Nerwowo na rynkach przed świątecznym tygodniem

W nocy poznaliśmy pakiet danych z Chin. W relacji rok do roku nie było zaskoczenia. Inwestycje w aglomeracjach miejskich oraz produkcja przemysłowa wypadły zgodnie z oczekiwaniami. Dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła z 4,3% do 5,0. Również dziś zapoznaliśmy się z obszernym protokołem z posiedzenia Banku Australii. Zarząd potwierdził dotychczasowe ustalenia polityki, a mianowicie docelowy poziom stopy gotówkowej utrzymany będzie na 0,1% oraz zerową stopę procentową dla sald rozliczeń giełdowych utrzymywanych przez instytucje finansowe w banku z docelową około 0,1% stopą zysku z 3-letnich obligacji rządu Australii. Rozszerzony instrument finansowania terminowego w celu wspierania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, pozostał z oprocentowaniem na poziomie 0,1%. Utrzymany będzie zakup za 100 miliardów dolarów obligacji rządowych o terminie zapadalności od 5 do 10 lat w ciągu 6 miesięcy następujących po posiedzeniu Zarządu w dniu 3 listopada 2020 r.

Bank zwrócił uwagę na sytuację globalną. Rozważając decyzję polityczną, członkowie Rady zwracali uwagę, że perspektywy globalne pozostają niepewne. Wskaźniki infekcji gwałtownie wzrosły w Europie i Stanach Zjednoczonych, ożywienie w tych gospodarkach straciło na sile, a nawet się odwróciło. Jednak informacje o szczepionkach były pozytywne, co powinno sprzyjać ożywieniu światowej gospodarki. Ożywienie było również uzależnione od stałego wsparcia ze strony polityki fiskalnej i pieniężnej. Na rynkach pracy w większości krajów przepracowane godziny były zauważalnie poniżej poziomów sprzed pandemii. Inflacja pozostała bardzo niska i poniżej celów banków centralnych. Program skupu obligacji wywarł presję na spadek rentowności obligacji. Od momentu ogłoszenia programu, rentowności 10-letnich papierów AGS utrzymywały się na podobnym poziomie jak 10-letnie amerykańskie papiery skarbowe.

Początek tygodnia okazał się być nerwowym na rynkach akcji. W Europie w przypadku niemieckiego DAX 30 byki próbowały nie dopuścić do potwierdzenia technicznego, spadkowego układu świec z trzech ostatnich tygodni i utrzymać status quo z pozostaniem w trendzie bocznym utrzymującym się już cztery tygodnie. Po świetnym początku druga część sesji przyniosła niestety kontrę niedźwiedzi. Główne europejskie benchmarki zakończyły dzień w okolicach otwarcia lub poniżej tego poziomu. I chociaż odnotowały one spore zyski, to uwidoczniła się słabość popytu. Wczorajsze zyski to tylko część piątkowej przeceny. Przez cały dzień pod presją był londyński FTSE 100, który na zamknięciu stracił 0,23%. Takiego stanu rzeczy można było upatrywać w niepewności inwestorów związanej z umową Brexit. Indeks Stoxx 600 po spadku w piątek o 0,77%, odrobił wczoraj 0,44%.

Na Wall Street panowała huśtawka nastrojów. Animuszu do kupna akcji wystarczyło raptem na godzinę, a indeksy zyskiwały od 1% do 1,5%. Od tego czasu nastąpił zjazd po równi pochyłej. Dow Jones i S&P 500 w końcówce notowań zamieniły zyski w stratę. Ten pierwszy ponownie spadł poniżej psychologicznego progu 30000 punktów. Na tym tle dobrze wypadł technologiczny Nasdaq (0,50%), który i tak oddał z początkowego zysku 1%. W ostatecznym rozrachunku Dow Jones stracił 0,62%, a S&P 500 spadł o 0,44%. Russell 2000 podrożał o 0,11%.

Po słabym wczorajszym dniu na Wall Street, dziś na bazowych rynkach akcji w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje czerwień. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,17%, australijski S&P/ASX 200 spada o 0,43%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 0,21%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,59%), Szanghaj (-0,02%), Singapur (-0,31%), Tajwan (-1,00%), Indonezja (-0,48%). Indyjski Sensex spada o 0,36%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 0,57%.

Wczorajsza sesja na GPW była dość specyficzna, a cała uwaga skupiła się na CD Projekcie, przy obrocie 1,5 mld złotych. Komunikat, że firma zamierza zwracać koszty za Cyberpunka dla graczy konsolowych rozpaliła głowy inwestorów. CD Projekt zaczynał dzień od ponad 20% przeceny, a doliczając spadki z ostatnich dni walor stracił blisko 50%. Była to wyśmienita okazja dla graczy wyspecjalizowanych w łapaniu dołków. Licząc od dziennego minimum walor zyskał 24%. Handlowi na GPW towarzyszył bardzo wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 2,53 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 2,21 miliarda złotych. Indeks WIG stracił 0,63 proc. Podobnej przecenie uległ WIG 20. Indeks otworzył się w okolicach poprzedniego zamknięcia i do samego początku przyjął kierunek na południe wraz ze spadkami na CD Projekcie. Pięciominutowa świeczka spadkowa z początku sesji wyznaczyła dzienny zakres zmienności dla indeksu blue chipów. Zamknięcie nastąpiło na poziomie 1950,85 pkt. w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,60%. WIG20 fut stracił 0,67%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,38%. W czerwieni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 stracił 1,13 proc. sWIG80 spadł o 0,69 proc. W gronie blue chipów 8 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski, a 12 odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje Tauronu (5,16%), Allegro (4,82%) i Pekao (2,70%). Powodów do zadowolenia ponownie nie mieli posiadacze akcji CD Projektu, gdzie inwestorzy poczuli się rozczarowani debiutem Cyberpunk 2077 oraz JSW i PGNiG. Walory te straciły odpowiednio 7,61%, 6,12% i 3,73%.

WIG 20 fut otworzył poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,38%.

Złoty ustabilizował się do koszyka głównych walut.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160.

USDPLN – para utrzymuje się powyżej wsparcia na 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.