McDonald's goni za inflacją kosztową — jak radzi sobie spółka na giełdzie?

Cena cheeseburgera w popularnej sieci fast foodów wzrosła do 6,90 zł. Spoglądając na historię ceny znanej kanapki, widzimy, że 21 lat temu w 2002 r. cena burgera z serem wynosiła 3,1 zł w ofercie regularnej. Następne cena w 2012 r., czyli aż po 10 latach, wzrosła do 3,5 zł, więc można powiedzieć, że inflacja kanapki była dość umiarkowana i wyniosła 13 proc. w dekadę.

W 2022 r. z kolei cheeseburger kosztował już 4,90 zł, co oznacza wzrost ceny o 40 proc. na przestrzeni kolejnej dekady. W tym momencie można dostrzec przyspieszenie inflacji, ale to dopiero początek. Między 2022 r. i obecnym 2023 r. wzrost inflacji wyniósł kolejne 40 proc. (jednak nie w dekadę, a tylko jeden rok!). Zatem łącznie porównując cenę dziś, 6,90 zł do tej sprzed 20 lat, z roku 2002 r., 3,1 zł, zauważamy inflację na poziomie 122 proc.

Czy to dużo? Daje to średnią stopę inflacji na poziomie 5,3 proc., co nie jest wynikiem zatrważającym, a wynika głównie z tego, że przez wiele lat MCD nie zmieniał cen swoich kanapek.

Zmiana ceny akcji McDonald's na przestrzeni lat

Porównując wzrost ceny popularnej kanapki w dwie dekady do tego, co działo się z ceną akcji spółki na amerykańskiej giełdzie, zobaczymy przepaść. W ciągu ostatnich 20 lat cena akcji MCD wzrosła bowiem o zawrotne 3276 proc. i dziś znajduje się blisko swojego rekordowego poziomu. Spoglądając na miarę CAGR (z ang.Compound Annual Growth Rate — jest to średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu), to wynosi on 19,22 proc.

Podstawowe wskaźniki dla spółki McDonald's:

P/E na poziomie 32,2x,

forward P/E wynosi 25,4x.

zysk na akcje (EPS GAAP) wyniósł w całym 2022 r. 8,33 USD

konsensus rynkowy przewiduje wzrost tej miary do 10,58 USD w 2023 r. oraz do 11,72 USD w 2024 r.

przychody spółki w 2022 r. wyniosły 23,18 mld USD

szacunki na 2023 i 2024 r. wskazują na możliwy dalszy wzrost do 24,40 oraz 25,95 mld USD

stopa dywidendy w lutym 2023 wynosiła 2,26 proc.

Spółka również prowadzi program skupu akcji własnych. W 2002 r. w obrocie znajdowało się prawie 1 mld 290 mln akcji. Natomiast obecnie jest to 732,5 mln. Takie działanie pomaga w utrzymaniu relatywnie wysokiego wskaźnika zysku na akcję.

Akcje McDonald's

Na zamknięciu sesji 22 lutego za jedną akcję spółki należało zapłacić 268,64 USD. Historyczny szczyt w cenach zamknięcia został ustanowiony 8 listopada 2022 r. na poziomie 276,86 USD. Z kolei cena akcji MCD w ostatnim roku zaliczyła najwyższy poziom równy 281,67 USD, który jest jedynie o 4,9 proc. powyżej ceny z 22 lutego.

Kapitalizacja spółki wynosi 196,76 mld USD, co plasuje MCD na 48 miejscu najdroższych spółek świata.



