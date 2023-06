Miniony tydzień na wielu rynkach był jednym z najgorszych od początku roku. Jastrzębie komunikaty płynące z głównych banków centralnych wzbudziły obawy, że stopy procentowe będą rosnąć dłużej, co mogło sugerować, że rynki akcyjne znajdą się pod presją. Przewodniczący Fed powiedział Kongresowi USA, że konieczne będą dalsze podwyżki stóp procentowych, podczas gdy Bank Anglii i Norges Bank już podniosły stopy procentowe bardziej niż oczekiwała większość analityków. Szwajcarski Bank Narodowy również kontynuował zacieśnianie.Akcje w Azji tracą po tym, jak chińskie dane wskazują na słabość odbicia od pandemii. Szczególnie wrażliwa jest tu gospodarka Australii, dla której Chiny są głównym partnerem handlowym. Do tego Bank Australii nie zamierza walczyć z inflacją podnosząc stopy procentowe, co nie podoba się urzędnikom w Canberze. Skarbnik Australii ogłosi kolejnego gubernatora RBA w lipcu. Giełda w Australii tonie, ponieważ gospodarka stoi przed największym wyzwaniem inflacyjnym od ponad 30 lat, a wybór kolejnego prezesa ma kluczowe znaczenie dla rynków finansowych, w obliczu rosnących obaw, że w nadchodzących miesiącach konieczne będą dalsze podwyżki, zwiększające ryzyko recesji. Skarbnik Jim Chalmers powiedział, że spodziewa się ogłoszenia kolejnego prezesa Banku Rezerw Australii w lipcu, na co nerwowo zareagowali inwestorzy i aktualnie hurtowo wyprzedają akcje. Czarę goryczy przelały piątkowe PMI. Francuskie PMI dla usług, który to sektor trzymał się „dzielnie” pokazał spowolnienie do 48 pkt. PMI przemysłowe Niemiec spadł do poziomu 41, wskazując na słabość sektora. Wszystkie odczyty dla Francji, Niemiec i strefy euro wypadły poniżej oczekiwań.

W tym tygodniu zwracamy uwagę na wtorkowe dane z USA o zamówieniach na środki trwałe oraz indeks nastrojów konsumentów. W czwartek i piątek na wstępne dane o inflacji z poszczególnych gospodarek Eurolandu oraz dla całej strefy euro.

Giełdy w Europie i Wall Street na razie bez mocy.

Spadkowy tydzień na głównych europejskich indeksów. Dax, który w ubiegłym tygodniu ustanowił historyczne maksimum, na chwilę pokonując poziom 16400 pkt., spadł w piątek o 0,99% do ważnego wsparcia. FTSE100 i CAC40 straciły po 0,55%. Giełdy w Madrycie i Mediolanie spadły odpowiednio o 1,06% i 0,73%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.06.2023.

Czerwono było też na Wall Street. Dow Jones spadł o 220 pkt., czyli 0,65%, przełamując od góry poziom 34000 pkt. S&P500 stracił 0,77% pozostając poniżej 4400 pkt. Nasdaq Composite zaliczył spadek o 1,01%.

W Azji przewaga umiarkowanych spadków.

Jak okiem sięgnąć w minionym tygodniu w regionie rządził niedźwiedzie. Dziś przeważają umiarkowane spadki. Po święcie otwarte zostały giełdy w Szanghaju i Shenzhen. Giełda w Tokio spada o 0,18%, australijski S&P/ASX 200 dalej spada. Ma to bezpośredni związek z planowaną zmianą na stanowisku gubernatora RBA. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,46%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,27%), Szanghaj (-0,91%) Singapur (0,17%), Sensex (0,18%). Indeks Asia Dow spada o 0,07%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Spadek apetytu na ryzykowne aktywa na wiodących parkietach globu, chcąc nie chcąc musiał mieć wpływ na naszą giełdę. Jeszcze do piątku wydawało się, że WIG20 może wybronić się przed większymi spadkami, jednak piątkowa sesja zanegowała resztki optymizmu. Do tego utrzymująca się niska aktywność inwestorów może sugerować, że nie ma chętnych na kupowanie akcji. Przypominać to może scenariusz rozprowadzania akcji po tym, jak posiadacze długich pozycji na kontraktach zrealizowali duże zyski. Piątkowa sesja przy Książęcej zakończyła się soliną przeceną wszystkich benchmarków. Od początku notowań do końcowego gongu WIG20 zsuwał się na coraz to niższe poziomy, kończąc ostatecznie w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Byki nie obroniły się na pierwszej linii obrony w okolicach 2060 pkt., co może sugerować, że na parkiecie przy Książęcej zawita głębsza korekta. Wystąpienie korekty byłoby w dużej mierze pożądane dla uspokojenia rozpalonych głów optymistów.

WIG20 niestety nie utrzymał pierwszego wsparcia, a jego pokonanie otworzyło drogę do kolejnego na poziomie 2020 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz, gdy podobna sytuacja wystąpiła, WIG20 zaliczył korektę, która sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy?

WIG stracił 1,49%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,95%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,99%, finiszując na poziomie 2023 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,88%, a sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą 0,17%. Umocnienie dolara sprawiło obsunięcie WIG20USD o blisko 3%.

Dobra passa złotego trwa.

Złoty pozostaje stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,18.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,07.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,20.



