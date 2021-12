Ostatni tydzień 2021 roku otwiera się neutralnie

N adchodzący tydzień to ostatni w bieżącym roku kalendarzowym. Inwestorzy w okresie przedświątecznym podciągnęli wyceny indeksów blisko historycznych poziomów na giełdzie w USA.

W Europie klimat nieco słabszy, m.in. ze względu na panujący kryzys energetyczny. Polska giełda była mocno mieszana, duże spółki radziły sobie dobrze, natomiast indeks sWIG80 oraz NewConnect systematycznie obsuwają się niżej.

Zazwyczaj, gdy małe spółki radzą sobie gorzej niż duże, to można mówić o pewnej awersji od ryzyka. Podobnie sytuacja kształtuje się w USA, gdzie Russell 2000 także odbiega od głównych indeksów. W nadchodzącym tygodniu brakuje powodów, dla których indeksy mogłyby wystrzelić na północ. Z zagranicy poznamy mniej istotne dane, a z Polski jedynie wskaźnik koniunktury we wtorek 28 grudnia oraz wskaźnik rynku pracy dzień później. Stąd też rynki powinny utrzymywać się na podobnych poziomach do końca roku.

Na GPW początek sesji przebiega pod znakiem lekkich spadków. WIG20 utrzymuje się poniżej 2240 punktów, a dopiero wybicie ponad 2280 pkt. otworzy drogę do 2400 pkt. Wsparcie jest zlokalizowane na poziomie 2160 pkt. Pozytywnie radzi sobie indeks spółek z Ukrainy, które odreagowują ostatnie przeceny wywołane chociażby kuriozalnymi warunkami Putina względem NATO. Brak możliwości rozwoju sojuszu oraz uzbrojenia państw Europy Centralno-Wschodniej uderzają bezpośrednio w sens istnienia NATO. Spotkanie na szczycie odbędzie się w styczniu. Spadkom natomiast oprzeć nie potrafią się spółki z branży górniczej. Spadają wszystkie firmy, najmocniej Bogdanka o blisko 4% oraz Bumech o ponad 2%. KGHM, pomimo utrzymywania się wysokich cen miedzi, nie potrafi odbić od lokalnych minimów.

Na rynku walutowym warto spojrzeć w stronę australijskiego dolara, który dotarł do istotnych poziomów oporu. Jeżeli sytuacja na rynku światowym nie zacznie się poprawiać i optymizm nie wróci, to gospodarka australijska może być pod presją. Dolar z początkiem tygodnia zachowuje się stabilnie i lekko zyskuje. Polski złoty natomiast zyskuje względem wszystkich głównych walut, jednak póki co dość symbolicznie.

Warta uwagi jest ropa WTI, która po dotarciu do poziomu 73,50 USD reaguje na opory. Poziom jest o tyle istotny, że odbicie od niego powinno doprowadzić do powrotu trendu spadkowego. Z drugiej strony, ustabilizowanie się ceny ponad oporem, a zwłaszcza przebicie 74 USD otworzy drogę do okolic 78 USD.

USDPLN - najważniejszy opór zlokalizowany jest na 4,10, następnie na 4,15. Wsparcie jest na 4,05, którego wybicie otworzy drogę do poziomu 4 zł.

EURPLN - poziom 4,64 stanowi opór przed ponownym wzrostem w kierunku 4,70. Wsparcie jest na 4,57 oraz niżej na 4,48.

GBPPLN - para walutowa zareagowała na 5,50 jako opór. W przypadku dalszych wzrostów otwiera się droga do 5,56. Wsparcia są natomiast na 5,40 oraz 5,34.

CHFPLN - porusza się poniżej 4,46 ze wsparciem na 4,37. Kolejny istotny poziom wsparcia to 4,35.



