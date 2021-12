Opinia SEC na temat BTC ETF

P o tym, jak Chiny zakazały kryptowalut na początku tego roku, Rosja stała się drugim największym na świecie krajem wydobywającym Bitcoina.

Jej zimny klimat stwarza idealne warunki dla kopalni, które mogą funkcjonować z najwyższą wydajnością przez większość roku bez konieczności instalowania skomplikowanych systemów chłodzenia. Oprócz działalności korporacyjnej, w Rosji popularne staje się również kopanie w domu. Według raportu The Telegraph, Bitcoiny wydobywa ponad 14,4 tys. gospodarstw domowych w Irkucku w Rosji, gdzie w zeszłym roku liczba ta wynosiła 8 tys. Ten region korzysta z zimnej pogody i ma najniższe ceny energii w kraju.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odrzuciła propozycje firm Kryptoin oraz VanEck dotyczące utworzenia funduszu giełdowego ETF opartego o cenę spot Bitcoina. Przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział wprost, że woli fundusze ETF oparte na kontraktach futures na Bitcoiny, a nie te, które reprezentują stricte Bitcoiny. Różnica jest bardzo wyraźna: w pierwszym przypadku obracamy kontraktem opartym na tym aktywie, a w przypadku ETF-u rynku spot działamy niemal wprost w przestrzeni realnych kryptowalut.

Chociaż Pekin zakazał wydobycia kryptowalut w maju, wiele źródeł mówi, że aż 20% wszystkich światowych górników Bitcoina pozostaje w Chinach. Jest to poziom daleko od szczytu, wynoszącego około 70% światowego rynku, ale jest to również liczba znacznie wyższa od oficjalnych szacunków Uniwersytetu Cambridge, które określają obecny udział Chin na poziomie 5%. W listopadowym raporcie jednej z grup badawczych podano, że każdego dnia w Chinach jest średnio 109 tys. aktywnych adresów IP kopiących kryptowaluty

Akceptacja Bitcoina, jako formy płatności to element, który jest w stanie wyróżnić sprzedawcę na tle konkurencji. Firma zyskuje przede wszystkim w oczach potencjalnego klienta, który może stwierdzić, że jest ona bardziej otwarta na innowacje. Na taki ruch zdecydowały się nie tylko niektóre mniejsze przedsiębiorstwa, ale również kilka znanych marek. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. Coca-Colę, Amatil, Burger Kinga czy Starbucksa. Wszystko to dzięki platformie Bakkt, która udostępniła do tego celu przygotowaną przez siebie aplikację.

Bitcoin zareagował na opór stawiany przez 52 tys. USD, który wraz ze wsparciem na poziomie 45,5 tys. USD stanowi ograniczenie dla aktualnego trendu bocznego. Wybicie jednej z tych wartości podyktuje dalszy kierunek zmian ceny tego aktywa.

Ethereum znajduje się na wysokości wsparcia za okolic 3750 USD, ale brak reakcji popytowej może oznaczać kontynuację spadków. Najbliższe znaczące poziomy to 3630 i 4000 USD.

Bitcoin Cash powraca do wsparcia na poziomie 420 USD, zejście poniżej niego otworzy drogę do równego poziomu 400 USD, natomiast wyjście powyżej 460 USD będzie sugerować wzrosty do okolic 475 USD, a nawet 500 USD.

Ripple po dynamicznych wzrostach z poprzedniego tygodnia powróciło poniżej poziomu 1 USD, rozbijając wsparcia na 0,94 oraz 0,90 USD. Aktualnie najbliższym poziomem, który może zatrzymać spadki jest 0,827 USD, którego pokonanie będzie zapowiedzią zejścia do 0,77 USD.

Litecoin podobnie jak reszta głównych kryptowalut odnotował spadki w trakcie ostatniego tygodnia. Wartości, które mogą zmienić kierunek ruchu wykresu LTC to 143 oraz 153 USD.

Dash obsunął się z 155 do 134 USD i jeszcze nie widać na nim popytu. Kluczowym poziomem powstrzymującym spadki może być 132 USD, gdzie w zeszłym wystąpiła korekta pędząca.



