Obawy o recesję sprowadzają 10-letnie obligacje na 3-miesięczne minima

Rynki europejskie spadały wczoraj trzeci dzień z rzędu, osłabione obawami o słabe dane gospodarcze i bardziej sztywne perspektywy inflacji, podczas gdy rynki amerykańskie również kontynuowały swoją passę strat, zamykając S&P500 niżej 5 dzień z rzędu. Wydaje się, że w chwili obecnej rynki nie potrafią na dłużej obrać jednego kierunku, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę przyszłotygodniowe decyzje banków centralnych. W najbliższych dniach prawdopodobnie nadal będziemy obserwować wysoką zmienność. Z tych samych powodów ceny ropy naftowej osiągnęły najniższe poziomy w tym roku, ponieważ rosnące ryzyko recesji przeważyło nad optymizmem dotyczącym ponownego otwarcia chińskiej gospodarki. Wczorajsze listopadowe dane dotyczące handlu posłużyły do wzmocnienia koncepcji, że podczas gdy chińskie władze będą bardziej pragmatycznie podchodzić do swojej obecnej polityki zero Covid, chińska gospodarka stoi przed długą drogą powrotu na bardziej stabilną trajektorię wzrostu. Ewentualny spadek cen ropy w USA może być ograniczony do czasu uzupełnienia przez USA swoich strategicznych zapasów.

Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich nadal spada, osiągając najniższy poziom od połowy września (3,41%), co wynikało z obaw o recesję oraz niepewności co do skutków dalszego agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej, w obliczu przyszłotygodniowych danych o listopadowym wskaźniku CPI. Z drugiej strony, dolar amerykański odwrócił zyski z wtorku, ponieważ waluty nadal trzęsły się przed przyszłotygodniowymi decyzjami banków centralnych i kluczowymi danymi gospodarczymi. Dziś jedyną istotną informacją jest cotygodniowa ilość nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, który powinien wzrosnąć z 225 tys. do 230 tys. Otwarcie rynków europejskich zapowiada się mieszanie.

EURUSD – obecnie porusza się pomiędzy wsparciem w rejonie 1,0400 a ostatnimi maksimami przy 1,0610. Zejście poniżej 1,0400 pozwoli obrać 1,0340 za cel.

GBPUSD – nadal ma opór tuż powyżej 1,2300, kluczowe wsparciem jest na 1,2050. Rozbicie jednego z tych poziomów podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny, przejście przez dolne ograniczenie będzie sygnalizować ruch w kierunku obszaru 1,1985.

EURGBP – obszar 0,8675 pozostaje kluczowym oporem, wsparcie pozostaje tuż powyżej 200-dniowej SMA i 0,8540, spadek poniżej 0,8530 pozwoli obrać 0,8480 za cel.

USDJPY – wzrósł powyżej 137,50 skąd szybko się wycofał. Obecnie ma wsparcie w rejonie 136,00, kolejne jest na 200-dniowej SMA przy 134,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 5 punktów wyżej, na poziomie 7494.

DAX – oczekuje się otwarcia 10 punktów niżej, na poziomie 14251.

CAC40 – możliwe otwarcie 11 punktów niżej, na poziomie 6649.



