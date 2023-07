Kurs euro i dolara zwyżkują najmocniej od miesięcy. Silna korekta na złotym

Złoty zachwycał nas swoją siłą przez wiele miesięcy, jednak każdy trend bywa przerywany korektami, a od czasu do czasu również może się odwrócić. W tym momencie dywagacje na temat, czy to tylko korekta, czy odwrócenie trendu, zdają się być zbyt wczesne. Niemniej jednak wyprzedaż złotego jest w tym tygodniu największa od miesięcy.

Kurs euro i dolara – dynamiczna korekta notowań wobec PLN

Kurs dolara wzrósł w mijającym tygodniu o 1,4%. Oznacza to największą zwyżkę notowań dolara od początku lutego 2023 r. Kurs euro z kolei rośnie do czwartkowego poranka o prawie 0,8% od początku tygodnia, co jest największym wzrostem także od lutego 2023 r. Choć w ujęciu całego trendu umocnienia złotego obecne wzrosty kursów dolara czy euro nie są istotne, to istotna zdaje się być ich dynamika. Szybka wyprzedaż PLN w skali jednego tygodnia w połączeniu z nie najlepszą ostatnią sesją na GPW może wskazywać na wychodzenie z naszego rynku kapitału zagranicznego.

Kurs złotego a jesienna obniżka stóp procentowych w Polsce?

Dziś jednak kluczowa dla naszego rodzimego rynku walutowego może być decyzja w sprawie stóp procentowych w Polsce wraz z nowymi projekcjami dla inflacji. Rynek zdaje się coraz bardziej zakładać spadek stóp procentowych w Polsce tej jesieni, a z kolei w terminie do trzech kwartałów rosną szanse na łączną obniżkę stóp o 75 pb. Więcej wyjaśni nam projekcja inflacji, ale również kluczowe będą informacje dotyczące projekcji wzrostu gospodarczego. Ma to związek z tym, że ostatnie dane ze strefy euro mają recesyjny wydźwięk. Czy zatem Polska ponownie zostanie zieloną wyspą?

Kurs dolara w świetle dalszych działań Fed

Złotemu może także nie pomagać bardzo jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej USA. Jak wynika z opublikowanego protokołu z ostatniego posiedzenia prawie wszyscy uczestnicy FOMC uznali za właściwe pozostawienie stopy funduszy federalnych na niezmienionym poziomie w czerwcu, ponieważ dałoby im to więcej czasu na ocenę postępów gospodarki w kierunku maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Jednak niektórzy opowiadali się za podniesieniem stóp o 25 pb. Mimo to wszyscy urzędnicy nadal przewidywali, że przy inflacji nadal znacznie przekraczającej cel 2%, a gdy rynek pracy pozostaje bardzo napięty, utrzymanie restrykcyjnego nastawienia w polityce pieniężnej byłoby właściwe i prawie wszyscy uważali za właściwe ponowne podniesienie kosztów finansowania zewnętrznego w tym roku.

Wielu z nich zauważyło również, że dalsze umiarkowane tempo zacieśniania polityki jest właściwe, aby zapewnić dodatkowy czas na obserwację efektów skumulowanego zacieśniania i ocenę ich wpływu na politykę. W czerwcu Fed pozostawił docelową stopę funduszy na niezmienionym poziomie 5%-5,25%. Po decyzji FOMC przewodnicząca Fed kilkakrotnie podkreślała potrzebę dalszych podwyżek stóp w tym roku. Najbliższa decyzja Fed już za 20 dni.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.