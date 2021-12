Payrollsy mogą wzmocnić oczekiwania co do szybszego wprowadzenia taperingu

W tym tygodniu rynki dynamicznie wzrastały i spadały, ponieważ inwestorzy nadal nie wiedzą co wyniknie z rozprzestrzenienia się nowego wariantu Covid-19, chociaż ten szczep istnieje już od jakiegoś czasu i niezauważalnie rozprzestrzeniał się, gdy nasza uwaga była skupiona na Delcie. Po obsunięciu się giełd amerykańskich w środę, wczoraj odnotowaliśmy silne odbicie i zakończenie dnia na plusie po tym, jak cotygodniowy odczyt liczby bezrobotnych wskazał na odporność rynku pracy i przygotował nas na dzisiejsze payrollsy.

Odbicie na rynkach amerykańskich może zapowiadać pozytywne otwarcie Europy w czasie, gdy czekamy na najnowsze wskaźniki PMI dla usług, które były wyjątkowo silnie narażone na wpływ wirusa i ponowne wprowadzenie ograniczeń na całym świecie.

Ostatnie odczyty PMI w Europie były słabsze, co szczególnie było widać w przypadku Niemiec i Włoch. Wstępne indeksy PMI z zeszłego tygodnia sugerują, że ten trend osłabienia nieco zwolnił wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej w listopadzie, ale biorąc pod uwagę niedawny wzrost liczby zachorowań na Covid-19 i powrót ograniczeń w całej Europie, może ponownie nabrać tempa. Oczekuje się nieznacznej poprawy wskaźników PMI we Włoszech, Francji i Niemczech do odpowiednio 54,5, 58,2 i 53,4. Jeśli chodzi o dane w USA i Wielkiej Brytanii, oczekuje się, że będą one znacznie bardziej odporne. Ta odporność może wynikać z tego, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania otworzyły się wcześniej, a wyższy wskaźnik infekcji w okresie letnim oznacza, że w miarę zbliżania się miesięcy zimowych, mieszkańcy powinni być nieco mniej wrażliwi na zachorowania. PMI dla usług Wielkiej Brytanii ma zostać opublikowany na poziomie 58 6, a dla usług USA na poziomie 57.

Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jest listopadowy raport o zatrudnieniu, szczególnie biorąc pod uwagę niespodziewane jastrzębie komentarze Powella na początku tego tygodnia, co znacznie zwiększyło oczekiwania dotyczące wcześniejszego wprowadzenia zmian do programu skupu aktywów podczas najbliższego spotkania Fed. W październiku na amerykańskim rynku pracy pojawiło się 531 tys. nowych wakatów, a także odnotowaliśmy przyzwoitą rewizję ze 194 tys. do 312 tys. Stopa bezrobocia spadła do 4,6% z 4,8, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej pozostał na niezmienionym poziomie 61,6%. Wraz ze wzrostem płac, liczba obsadzonych miejsc pracy powinna wzrosnąć. Zostało to już potwierdzone przez tygodniową liczbę roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych, która utrzymuje się w pobliżu 200 tys. Wraz z ostatnimi danymi gospodarczymi z USA, które pokazują przyzwoitą odporność, dyskusja przeniosła się na tempo wycofywania programu skupu, który obecnie został ograniczony o 10 mld USD w obligacjach skarbowych i 5 mld USD w papierach wartościowych zabezpieczonych hipotecznie. Mamy kilku decydentów, którzy twierdzą, że bank centralny musi działać szybciej, co oznacza, że dzisiejszy listopadowy raport o zatrudnieniu będzie kluczowy dla przebiegu rozmów podczas spotkania Fed. Ponieważ raport ADP pokazał w środę wynik na poziomie 534 tys., oczekuje się dodania 550 tys. nowych miejsc pracy i dalszego spadku stopy bezrobocia do 4,5%, podczas gdy stopa uczestnictwa ma osiągnąć 61,7%.

EURUSD – ciągle oddala się od poziomu 1,1385. Kluczowe wsparcia znajdują się na minimach z zeszłego tygodnia przy 1,1185 oraz 1,1160, wzrost powyżej 1,1420 będzie oznaczać powrót do poziomu 1,1520.

GBPUSD – wsparcie pozostaje w okolicach 1,3160, ta para walutowa musi wrócić powyżej 1,3400, aby się ustabilizować i mieć szansę na zbliżenie do 1,3500.

EURGBP – napotkał opór na linii trendu rozciągniętej od szczytów z 2020 r. na 0,8540, najbliższe wsparcie znajduje się na 0,8480. Wybicie jednego z tych poziomów podyktuje dalszy kierunek ruchu.

USDJPY – obecnie znajduje się poniżej silnego oporu na 114,00, co może sugerować powrót do wsparcia na 112,50, a nawet 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 34 punkty wyżej, na poziomie 7163.

DAX – oczekuje się otwarcia 112 punktów wyżej, na poziomie 15375.

CAC40 – możliwe otwarcie 49 punktów wyżej, poziomie 6844.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.