Bitcoin zakończył korektę? Wyprzedaż z GBTC maleje z dnia na dzień

Odpływy z funduszu GBTC zdają się maleć z dnia na dzień, a w dniu 1 lutego 2024 r. wyniosły one 182 mln USD i były najmniejsze od pierwszego dnia uruchomienia notowań ETFów na bitcoina. Wcześniej z GBTC odpływały kryptowaluty o wartości od 400 do 600 mln USD dziennie, a ostatnie trzy sesje to spadek odpływów z dnia na dzień. Niemniej jednak łącznie z GBTC wyprzedano bitcoiny o wartości ponad 5,8 mld USD, zaś pozostałe ETFy nabyły BTC o wartości netto większej o ponad 1,3 mld USD. Zatem taki na razie jest stan przepływów między ETFami na bitcoina z napływem netto wynoszącym ponad 1 mld USD. Niemniej cena bitcoina nadal wydaje się stabilizować, ale zatrzymała spadki. Do ogólnej podaży w tym czasie dołożyć się mieli również górnicy BTC.

Cena bitcoina - potencjalne opory

Obecnie notowania bitcoina wróciły nad poziom 43000 USD i wydaje się, że mogły zakończyć ostatnią falę korekty spadkowej. Niemniej jednak lepszym tego potwierdzeniem byłoby wyjście ceny BTC nad 44000 USD, gdzie może znajdować się kolejny lokalny opór. Pokonanie 44000 USD może otwierać drogę ponownie w stronę szczytów z dnia uruchomienia ETFów lub nawet w stronę kolejnej strefy oporu przy 51000-53000 USD.

Kurs bitcoina - możliwe wsparcia

Liczący na głębszy spadek kursu bitcoina na razie muszą obejść się smakiem, ponieważ wydaje się, że dopiero zejście poniżej 37000 USD mogłoby otwierać drogę w stronę 31000 USD. Wcześniej strefa 37000-39000 USD była potencjalnym oporem, a obecnie może być potencjalnym wsparciem.

Bitcoin a zmiany na globalnych rynkach

Rynkowi kryptowalut może sprzyjać także ogólna sytuacja w postaci spadających rentowności obligacji, taniejącego dolara oraz wzrost szeroko rozumianej płynności na rynkach finansowych. W przeszłości taki zestaw czynników zdawał się korzystny dla notowań kryptowalut i jeśli tym razem też tak być może będzie, to kryptowalutowa wiosna wydaje się coraz bliżej.



