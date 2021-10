Mieszane dane z Chin przed raportami CPI z USA i minutkami Fedu

C hociaż sierpniowe dane handlowe z Chin były nieco lepsze niż oczekiwano, pomimo zakłóceń w chińskich portach i restrykcjach związanych z pandemią, które dotknęły w tym czasie dużą część kraju, to nadal jest jasne, że popyt w chińskiej gospodarce spowalnia w ostatnich miesiącach.

W eksporcie można zaobserwować wzrost popytu z lipcowych 19,3% do 25,6% w sierpniu, spowodowany wzrostem popytu z USA i UE, który wydaje się być spowodowany przez detalistów, którzy przyspieszyli swoje przedświąteczne wydatki z powodu obaw o zakłócenia w łańcuchu dostaw. Wydaje się, że tendencja ta utrzymała się również we wrześniu, kiedy to eksport wzrósł o 28,1%, znacznie powyżej oczekiwań ekonomistów, wskazywanych na poziomie 21,5%. Import okazał się bardziej odporny w sierpniu, wzrastając o 33,1%, jednak liczby te należy również rozpatrywać w kontekście efektów bazowych sprzed roku. Patrząc na wrzesień i różne przerwy w dostawach prądu oraz przestoje w produkcji w chińskim przemyśle ciężkim w tym miesiącu, widzimy znaczne spowolnienie do 17,6%, co było mocno poniżej oczekiwań na poziomie 20,9%.

Wczorajsze dane z Wielkiej Brytanii pokazały spadek bezrobocia w ciągu trzech miesięcy poprzedzających sierpień do 4,5% i choć rynek pracy wydaje się wracać do normy, to gospodarka jako całość nieco zwalnia w III kwartale. Oczekuje się, że dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej i wytwórczej za sierpień spowolnią odpowiednio do 0% i 0,2%, chociaż indeks usług powinien sobie poradzić w związku z powrotem do restauracji oraz zajęć na świeżym powietrzu i kin z odbiciem o 0,6%. To powinno podnieść sierpniowy PKB do 0,5% z 0,1% w lipcu.

Czy zbliżamy się do szczytu CPI w USA? Jeśli ceny energii są jakimś wyznacznikiem, to odpowiedź brzmi nie, a wśród bankierów centralnych rośnie nerwowość w związku z tym właśnie pojęciem. Chociaż wzrost cen żywności i energii nie jest odzwierciedlony w preferowanym przez Fed mierniku inflacji, deflatorze PCE, to jednak powoduje on bezsenność u większości bankierów centralnych, którzy zastanawiają się, w jaki sposób mogą ograniczyć swoje programy stymulacyjne, jednocześnie próbując utrzymać swoje gospodarki w ruchu. W sierpniu wskaźnik CPI w USA spadł z 5,4% w lipcu do 5,3%, podczas gdy ceny bazowe spadły z 4,3% do 4%. Nie oczekuje się dalszych zmian w obu wskaźnikach, jednak biorąc pod uwagę utrzymującą się odporność cen energii oraz zakłócenia spowodowane przez huragan Ida, może to być bardziej nadzieja niż oczekiwanie.

Dzisiejsze minutki Fed powinny dać nam wgląd w sposób myślenia FOMC na podstawie charakteru jego oświadczenia, które było neutralne oraz kontrastu z konferencją prasową Powella po podjęciu decyzji. W swoim oświadczeniu Fed stwierdził, że "jeśli postępy będą nadal zasadniczo zgodne z oczekiwaniami, Komitet ocenia, że umiarkowana modyfikacja tempa skupu aktywów może być wkrótce uzasadnione". Nikt tak naprawdę nie spodziewał się, że będzie to oznaczało listopad, ale z tonu konferencji prasowej Powella wynikało, że FOMC chce, abyśmy tak właśnie myśleli, mimo że do listopadowego posiedzenia pozostał tylko jeden raport NFP. Podczas gdy tapering wydaje się być już dość mocno przesądzony, spekulacje przeniosły się teraz na termin pierwszej podwyżki stóp procentowych. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że liczba członków FOMC, którzy widzą możliwość podwyżki stóp w 2022 r. wzrosła z 7 w czerwcu do 9, co oznacza, że komitet jest równo podzielony, jednak może się to zmienić, jeśli dane będą ewoluować zgodnie z oczekiwaniami, co oznacza, że podwyżka stóp w 2022 r. może stać się oczekiwaniem większości oficjeli do końca tego roku, co stanowi dużą zmianę w myśleniu w stosunku do początku tego roku. Od tamtego spotkania upłynęło wiele czasu. Byliśmy świadkami dalszych gwałtownych wzrostów kosztów energii, jak również kolejnych zakłóceń w łańcuchu dostaw, które wpłynęły na inflację zasadniczą. Widzieliśmy również dość rozczarowujący raport z rynku pracy, który może wpłynąć na sposób myślenia w przyszłym miesiącu. Wyraźnie widać, że Rezerwa Federalna jest znacznie bardziej zaniepokojona wyższym poziomem inflacji niż kilka miesięcy temu, a protokół w tym tygodniu powinien dać nam wskazówkę, jak wysoki jest ten poziom obaw. Rynki obligacji nie czekają, by się o tym przekonać, ponieważ krzywa dochodowości jest coraz bardziej stroma, a krótkoterminowe stopy procentowe również gwałtownie rosną.

EURUSD – para wciąż pozostaje słaba, a spadek poniżej 1,1520 może otworzyć drogę na ruch w kierunku 1,1450. Zeszłotygodniowy szczyt przy 1,1640/50 stanowi teraz opór, a dalej za nim również strefa w okolicy 1,1760. Dopóki znajdujemy się poniżej tego obszaru, tendencja pozostaje spadkowa

GBPUSD – wsparcie znajduje się przy 1,3540, natomiast opór wyznacza strefa przy 1,3670. Wybicie wyżej może dać sygnał dla ruchu w kierunku 1,3750. Poniżej 1,3540 celem może stać się poziom 1,3400.

EURGBP – wsparcie znajduje się przy 0,8470, a przełamanie tego poziomu może skierować kurs na sierpniowe dołki przy 0,8450. Opór znajduje się na poziomie 0,8520 z przełamaniem powyżej 0,8530 i możliwym ruchem w okolice 0,8570.

USDJPY – dopóki znajdujemy się powyżej 112,40 kolejnym celem pozostają szczyty z 2018 roku, przy 114,75. Poniżej 112,40 możliwy jest powrót w okolice 110,00.

FTSE100 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,130

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów do 15,167

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 6,558



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.