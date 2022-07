Nowa technologia dla górników

S amsung rozpoczyna pierwsze zastosowanie nowego tranzystora w układach półprzewodnikowych do aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności i niskiej mocy.

Nowa technologia firmy Samsung ma poprawić efektywność energetyczną poprzez obniżenie poziomu napięcia zasilającego, a jednocześnie zwiększyć wydajność poprzez zwiększenie zdolności do wytwarzania prądu napędowego – napisano w oświadczeniu. Szacuje się, że nowe chipy będą miały o 23% wyższą wydajność i mają znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w przemyśle górniczym. Samsung powiedział również, że chipy zostaną wydane do 2025 roku.

Bank centralny Holandii ukarał firmę Binance Holdings grzywną w wysokości 3,3 miliona euro. Jako przyczynę podano oferowanie lokalnych usług kryptowalutowych bez odpowiedniej rejestracji urzędowej. DNB wskazuje, że każdy podmiot oferujący usługi związane z kryptowalutami w Holandii ma obowiązek rejestracji w banku centralnym zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wspominano również, że DNB wcześniej wydał publiczne ostrzeżenie dla Binance w dniu 18 sierpnia 2021 r.

Znana firma kopiąca Bitcoiny, Maraton Digital Holdings, zawarła umowę, która ma jej zapewnić energię elektryczną pozwalającą na wydobycie 23,3 exahashów na sekundę w sieci Bitcoina. Marathon przewiduje powrót do hossy na cyfrowych aktywach na początku 2023 r., do czego już się przygotowuje.

Bitcoin wyszedł powyżej kluczowego oporu na wysokości 22 tys. USD, co przemawia za kontynuacją wzrostów w stronę dołka z 12 maja na 25,5 tys. USD. W razie powrotu do spadków, wsparcia znajdują się na 22; 20,7 i 19 tys. USD.

Ethereum w trakcie ostatniego tygodnia wzrosło o ponad 60%, do okolic 1630 USD, głównie dzięki słabnącemu dolarowi. Najbliższe znaczące poziomy to 1710 oraz 1320 USD.

Bitcoin Cash wzrósł powyżej ostatniego dołka przed szczytem na wysokości 113 USD, jest to poziom, który będzie stanowił ważne wsparcie przed powrotem do okolic 95 USD. Najbliższe poziomy oporowe to 150 i 171 USD.

Ripple zamienia kolejne poziomy oporowe we wsparcia, następnymi celami dla kupujących mogą być poziomy 0,388 i 0,41 USD, Potencjalne spadki mogą się zatrzymać na 0,351, albo 0,34. Wybicie tych wsparć otworzy drogę do wartości 0,3 USD.

Litecoin zbliża się do oporu na 60 USD, jego wyłamanie pozwoli na ponowny test szczytu przy 70 USD i może doprowadzić tę kryptowalutę do 74,5 USD. Celem dla sprzedających prawdopodobnie jest wsparcie na wysokości ostatniego szczyt przed dołkiem przy 55 USD.

Dash, podobnie jak reszta kryptowalut, notuje wzrosty, w trakcie ostatniego tygodnia jego wartość zwiększyła się o ponad 27% i zbliżyła się do ważnego poziomu 53 USD. Jego pokonanie będzie zapowiedzią testu 61 USD, natomiast reakcja spadkowa może sprowadzić cenę do 42,1 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.