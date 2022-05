Minutki Fedu w centrum uwagi, perspektywy danych coraz gorsze

P o przyzwoitym początku tygodnia, rynki europejskie oddały wszystkie poniedziałkowe zyski, gwałtownie się osuwając w wyniku obaw o perspektywy wzrostu gospodarczego po tym, jak wskaźniki PMI nie spełniły oczekiwań ekonomistów, na tle wciąż rosnących cen czynników produkcji.

Wyróżnił się FTSE100, który odnotował spadek, ale zdołał utrzymać większość poniedziałkowych zysków. Rynki amerykańskie notowały kolejną bardzo niestabilną sesję, a reakcja na poniedziałkowe dane firmy Snap wskazywała na to, że rynek wydaje się bać własnego cienia. Nasdaq 100 przwodził spadkom. Wczorajsze dane z gospodarki amerykańskiej nie pomogły szerszemu nastawieniu do ryzyka, przy słabszym niż oczekiwano raporcie PMI dla usług, podczas gdy sprzedaż nowych domów w kwietniu spadła o -16,6%. Dane z marca zostały skorygowane do -10,5%, co podkreśla wpływ rosnących stóp procentowych na amerykański rynek mieszkaniowy, przy spadkach sprzedaży w każdym miesiącu tego roku. Pogorszenie się danych znajduje odzwierciedlenie na rynkach obligacji amerykańskich, na których odnotowano dalszy spadek rentowności, co sugeruje, że inwestorzy bardziej obawiają się stagflacji/recesji niż inflacji. Warto zauważyć, że pomimo wczorajszego osunięcia na rynkach amerykańskich, zarówno Nasdaq 100, jak i S&P500 zdołały zamknąć się znacznie powyżej najniższych poziomów w ciągu dnia, a brak kontynuacji tych ruchów może przełożyć się na wyższe otwarcie rynków w Europie dziś rano, w oczekiwaniu na publikację najnowszego zestawu protokołów Fed.

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, Rezerwa Federalna podniosła w tym miesiącu stopy procentowe o 50 punktów bazowych, przesuwając górną granicę stopy funduszy Fed do 1%. Wcześniej mówiło się, że niektórzy członkowie komitetu chcieliby podwyżki o 75 pb, jednak obawy te nie zrealizowały się i wszyscy członkowie FOMC zgodzili się na podwyżkę o 50 pb. Ponadto bank centralny określił początek programu redukcji bilansu płatniczego, który rozpocznie się od 47,5 mld USD w czerwcu, a po trzech miesiącach wzrośnie do 95 mld USD miesięcznie. Zostało to odebrane jako gołębi wydźwięk, biorąc pod uwagę fakt, że program rozpocznie się od niskiego poziomu, a następnie będzie się zwiększał, a nie od razu wyniesie 95 mld USD. Prezes Fed, Jay Powell, powiedział również, że na podstawie bieżących danych Fed nie ma zamiaru przyspieszać programu o więcej niż 50 pb w jednym miesiącu, grzebiąc tym samym wszelkie szanse na to, że bank będzie znacznie bardziej agresywny w kolejnych miesiącach, a narracja ta zmieniła się nieco w ciągu ostatnich kilku tygodni. W tym czasie wyraźnie zaznaczył, że podwyżka o 75 pb nie jest aktywnie rozważana przez FOMC, choć w kolejnych komentarzach od tego czasu ostrożnie nie wyklucza jej całkowicie. Biorąc pod uwagę ostatnie komentarze różnych przedstawicieli Fed, można stwierdzić, że protokół jest prawdopodobnie nieco nieświeży, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogorszenie się niektórych danych ekonomicznych w ostatnim czasie oraz fakt, że do września czekają nas jeszcze dwie podwyżki stóp o 50 pb. Niemniej jednak dyskusja na temat redukcji sumy bilansowej będzie prawdopodobnie bardziej interesująca, jeśli chodzi o dzisiejsze protokoły, zwłaszcza decyzja o rozpoczęciu od 47,5 mld USD, a nie od razu od redukcji o 95 mld USD miesięcznie. Powolny start programu bilansowego sugeruje, że mogły pojawić się pewne obawy co do tego, jak proces zacieśniania będzie przebiegał w nadchodzących miesiącach. Niedawne komentarze byłego prezesa Fed z Richmond, Jeffreya Lackera, sugerują możliwość dalszej niestabilności rynków finansowych, przy czym Fed może być zmuszony do wyboru między spowolnieniem tempa ucieczki w odpowiedzi na niestabilność rynku i poszerzenie spreadów kredytowych a utrzymaniem restrykcyjnej polityki w celu walki z inflacją, przy czym ta druga opcja jest najbardziej prawdopodobna. Od tego czasu narracja nieco się zmieniła, a kilku przedstawicieli Fed, w tym prezes Powell, w ostatnich komentarzach prezentuje się bardziej jastrzębio, co stwarza perspektywę znacznie bardziej agresywnych posunięć w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Ton ten zmienił się ponownie w tym tygodniu po komentarzach prezesa Fed z Atlanty, Raphaela Bostica, który zasugerował, że w obliczu perspektywy kolejnych dwóch podwyżek stóp o 50 pb. w czerwcu i lipcu, rozważne może być zezwolenie na przerwę we wrześniu. Wydaje się to bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że Bostic był jednym z głównych jastrzębi na początku roku i może to być pierwszy sygnał wskazujący na kierunek polityki monetarnej w drugiej połowie roku.

Dolar amerykański również odczuwa presję związaną z tą zmianą na rynkach obligacji, gwałtownie spadając poniżej najniższych poziomów z ubiegłego tygodnia, choć częściowo wynika to ze zmieniających się oczekiwań, że EBC może być na skraju podwyżki stóp w lipcu i wrześniu.

EURUSD – para kontynuowała ruch w kierunku 1,0800, gdzie znajduje się opór wynikający z linii trendu poprowadzonej po szczytach z lutego oraz 50-dniowa MA. Wsparcie znajduje się przy 1 0530.

GBPUSD – para spadła do wsparcia przy 1,2470 w dniu wczorajszym, które na ten moment utrzymuje cenę, jednak musimy zobaczyć wybicie 1,2630, by doszło do utworzenia krótkoterminowej bazy. Poniżej 1,2470 możliwy jest dalszy ruch w okolice 1,2320. Powyżej 1,2630 celem będzie powrót w kierunku 1,2830.

EURGBP – możliwy retest szczytów przy 0,8600. Wsparcie znajduje się przy 0,8525/30 oraz szczytach z ostatniego tygodnia.

USDJPY – możliwe dalsze spadki poniżej 126,70, w kierunku 50-dniowej MA oraz 123,00. Opór znajduje się obecnie przy 128,30.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 70 punktów do 7,554

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 141 punktów do 14,060

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarie o 57 punktów do 6,310



