Minutki Fed mogą przyćmić dzisiejszy raport o płacach w USA

P omimo wczorajszej ostrej wyprzedaży, rynki europejskie nadal utrzymują pozytywne nastawienie w pierwszym tygodniu handlowym 2022 r., w przeciwieństwie do giełd w USA, które są w znacznie gorszej sytuacji z powodu gwałtownej wyprzedaży obligacji pośród rosnących stóp procentowych i ostatniego protokołu Fed.

Amerykańskie indeksy były bliskie zamknięcia na plusie, ale wyprzedaż z ostatniej godziny sesji doprowadziła do zamknięcia poniżej kreski już trzeci dzień z rzędu. Dzisiaj będzie kolejny ciekawy dzień na Nasdaq i S&P500, gdyż inwestorzy wyczekują raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za grudzień.

Listopadowy raport o płacach był wystarczająco dobry, aby Rezerwa Federalna przyśpieszyła wycofywanie swojego programu wsparcia gospodarki, mimo że główna liczba była rozczarowująca i wyniosła tylko 210 tys., przy oczekiwaniach na poziomie 550 tys.

Zmiana stopy bezrobocia była znacznie bardziej zadowalająca i spadła z 4,6% do 4,2%. Wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 61,8%, dzięki powrotowi siły roboczej.

Wzrost płac był również zachęcający z punktu widzenia inflacji, pozostając na niezmienionym poziomie 4,8%.

Jedną z głównych przyczyn słabych wyników w listopadzie był niewystarczający wzrost wynagrodzeń w sektorze rekreacji i hotelarstwa, chociaż jest całkiem prawdopodobne, że zobaczymy rewizję w górę tych wyników.

Ponieważ Omicron rozprzestrzenił się w Stanach Zjednoczonych jak pożar, a cotygodniowe raporty o bezrobotnych zaczęły ponownie rosnąć z najniższych poziomów od 1969 r., istnieje ryzyko, że raport z tego tygodnia może rozczarować, chociaż biorąc pod uwagę, jak wysoki okazał się odczyt ADP, jest to trudne do wyobrażenia.

Jest zastanawiające, dlaczego Stany Zjednoczone mają miliony pracowników mniej niż przed pandemią, przy obecnych wskaźnikach zatrudnienia.

Raporty ISM z tego tygodnia przedstawiały mieszany obraz w odniesieniu do komponentów zatrudnienia, więc będzie interesujące jest obserwować, czy słabość, jaką widzieliśmy w sektorze rekreacji i hotelarstwa odeszła w zapomnienie w grudniu.

Oczekuje się, że w grudniu zatrudnienie wzrośnie o 420 tys., a stopa bezrobocia spadnie do 4,1%. Z pewnością konieczny będzie przyzwoity odczyt, aby dolar amerykański wzrósł z obecnych poziomów.

Ostatecznie jest mało prawdopodobne, aby dzisiejsza publikacja wpłynęła na szacunki inwestorów dotyczące potencjalnego momentu podniesienia stóp w USA. Dzisiaj największą uwagę prawdopodobnie zwróci średnia płaca godzinowa, która ma spaść z 4,8% do 4,2%. Ten spadek ma być wynikiem tymczasowego podjęcia zatrudnienia w okresie poprzedzającym Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie.

Wczoraj niemiecka inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 1992 r., wynoszący 5,3%, co ma przełożyć się na dzisiejsze wstępne dane o CPI z UE za grudzień. Oczekuje się, że wyniesie 4,8%, a ceny bazowe 2,5%, co oznaczałoby nieznaczny spadek w stosunku do poziomów z listopada.

EURUSD – wciąż jest poniżej oporów z okolic 1,1385 i grudniowych szczytów, więc nastawienie pozostaje do spadku w kierunku dołków z listopada 2021 r., na poziomie 1,1185. Kluczowe wsparcie mamy na minimach z czerwca 2020 r., przy 1,1160. Przełamanie 1,1420 będzie oznaczać powrót do 1,1520.

GBPUSD – po powrocie do 1,3600, najbliższy opór znajduje się na linii trendu rozciągniętej od zeszłorocznego szczytu przy 1,4250. Wsparcie jest na poziomie 1,3420 i minimach z zeszłego tygodnia.

EURGBP – zszedł poniżej dołków z listopada na 0,8450 z ryzykiem, że spadki będą kontynuowane do 0,8280 i dołków z 2020 roku. Najbliższe poziomy oporowe są na 0,8380 i 0,8450.

USDJPY – po wyjściu powyżej 114,80 oczekuje się kontynuacji ruchu w kierunku maksimów z grudnia 2016 r. przy poziomie 118,60. Negacją tego scenariusza będzie zejście poniżej 114,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7450.

DAX – oczekuje się otwarcia 16 punktów niżej, na poziomie 16036.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 7250.



