Nowy artykuł

Rynki europejskie notowały wczoraj kiepski dzień, gwałtownie spadając. Giełdy w USA również przeszły kolejną rozczarowującą sesję, nurkując trzeci dzień z rzędu, chociaż odbicie na kryptowalutach pomogło im zakończyć sesję powyżej dziennych minimów. Wczorajsze spadki na rynkach akcji wiązały się z wieloma różnymi czynnikami, z których najważniejszym zdawały się być obawy związane z podejściem chińskich organów regulacyjnych do kryptowalut, a także cen towarów, co spowodowało duże spadki w obu przypadkach. Ethereum spadł w pewnym momencie o 40%, a Bitcoin zanotował zjazd o co najmniej 30%, zanim obie kryptowaluty odbiły, a Bitcoin ponownie zbliżył się do poziomu 40 000 $, po wczorajszym dołku przy 30 000 $. W konsekwencji odbicia w Europie wczorajszej nocy wydaje się, że rynki otworzą się dzisiaj na plusie, choć inwestorzy pozostają pozornie uwięzieni między optymizmem co do ponownego otwarcia gospodarki a obawami, że banki centralne działają zbyt późno, aby stawić czoła wzrostowi inflacji.

Jedną z narracji napędzających wczorajsze straty była obawa, że wyraźny brak pośpiechu Rezerwy Federalnej w kwestii inflacji może powodować iż spóźni się ona z reakcja gdyby ceny zaczęły gwałtownie rosnąć. Inwestorzy mieli nadzieję, że wczorajsze minutki dostarczą kolejnych wskazówek co do sposobu myślenia Fedu, jeśli chodzi o ograniczenie programu skupu aktywów, a także czasu ewentualnej podwyżki stóp. Czego więc nowego dowiedzieliśmy się z protokołów Fed z ostatniej nocy? To zależy od tego, z kim przyjdzie nam rozmawiać, ale twierdzenie, że to, co Fed myślał pod koniec kwietnia, przed ostrym spowolnieniem w kwietniowym raporcie o zatrudnieniu, jest nadal aktualne, jest co najmniej naciągane. Z jednej strony pojawia się obawa, że Fed nie jest wystarczająco proaktywny, aby obawiać się rosnących cen, a z drugiej strony może rozpocząć zaostrzanie polityki zbyt wcześnie. Fed opiera się na danych i to jest niezmienne, jednak nastawienie rynków do tego, co Fed może zrobić w następnej kolejności, z pewnością uległo zmianie. Wydaje się, że obecnie luźne podejście do polityki pieniężnej budzi pewne obawy, że bank centralny może pozwolić dżinowi inflacyjnemu wydostać się z butelki.

Protokół Fed z wczorajszej nocy pokazał, że wielu uczestników opowiedziało się za bardziej proaktywnym podejściem, jeśli gospodarka nadal będzie czynić szybkie postępy w realizacji celów, co wydaje się niezwykle rozsądne. Z pewnością istnieje obawa, że inflacja może zacząć spadać, a wczesne wskazania sugerują, że niektóre z ostatnich dużych wzrostów cen są czymś więcej niż zwykłym efektem bazy, po gwałtownych spadkach obserwowanych w zeszłym roku. Wciąż jesteśmy od tego bardzo daleko i chociaż widzieliśmy, jak niektóre firmy zaczynają podnosić pensje, aby przyciągnąć pracowników, największym problemem gospodarki USA w tej chwili przy obsadzaniu rosnącej liczby wakatów jest wysoki poziom zasiłków dla bezrobotnych, które zniechęcają pracowników do powrotu na rynek pracy.

Patrząc w przyszłość na jesień, nadal wydaje się prawdopodobne, że Fed zmniejszy swój program skupu obligacji o 100 mld USD miesięcznie, zakładając, że gospodarka amerykańska będzie sobie dobrze radzić, a rynek nie powinien się tego obawiać, ponieważ sugeruje to, że ożywienie jest na dobrej drodze. 10-letnie rentowności w USA z pewnością wydają się zmierzać w tym kierunku w następstwie protokołu Fed z wczorajszej nocy, jednak wciąż jest wiele danych do przeanalizowania do tego czasu.

Dzisiaj główny nacisk zostanie położony na najnowsze tygodniowe dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które mają spaść poniżej 500 tys. drugi tydzień z rzędu, z 473 tys. do 453 tys.

EURUSD – kurs dotarł wczoraj do oporu przy 1,2250. Niepowodzenie w jego przełamaniu otwiera możliwość powrotu w kierunku 1,2040. Poziom 1,2345 pozostaje wciąż w perspektywie dopóki znajdujemy się powyżej 1,2040, jednak przełamanie w dół sugeruje strefę 1,1980.

GBPUSD – para mogła odwrócić swój ruch w dniu wczorajszym po nieudanej próbie wybicia górę 1,4200. To niepowodzenie może skierować notowania z powrotem na południe w kierunku 1,4020. Musi dojść do przełamania 1,4250, by otwarła się droga na szczyty z 2018 roku w okolicy 1,4375. Spadek poniżej 1,4000 otworzy drogę na 1,3920.

EURGBP – niepowodzeniem zakończyła się próba wybicia powyżej 0,8640, obecnie możliwy jest spadek w kierunku 0,8560 po przełamaniu 0,8600. Powyżej 0,8640 otwiera się perspektywa ruchu w okolice szczytów z kwietnia przy 0,8730.

USDJPY – kurs odbił ponownie od wsparcia linii trendu poprowadzonej ze styczniowych dołków, wczoraj przy poziomie 108,50. Musimy wybić powyżej 109,80 by skierować się na 111,00. Spadek poniżej 108,00 otworzy perspektywę powrotu w okolice 106,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 50 punktów do 7,000

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 99 punktów do 15,212

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 28 punktów do 6,290



