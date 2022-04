Mali gracze w popłochu

F ear and Greed index ponownie spadł do poziomu „skrajnego strachu”.

Głównym powodem tak silnej zmiany wartości wskaźnika jest ostatni spadek Bitcoina poniżej 40 tys. USD. Kiedy BTC zaczęło tracić na wartości, traderzy krótkoterminowi zaczęli aktywnie pozbywać się swoich udziałów w tym cyfrowym aktywie, co wywołało jeszcze większą presję spadkową i doprowadziło do paniki w krypto społeczności. Kto stoi po drugiej stronie transakcji? Według danych dostarczonych przez IntoTheBlock, są to inwestorzy długoterminowi, których udziały wzrosły w ostatnich tygodniach o ponad 2 miliony BTC.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Nasdaq 72% z 500 doradców finansowych będzie bardziej skłonnych do inwestowania środków klientów w aktywa cyfrowe, jeśli amerykański organ nadzoru uruchomi ETF śledzący ceny spot Bitcoina lub innych cyfrowych aktywów. Wśród tych, którzy już są częścią tego rynku, 86% stwierdziło, że zwiększy swoją ekspozycję w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Czy w związku z tak pozytywnym nastawieniem do cyfrowych aktywów zobaczymy kolejny wielotygodniowy rajd wzrostowy?

Francuski producent gier – Ubisoft, postawił kolejny krok w świecie kryptowalut. Tym razem wsparł kwotą 60 mld dolarów kryptowalutowy fundusz, który będzie skupiał się na małych i średnich firmach pracujących nad masową adopcją cyfrowych aktywów. Nie jest to pierwsza taka decyzja firmy, gdyż już pod koniec marca Ubisoft nawiązał współpracę z gigantem gier blockchain Animoca Brand i zainwestował 12 mln dolarów w grę free-to-play “Cross the Ages”.

Bitcoin po dynamicznych wzrostach powrócił do równego poziomu 40 tys. USD, gdzie na interwale dziennym czekamy na potwierdzenie wzrostowego harami. Najbliższy opór znajduje się na 43,6 tys. USD, a wsparcie utworzyło się na 37,5 tys. USD.

Ethereum zareagowało na wsparcie z okolic 2950 USD, jego utrzymanie będzie sugerować powrót do 3300 USD, a dalsze spadki mogą się zakończyć przy 2820 USD.

Bitcoin Cash rozbił wsparcie na 340 USD i dotarł aż do 290 USD, czyli poziomu, który wcześniej pełnił zarówno rolę wsparcia, jak i oporu. Jeśli ta kryptowaluta nie pogłębi spadków w stronę 270 USD, będziemy mogli zobaczyć próbę ponownego wyjścia powyżej 340 USD.

Ripple dalej w trendzie spadkowym, sygnałem o jego potencjalnym załamaniu będzie wyjście powyżej 0,773 USD. Do czasu pokonania tego poziomu nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 0,621 USD.

Litecoin, podobnie jak Ripple, utrzymuje się w trendzie spadkowym, aktualnie najbliższe znaczące poziomy na tym cyfrowym aktywie to 96, 100 i 114 USD.

Dash wyszedł dołem z konsolidacji, co doprowadziło do spadku wartości tego aktywa o 20%. Wsparcie utworzyło się na równym poziomie 100 USD, najbliższy opór znajduje się przy 118 USD.



