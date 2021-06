Nowe plany infrastrukturalne w USA pomogą wysokiemu otwarciu w Europie

Wczorajsze odbicie na europejskich rynkach pomogło w pewnym stopniu odrobić część spadków ze środy, ale wciąż brakuje nam trochę do odrobienia strat z zeszłego tygodnia. Za oceanem natomiast giełdy poradziły sobie raczej lepiej, a indeksy S&P500 i Nasdaq notując historyczne szczyty. Warto zwrócić uwagę, że Dow Jones i Russell 2000 zostały nieco w tyle. Wczorajszym zwyżkom pomogło porozumienie międzypartyjne w sprawie ustawy o infrastrukturze w wysokości 579 miliardów dolarów, znacznie mniej niż chcieliby Demokraci, ale nadal jest to dość przyzwoity dodatek do wszystkich innych pakietów stymulacyjnych widzianych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Nowe wydatki obejmowałyby pieniądze na drogi, mosty, kolej i transport publiczny, czyli wszystkie obszary, które przez lata były bardzo zaniedbane. Chociaż porozumieniejest mile widziane, nadal stoi przed potencjalnymi problemami w uchwaleniu, biorąc pod uwagę niewielką większość Demokratów na Kapitolu. Akcje amerykańskich banków również zakończyły wzrosty przed publikacją ostatnich wyników stress testów. Zgodnie z oczekiwaniami zniesiono wszystkie pozostałe ograniczenia odkupu i dywidendy dla banków, które zdały testy, co umożliwiło akcjonariuszom zwrot miliardów dolarów nadwyżki kapitału. Prawdopodobnie będziemy musieli poczekać, aż za kilka tygodni poznamy najnowsze dane o wynikach za II kwartał, aby zobaczyć, na ile ostatnie ostrzeżenie JPMorgan i Citigroup, że przychody mogą być niższe okażą się prawdą.

W wyniku wysokiego zamknięcia w USA, rynki w Europie wydają się otwierać na plusie, a akcje spółek z branży turystycznej prawdopodobnie będą w centrumuwagi po tym, jak rząd brytyjski dodał Maltę, Maderę i Baleary do zielonej listy. Ponadto zasygnalizował, że będzie to zwrot w kierunku rezygnacji z zasad kwarantanny dla w pełni zaszczepionych mieszkańców Wielkiej Brytanii powracających do domu z krajów z listy bursztynowej w dalszej części lata. Analizując inflację należy pamiętać, że FED nie zwraca uwagi na odczyty CPI i PPI w kontekście zmian w polityce pieniężnej. Dwutorowe spojrzenie amerykańskiego banku centralnego, zarówno na bezrobocie i inflację wykorzystuje bazowy wskaźnik PCE jako główny wskaźnik inflacji, który w kwietniu podwoił się z 1,8% odnotowanego w marcu zeszłego roku do 3,6% teraz. Jest to najwyższy poziom od czerwca 2008 r. Oczekuje się, że dzisiejsza majowy odczyt nie będzieodporna na dalszy wzrost presji cenowej, a kolejne wzrosty deflatora PCE mogą ponownie wywołać obawy rynku o mniej niż przejściowe środowisko inflacyjne. Oczekiwania dotyczą gwałtownego wzrostu do 4%, a jeśli tak się stanie, będzie najwyższym poziomem od początku lat 90-tych. Oczekuje się, że bazowy PCE gwałtownie wzrośnie z 3,1% do 3,5% i chociaż urzędnicy Fed zapewnili nas, że wszystko to prawdopodobnie będzie przejściowe, wysoka wartość może zmusić rynki do zatrzymania wzrostu, zwłaszcza że Kaplan i Bullard już wzywają podwyżki stóp przed końcem 2022 roku.

Jeśli dane dotyczące sprzedaży detalicznej za maj są jakimiś wskazówkami, to dzisiejsze dane dotyczące wydatków osobistych mogą być słabą stroną. Ponieważ odczyty w marcu zostały zwiększone przez płatności stymulacyjne, którerównież pomogły zwiększyć dochody osobiste konsumentów, w obu przypadkach zaobserwowaliśmy wyraźne spowolnienie. Część spowolnienia w wydatkach można przypisać wyższym cenom paliw, które mogły zniechęcić do niepowiązanych, uznaniowych wydatków konsumentów. Niemniej jednak, pomimo całego optymizmu związanego z odbiciem gospodarczym w USA, warto zauważyć, że wzrost sprzedaży detalicznej był niejednolity w ujęciu miesięcznym. Sugeruje to płaski wynik sprzedaży detalicznej w kwietniu, po którym nastąpił spadek o 0,6% w maju. Dochody osobiste za kwiecień również były słabsze, spadając o -13,1% po dużym marcowym skoku, gdy efekt czeków stymulacyjnych przeminął. Oczekuje się, że ponownie spadną, tym razem o -2,5%. Wydatki osobiste prawdopodobnie nieznacznie wzrosną do 0,4% w maju, po wzroście o 0,5%w kwietniu, jednak istnieje ryzyko, że dane ostateczne będą miały inny odczyt, biorąc pod uwagę słabszą niż oczekiwano wartość sprzedaży detalicznej, a także słabsze odczyty wzrostu zatrudnienia obserwowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

EURUSD – para konsoliduje powyżej 1,1850, jednak musi powrócić powyżej 200-dniowej MA, by możliwy był ruch wyżej. Musimy przełamać trwale 1,2000, by uzyskać wzrostowe momentum. Poniżej 1,1840 możliwy jest ruch w okolice 1,1704.

GBPUSD – opór pozostaje na 1,4000. Wybicie powyżej 1,4020 otwiera drogę na 1,4080 oraz 1,4130. Przełamanie poniżej 1,3780 może sugerować potencjalny powrót do poziomu 1,3670.

EURGBP – znajduje wsparcie na poziomie 0,8530 w ostatnich dwóchdniach. Wybicie ponad szczyty z ostatnich dni na 0,8600 otworzy drogę do 0,8640. Spadek poniżej 0,8600 powinno skierować cenę w stronę 0,8480.

USDJPY – para ma opór aktualnie poniżej 111,20 co może oznaczać cofnięcie do 110,20 w krótkim terminie. Trend wzrostowy pozostaje niezmieniony tak długo, póki cena jest powyżej 110,00. Spadek poniżej otwiera drogę do 108,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 7 120

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 27 punktów do 15 616

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 12 punktów do 6 643



