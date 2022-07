Niższe otwarcie w Europie w związku z obawami o wyniki spółek

W czoraj na rynkach europejskich brakowało wyraźnego kierunku, a słabszy dolar amerykański pomagał jako skromne wsparcie dla akcji, z wyjątkiem indeksu DAX, który spadł po doniesieniach, że Gazprom zmniejszył przepływ gazu przez Nord Stream 1 z powodu problemu z turbiną.

Ten ruch Gazpromu spowodował gwałtowny wzrost cen gazu w Europie i przeniósł uwagę z powrotem na wczorajsze niemieckie badanie koniunktury IFO za lipiec, które spadło do dwuletniego minimum. Szef instytutu stwierdził, że niemiecka gospodarka jest na granicy recesji.

Po osiągnięciu sześciotygodniowych szczytów w zeszłym tygodniu, wydaje się, że rynek niechętnie spogląda na wyższe poziomy, przygotowując się na ważne publikacje dotyczące wyników spółek. Nasdaq przyjął na siebie większość wczorajszych spadków, przed dzisiejszym posiedzeniem Fed. Ten słaby finisz może przełożyć się na niższe otwarcie rynków europejskich.

Istnieje obawa, że siła dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich trzech miesięcy może spowodować niepożądane niespodzianki w tegorocznych wynikach gigantów technologicznych. Już wcześniej w tym miesiącu Microsoft ogłosił obniżenie przychodów za bieżący kwartał, a Walmart ostrzegł wczoraj wieczorem o swoich zyskach, obniżając prognozy marży ze względu na wyższą inflację, która spowodowała spadek wydatków na produkty nieżywnościowe i energetyczne. Czy możemy oczekiwac kolejnych problemów, począwszy od Google/Alphabet, które wydadzą komunikaty dzisiaj?

W tym tygodniu Apple wykonał zaskakujący krok, oferując zniżki na najwyższej klasy iPhone’a Pro 13 w Chinach pod koniec tego miesiąca, tylko przez cztery dni, co sugeruje, że chiński popyt mógł zaniknąć w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Biorąc pod uwagę wcześniejszą niechęć firmy do oferowania zniżek, czy może to być oznaką nadchodzących kłopotów?

Innym ważnym tematem w tym tygodniu jest ostatnie posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym jutro ma zostać ogłoszona kolejna podwyżka o 75 punktów bazowych, przy czym prawdopodobieństwo podwyżki o 100 punktów bazowych gwałtownie zmalało w ostatnich dniach.

Najnowsze dane ekonomiczne wydają się sugerować, że gospodarka amerykańska zwalnia w sposób, który Rezerwa Federalna prawdopodobnie przyjmie z zadowoleniem, ale będzie ostrożna w wywieraniu zbyt silnego nacisku.

Dzisiejsze dane dotyczące zaufania konsumentów w USA powinny wzmocnić ostatni brak pewności, przy kolejnym spadku z 98,7 w czerwcu do 97,2 i 16-miesięcznego minimum. Spadek zaufania konsumentów był jednym z bardziej kontrariańskich wskaźników, jeśli chodzi o to, jak odporny był w tym roku amerykański konsument.

Pomimo stopniowego spadku zaufania od końca ubiegłego roku, sprzedaż detaliczna w USA radziła sobie dobrze w każdym miesiącu, z wyjątkiem maja, w którym odnotowano niewielki spadek.

Biorąc pod uwagę fakt, że amerykański rynek pracy również wykazuje się niezwykłą odpornością, nie dziwi to, że inwestorzy są tak niepewni co do stanu amerykańskiej gospodarki, a tym samym tego, czy będziemy świadkami znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej.

EUR/USD – dopóki znajdujemy się poniżej szczytów przy 1,0275, perspektywa pozostaje spadkowa w kierunku parytetu. Główa strefa oporu znajduje się przy 1,0340/50. Spadek poniżej 0,9950, może skierować kurs na 0,9660.

GBP/USD – para kontynuuje wzrosty w kierunku 50-dniowej SMA korygując trend spadkowy ze szczytów z lutego. Wsparcie znajduje się przy 1,1870 z tendencją spadkową, dopóki znajdujemy sie poniżej 50-dniowej SMA.

EUR/GBP – tendencja pozostaje spadkowa po nieudanym wybiciu 50-dniowej SMA w zeszłym tygodniu i nieskutecznym podejściu powyżej 0,8550. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8600 możliwe są spadki w okolice ostatnich dołków przy 0,8400.

USD/JPY – spadek z poziomu 139,40 w zeszłym tygodniu doprowadził do wsparcia przy 135,50. Przełamanie 140,00 może skierować kurs na 145,00. Główny pozioma wsparcia znajduje się przy 134,80 i dołka z lipca.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 5 punktow, przy 7,311

DAX oczekiwany spadek na otwarcie o 26 punktów, przy 13,184

CAC40 oczekiwany spadek na otwarcie o 15 punktów, przy 6,222



