Kryzys naftowy. Czy to czas zielonej energii?

P o inwazji Rosji na Ukrainę ceny ropy naftowej skoczyły w górę. Wzrost do najwyższego poziomu od ośmiu lat sugeruje, że mamy do czynienia z nowym szokiem naftowym, podobnym do tego z lat siedemdziesiątych.

Sam wzrost cen ropy nie wydaje się zaskakujący, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną. Większą niespodzianką było to, że pomimo ogromnego wzrostu cen surowca, akcje głównych spółek naftowych nie drożały w ślad za nimi. Niektórzy inwestorzy z sektora energetycznego byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, gdyż spodziewali się zwyżek kursów. Jednak w powszechnej opinii większość akcji spółek energetycznych wzrosła w okresie poprzedzającym konflikt i obecnie przeszła w fazę konsolidacji.

Dlaczego akcje elektrowni słonecznych i wiatrowych wzrosły po inwazji?

W ostatni czwartek, na zamknięciu sesji, akcje spółek zajmujących się energią słoneczną i wiatrową gwałtownie wzrosły: walory Sunrun i SunPower podskoczyły odpowiednio o 22% i 14%, Enphase - o 16%, Vestas Wind Systems - o 17%, First Solar - o 6,4%, a Nordex - o ponad 13%. Czy to sygnał, że nadeszła już godzina alternatywnych źródeł energii? Inwazja Rosji na Ukrainę nie jest oczywistym powodem do kupowania akcji spółek z sektora energii odnawialnej. Jednak uruchomiła ona kilka czynników, które mogą pomóc temu sektorowi. Przede wszystkim spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu - ropa Brent po raz pierwszy od 8 lat wzrosła do 105 USD za baryłkę, a europejski gaz ziemny drożał miejscami o 60%. Kraje europejskie są w dużym stopniu uzależnione od Rosji w zakresie dostaw gazu. Większość krajó w UE już zaczęła przechodzić na energię odnawialną lub jądrową, ale po inwazji Rosji na Ukrainę mają jeszcze więcej powodów, aby odejść od gazu. Również w USA wyższe ceny energii elektrycznej mogą przekonać więcej osób do przestawienia się na energię słoneczną i inne źródła energii.

Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia geopolityczne, które znacznie podniosły ceny surowców energetycznych oczekiwanie inwestorów, że ceny energii pozostaną wysokie w przyszłości, może ponownie zwiększyć zainteresowanie akcjami związanymi z czystą energią. Potencjał energii słonecznej, która może stać się bardziej konkurencyjna w stosunku do cen energii elektrycznej, wzrasta w warunkach wysokich cen surowców. Poza tym pamiętajmy, że w obliczu inwazji, i tak już ekstremalne plany podwyżki stóp procentowych przez Fed mogą nieco ustąpić, a tym samym stać się mniej wyraziste. Akcje spółek z sektora energetyki słonecznej zwykle korzystają z niskich stóp procentowych z dwóch powodów. Po pierwsze, spółki te często bazują na kapitale dłużnym i przy niskich stopach procentowych mogą utrzymywać koszty finansowania zewnętrznego na niskim poziomie, co daje im większe pole manewru w zakresie marż. A po drugie - ponieważ wiele z tych firm to spółki wzrostowe, niskie stopy procentowe zwykle prowadzą do wzrostu ich wartości rynkowej, gdyż zwiększają zdyskontowaną wartość przyszłych przepływów pieniężnych.

Co może się wydarzyć dalej dla akcji Nordex?

Akcje Nordexu zanotowały ekstremalny rajd po osiągnięciu pandemicznego dołka wynoszącego nieco poniżej 5,18 EUR. Od przełomu roku 2021 kurs akcji Nordexu wszedł w korektę. Od szczytu 27,27 EUR cena akcji straciła prawie 59% i w czwartek spadła do 11,36 EUR. Po tym nastąpiło odwrócenie trendu z byczą świecą dzienną. Jeśli teraz cena zdoła wzrosnąć powyżej 15,50 EUR, może nastąpić wzrost w kierunku 20 EUR i 27,27 EUR. Jeśli jednak cena ponownie spadnie poniżej 11,26 euro, należy liczyć się z dalszymi stratami w kierunku 8,27 euro lub zejścia do wspomnianego, pandemicznego dołka.



