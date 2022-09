Negatywny początek września, rentowności obligacji nadal rosną

O statnie cztery dni przyniosły gwałtowną zmianę nastrojów, gdzie rentowności dynamicznie wzrastały od czasu przemówienia Powella w Jackson Hole, a główne rynki akcji notowały silne spadki. S&P500 spadł w sierpniu o ponad 4%, a Nasdaq100 o ponad 5%.

Wzrost rentowności obligacji USA był godny uwagi, ale o wiele silniejsze zmiany odnotowano w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zarówno jeśli chodzi o krótki, jak i długi termin. Inwestorzy coraz bardziej wyceniają perspektywę znacznie wyższych stóp procentowych, kiedy banki centralne sygnalizują coraz większą determinację do walki z rosnącą inflacją. Zmiana była nabardziej zauważalna na 2-letnich niemieckich rentownościach, które odnotowały rekordowe miesięczne wzrosty. Rentowność niemieckich 2-letnich obligacji, która w lipcu wynosiła 0,281%, do końca sierpnia wzrosła do 1,2%, podczas gdy rentowność 2-letnich obligacji w Wielkiej Brytanii wzrosła z 1,71% do 3,02% w tym samym czasie. 2-letnie rentowności w USA osiągnęły 15-letnie maksimum. Pomimo tego gwałtownego wzrostu rentowności, zarówno funt, jak i euro odnotowały gwałtowne spadki w ciągu ostatnich kilku miesięcy, chociaż funt wydawał się znacznie bardziej wrażliwy i nadal traci dzisiejszego ranka.

Cztery kolejne dzienne spadki spowodowały, że funt obsunął się z piątkowych szczytów na 1,1900 i dotarł do 1,1600. Funt odnotował najgorsze miesięczne wyniki w stosunku do dolara amerykańskiego od października 2016 r., euro wydaje się bronić wsparcia przy 0,9900. Odbicie euro wydaje się być uzależnione od przekonania, że EBC może podnieść stopy o 75 pb w przyszłym tygodniu, po ruchu o 50 pb w lipcu. Prawdopodobnie będzie to stanowić jeszcze większy problem dla EBC, ponieważ włoskie 10-letnie rentowności ponownie ruszyły do 4%.

Dolar amerykański zakończył wyżej trzeci miesiąc z rzędu i zamknął się na najwyższym od 20 lat poziomie. Dziś rano kurs USD/JPY osiągnął nowy 24-letni szczyt.Po jastrzębich komentarzach Powella z końca zeszłego tygodnia, a następnie ze strony kolejnych urzędników Fed w tym tygodniu, prognozy na wrzesień pozostają dość negatywne. Pierwszy gołąb Fed, Neel Kashkari, również nie mówi o perspektywie obniżek stóp w 2023 r., więc trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż podwyżka o 75 punktów bazowych w tym miesiącu. Jakby dla ponownego podkreślenia tej wiadomości, prezes Fed z Cleveland, Loretta Mester, również powiedziała, że nie spodziewa się obniżek stóp w 2023 r. Na początku przyszłego roku stopy procentowe mają przekroczyć 4%.

Oczekuje się, że dzisiejsze dane gospodarcze nie spowolnią determinacji banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych, nawet jeśli będą gorsze. Najnowsze publikacje z Chin sygnalizują dalsze osłabienie, a ostatnie badanie produkcji Caixin spadło z powrotem do poziomu 49,5, podczas gdy poinformowano, że Chengdu został zamknięty, aby powstrzymać Covid-19Patrząc na początek miesiąca, rynki azjatyckie zaczęły spadać, co wpłynie na otwarcie Europy, kiedy inwestorzy zaczynają ważyć doniesienia, że rząd USA zakazał sprzedaży chipów do Rosji i Chin przez Nvidię. Sierpniowe indeksy PMI dla przemysłu z Niemiec i Francji mają spaść odpowiednio do 49,8 i 49. Uzyskamy również dane z Hiszpanii i Włoch, które mają być równie słabe. Hiszpania ma spaść do 48,5, a Włochy do 48,1 Oczekuje się, że odczyt z Wielkiej Brytanii zostanie potwierdzony na poziomie 46.

W Stanach Zjednoczonych tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ustabilizowała się na poziomie około 250 tys.

W związku z oficjalnymi danymi o zatrudnieniu, które mają pojawić się jutro, istnieje niepewność, czy wzrost liczby miejsc pracy, który zaobserwowaliśmy w lipcu, był jednorazowy, czy był spowodowany powrotem na rynek pracy osób, które wcześniej przeszły na emeryturę. Wczorajszy raport ADP sugerował, że nie. Raport odnotował zmianę o zaledwie 128 tys. miejsc pracy, znacznie poniżej prognoz wynoszących 300 tys. Na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń staje się jasne, że presja na wzrost płac rośnie. Średni wzrost płac wynosi 7,6% w przypadku osób pozostających na swoim aktualnym miejscu pracy i około 16% w przypadku osób przenoszących się do innych miejsc pracy.

EURUSD – nadal rośnie, jednak do czasu przełamania zeszłotygodniowych szczytów przy 1.0120, nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 0,9660. Kolejny znaczący poziom oporowy znajduje się na 1.0220.

GBPUSD – funt nadal wygląda dość słabo, utrzymując nastawienie do ruchu w kierunku dołków z marca 2020 r. na poziomie 1,1500. Opór pojawia się w okolicy 1,1750/60.

EURGBP – przedostał się przez 0,8630 i wydaje się zmierzać w kierunku czerwcowych maksimów na poziomie 0,8720. Wsparcie jest przy 0,8580.

USDJPY – poprzednie maksima na 139,40 zostały przełamane i teraz para walutowa kieruje się do równego poziomu 140,00. Wsparcia są na 137,15 i 50-dniowym SMA na 135,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów niżej, na poziomie 7244.

DAX – oczekuje się otwarcia 75 punktów niżej, na poziomie 12760.

CAC40 – możliwe otwarcie 45 punktów niżej, na poziomie 6080.



