzona w gospodarce. Podczas gdy rynki akcji i obligacji borykały się z problemami w ciągu ostatniego tygodnia, dolar amerykański gwałtownie wzrósł, osiągając 24-letnie maksimum w stosunku do japońskiego jena i 20-letnie maksimum wobec koszyka walut.

Dane gospodarcze z USA z tego tygodnia wyraźnie kontrastowały z danymi gospodarczymi pochodzącymi z Chin, Europy i Wielkiej Brytanii, które były tragiczne i nie wykazywały perspektyw, że zobaczymy poprawę, kiedy EBC i Bank Anglii mają ponownie podnieść stopy procentowe. Chińska gospodarka nie wygląda na zbyt dobrze przygotowaną na długą i ciężką zimę, kiedy ponownie są wprowadzane ograniczenia związane z Covid-19. Wczoraj widzieliśmy decyzję o zamknięciu 21 mln ludzi w Chengdu, podczas gdy w Europie perspektywa zakłóceń w dostawach energii może działać jak pętla wokół szyi jakiegokolwiek odbicia gospodarczego w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Widzieliśmy w tym tygodniu jak włoski PPI osiągnął rekordowy poziom 45,9% w lipcu, po miesięcznej zmianie o 6,5%, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w dzisiejszych danych o PPI dla UE, które ma wzrosnąć do 37,3% z 35,8% w czerwcu. W obliczu słabości gospodarczej i determinacji banków centralnych, by przedkładać inflację nad wzrost, rynek akcji jest w trudnym położeniu.

Dzisiejszy raport o zatrudnieniu w USA ma potencjał, aby dodać kolejny element do narracji o sile dolara amerykańskiego, a także o słabości rynku akcji w przypadku, gdy po południu otrzymamy kolejny mocny wynik. Odporność amerykańskiego rynku pracy była godna uwagi, a ostatnie trzy raporty płacowe pokazały wynik powyżej oczekiwań. Wzrost płac również okazał się odporny, mimo że liczba wakatów ciągle jest zbliżona do rekordowych poziomów. Lipcowy raport o zatrudnieniu był podwójnie imponujący, biorąc pod uwagę, że konsensus kształtował się na najniższym poziomie w tym roku, a to, co otrzymaliśmy, pobiło wszelkie oczekiwania, kiedy otrzymaliśmy wynik na poziomie 528 tys. Tempo wzrostu płac pozostało na poziomie 5,2%, kiedy stopa bezrobocia spadła do 3,5%. Oczekuje się, że te wartości pozostaną niezmienione. Kolejna pozytywna informacja o zatrudnieniu z dużym prawdopodobieństwem zatwierdzi podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną pod koniec tego miesiąca. Najsłabszym elementem ostatnich raportów był poziom aktywności zawodowej, który osiągnął najniższy poziom w lipcu tego roku, wynoszący 62,1%. Do tej pory widzieliśmy niewiele dowodów na to, że rosnące koszty życia w USA spowodowały powrót do pracy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Czy może się to zacząć zmieniać, gdy zbliżamy się do jesieni, a pogoda robi się coraz chłodniejsza i koszty utrzymania rosną?

EURUSD – nadal utrzymuje się powyżej 0,9900, jednak brak wzrostu ponad 1,0120 może oznaczać dalsze spadki do 0,9620. Kolejny znaczący poziom oporowy znajduje się na 1.0220.

GBPUSD – wczoraj spadło do minimów z marca 2020 r. w okolicy 1,1410/15, skąd rozpoczęło się odbicie. Najbliższy poziom oporowy znajduje się na 1,1750/60.

EURGBP – wycofał się z obszaru 0,8670 przed solidnym oporem na czerwcowych maksimach przy 0,8720. Wsparcie pozostaje w okolicy 0,8580.

USDJPY – wzrosło powyżej 139,40, a także 140,00, co otwiera drogę do 145,00 i maksimów z 1998 r. na poziomie 147,70. Wsparcia są w okolicy 138,00 oraz na wtorkowych minimach.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 33 punkty wyżej, na poziomie 7181.

DAX – oczekuje się otwarcia 140 punktów wyżej, na poziomie 12770.

CAC40 – możliwe otwarcie 50 punktów wyżej, na poziomie 6084.



