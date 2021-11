Minutki FED i dane z USA sugerują szybsze ograniczenie środków antykryzysowych

N a giełdach europejskich wczoraj odbyła się kolejna mieszana sesja, podczas której DAX spadł do najniższego poziomu od trzech tygodni w związku z obawami, że nowy niemiecki rząd pod przewodnictwem kanclerza Olafa Scholza, może wprowadzić kolejną blokadę.

Indeks FTSE100 zdołał się zamknąć wyżej trzeci dzień z rzędu, do czego przyczyniła się odporność sektora energetycznego w czasie, gdy ceny ropy zamknęły się w pobliżu tygodniowych maksimów. Rynki amerykańskie, po spadkach na otwarciu, zdołały odrobić swoje straty i zakończyć dzień wyżej przed dzisiejszym Świętem Dziękczynienia, mając to na uwadze, dzisiejsza sesja europejska, choć nastawiona na pozytywne otwarcie, może przebiegać dość spokojnie, a większość uwagi inwestorów prawdopodobnie będzie skupiona na tym, jak nowy niemiecki rząd poradzi sobie z kolejnymi przypadkami Covid-19 i ich wpływem na system zdrowotny.

Z wczorajszego wieczornego protokołu Fed wynika, że bank centralny jest coraz bardziej zaniepokojony rosnącymi cenami i ich wpływem na amerykańską gospodarkę. Nic dziwnego, że ograniczenie programów wsparcia było głównym tematem dyskusji. Niektórzy uczestnicy spotkania domagali się dalszego zmniejszenia skupu papierów wartościowych, którego wartość została zredukowana o tylko 15 miliardów dolarów. Amerykańscy urzędnicy są coraz mniej pewni przejściowości inflacji. W związku z wczorajszymi danymi gospodarczymi, dotyczącymi wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, wydatków osobistych i danych o inflacji, możemy się spodziewać dodatkowej presji na ograniczenie programów wsparcia. Bazowy deflator PCE wzrósł do 4,1%, a tygodniowe dane na temat liczby bezrobotnych spadły do najniższych poziomów od 1969 r., podczas gdy wydatki osobiste w październiku wzrosły o 1,3% Żadne z tych danych nie potrzebują dalszego wsparcia, które ciągle jest udzielane przez Fed. Wiedzieliśmy już, że James Bullard z St Louis Fed i Raphael Bostic z Atlanta Fed byli po stronie jastrzębi, ale teraz widzimy, że dołączają do nich kolejne osoby, które miały bardziej gołębie nastawienie do sytuacji gospodarczej. Ta zmiana została wygłoszona przez Mary Daly z Fed w San Francisco, która we wczorajszych komentarzach odniosła się do konieczności zmniejszenia wartości programu skupu aktywów. Obecna sytuacja w amerykańskiej gospodarce jest bardzo dobrze ilustrowana przez indeks dolara amerykańskiego, który jest na najwyższych poziomach od lipca 2020 r. i który osiągnął najwyższy poziom w stosunku do jena od prawie 5 lat.

Podczas dzisiejszego dnia inwestorzy bacznie obserwujący działania Banku Anglii będą mieli okazję do posłuchania wypowiedzi gubernatora Andrew Bailey’a, który będzie przemawiać na spotkaniu w Cambridge Union, prowadzonym przez Mohameda El-Eriana.

Miejmy nadzieję, że gubernator Bailey zwrócił uwagę na to, w jaki sposób RBNZ był w stanie podnieść stopy procentowe na początku tego tygodnia.

EURUSD – nadal spada w kierunku minimów z czerwca 2020 r. i okolic 1,1160/70. Aby presja spadkowa się zmniejszyła, musielibyśmy zobaczyć odbicie powyżej 1,1400. Spadek poniżej 1,1150 może wywołać dalsze straty do 1,1000.

GBPUSD – do czasu wyjścia powyżej 1,3500 nastawienie pozostaje do dalszych spadków w kierunku 1,3160. Przejście przez 1,3520 otworzy drogę do 1,3600.

EURGBP – pozostanie poniżej poziomu 0,8440 informuje o potencjalnym zejściu do 0,8380 i ruchu w kierunku 0,8280. Wyjście powyżej 0,8440 będzie zapowiadać test okolic 0,8480.

USDJPY – wzrósł powyżej 115,20 i kontynuuje ruch w stronę 116,00, osiągnięciu tego poziomu otworzy drogę szczytów na poziomie 118,60. Kluczowe wsparcie pozostaje na 114,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7301.

DAX – oczekuje się otwarcia 76 punktów wyżej, na poziomie 15954.

CAC40 – możliwe otwarcie 35 punktów wyżej, na poziomie 7077.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.