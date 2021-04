Komentarz walutowy: Normalizacja kursu dolara powinna sprzyjać złotemu

Wtorkowe, znacznie wyższe od oczekiwań dane na temat inflacji CPI w USA przestraszyły inwestorów, obawiających się normalizacji polityki pieniężnej przez Fed. Po tej publikacji indeks dolara wystrzelił w kierunku kilkudniowych maksimów, aby w kolejnych godzinach „oddać” całość tego ruchu i wrócić na kontynuowaną do teraz ścieżkę spadkową. To powinno sprzyjać umacnianiu się złotego w najbliższym czasie.

W świetle ostatnich zmian kursu USD można uznać, że czynnik ryzyka w postaci wizji walki Rezerwy Federalnej (Fed) z wymykającą się spod kontroli inflacją w USA nie będzie już przez inwestorów brany pod uwagę, przynajmniej na razie. Tym bardziej, że chłodna analiza nakazuje zauważyć, że, ze względu na deflacyjny szok spowodowany zeszłorocznym lockdownem, przez efekt bazy aktualne dane mogą być zawyżone. Dopóki nie pojawią się więc sygnały o rosnącej w kolejnych miesiącach presji inflacyjnej, inwestorzy będą żyli zapewnieniami szefa Fed Jerome’a Powella o kontynuowaniu ultraluźnej polityki monetarnej.

Tym samym wracamy do sytuacji, w której słabnący dolar powinien sprzyjać bardziej „ryzykownym” aktywom, w tym walutom rynków wschodzących, takim jak złoty. Dziś USD/PLN konsoliduje się w okolicach poziomu 3,8050. Istotnym wsparciem pozostaje granica 3,80. EUR/PLN od wczorajszego popołudnia utrzymywał się w okolicach 4,5550, rano jednak mogliśmy zaobserwować umocnienie wspólnej waluty względem złotego i wystrzał w okolicę 4,4580. Jeżeli nie pojawią się żadne istotne czynniki ryzyka dla złotego, wówczas definitywne pokonanie poziomu 4,56 może być zadaniem trudnym do wykonania. Warto jeszcze spojrzeć na franka, ten bowiem znajduje się blisko miesięcznych minimów, na poziomie 4,12. Jeszcze w godzinach nocnych możliwe wydawało się zejście CHF/PLN w okolicę 4,11, jednak dziś po godz. 8:00, podobnie jak w odniesieniu do innych walut, nastąpiła wyraźna deprecjacja złotego.

W przypadku kursu CHF/PLN nastawienie inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy CMC Markets jest niekorzystne dla złotego. Aż 83% z nich zakłada kontynuację zwyżek franka. Naszej rodzimej walucie na sprzyja też układ sił na parze USD/PLN, gdzie pozycje prodolarowe stanowią 65%. Jedynie na EUR/PLN widać wyraźny optymizm – tu zdecydowanie dominują pozycje na korzyść złotego, które posiada 70% inwestorów. Pokrywa się to bardzo dobrze z nastawieniem względem EUR/USD, gdzie pozycje na spadek stanowią 80% wartości wszystkich otwartych na tej parze.

Tak wyraźna korelacja zachowania złotego z EUR/USD nakazuje spojrzeć w stronę dolara. Dziś dla jego notowań istotne mogą być marcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz cotygodniowa aktualizacja z rynku pracy USA. Obserwowany od kilku tygodni wzrost tamtejszego bezrobocia podważa zapewnienia amerykańskich decydentów o odradzającej się gospodarce, jednak biorąc pod uwagę częstotliwość aktualizacji ta tendencja może się szybko zmienić. Działający sprawnie program szczepień w USA powoduje, że zapotrzebowanie na siłę roboczą może się zwiększać z dnia na dzień, wraz z perspektywami otwierania się kolejnych branż.

Warto również zwrócić dziś uwagę na dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA. Powinny one pokazać wzrost tendencji zakupowych amerykańskich konsumentów za sprawą wprowadzonych w marcu „czeków Bidena” w wysokości 1400 dolarów. Również dane na temat produkcji przemysłowej powinny być całkiem dobre, zwłaszcza po spadkach w poprzednim miesiącu.



